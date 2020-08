Einige Spanien-Urlauber wurden von der Einstufung des Landes als Risikogebiet überrascht. (Hans Blossey via www.imago-images.de)

So mancher Tourist, der sich gerade auf Mallorca erholt oder auf dem spanischen Festland an der Costa del Sol, wird noch immer verunsichert sein über die Reisewarnung. Die Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen, Annabel Oelmann, versucht, hier diejenigen zu beruhigen, die zeitnah eine Spanienreise gebucht haben: „Eine Reisewarnung bedeutet nicht, dass Sie gar nicht reisen dürfen. Es steht Ihnen frei, überall hinzureisen – wann immer Sie wollen, sofern Ihr Urlaubsland keine Einreisebeschränkungen erlassen hat“. Allerdings weist Oelmann darauf hin, dass sich die Reisenden bereits im Vorfeld selbst Gedanken machen müssen, wie sie nach Deutschland zurückkommen. Sie sollten bedenken, dass das Auswärtige Amt weitere Rückholaktionen bereits ausgeschlossen hat, wie sie das Ministerium noch im Frühjahr zu Beginn des Corona-Lockdowns angestrengt hatte.

Was bedeutet die Reisewarnung also konkret für Verbraucher? „Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet, dass für Urlauber bei der Heimkehr die Testpflicht auf das Coronavirus greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie in Quarantäne“, sagt Oelmann. Wer ein negatives Test-Ergebnis von kurz vor der Abreise dabei hat, muss sich nach der Ankunft in Deutschland nicht testen lassen. Tests im Ausland sind aber selbst zu zahlen, die verpflichtenden Tests in Deutschland sind dagegen kostenlos. Pauschalurlauber sind hier wieder am besten abgesichert. Wenn sie bereits vor Ort sind, werden sie im Fall der Fälle auf Kosten ihres Reiseveranstalters nach Deutschland zurückgeholt. Das heißt: Im Zweifel steht eine frühere Abreise an. Dabei warnt die Vorständin: „Achtung, wenn Pauschalurlauber den vom Veranstalter organisierten Rückflug nicht nutzen, müssen sie ihre Rückreise später selbst bezahlen.“

Airlines könnten Rückflugverbindung streichen

Individualreisende müssen sich selbst um ihre Rückreise kümmern – auf eigene Kosten. Allerdings müssen sie nicht abreisen. „Sie können auch ihren gebuchten Rückflug nehmen. Sie sollten aber prüfen, ob dieser weiter wie geplant angeboten wird“, erläutert Oelmann. Es bestehe die Gefahr, dass Airlines Verbindungen streichen.

Verbraucher können aufgrund der Reisewarnung kostenfrei von der gebuchten Reise zurücktreten. Jedenfalls dann, wenn es sich um eine Pauschalreise handelt. Kommt es aufgrund des Virus zu massiven Einschränkungen am Urlaubsort, führt dies zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Reise. Damit ist davon auszugehen, dass unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände vorliegen – mit der Folge, dass Urlauber sich vom Vertrag lösen und ihr Geld zurückverlangen können. Ebenso kann der gesamte Urlaub vonseiten des Reiseveranstalters abgesagt werden. Dann muss er den gezahlten Reisepreis vollständig erstatten. Der Kunde muss weder eine Umbuchung noch Gutscheine akzeptieren.

Wer seine Pauschalreise für September oder später gebucht hat, sollte vorerst abwarten, wie lange die Reisewarnung noch gilt. Wovon Oelmann auf alle Fälle abrät, ist, jetzt nach der Reisewarnung noch zu buchen: „Sie können nicht kostenfrei stornieren, da Sie das Risiko in Kauf genommen haben.“