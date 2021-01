Touristen lieben Urlaub am Meer und die Strände von Mallorca ganz besonders. (Espa Photo Agency/DPA)

Bremen. Wasser ist existenziell; für jeden Menschen – egal, ob er in der Wüste, auf einer Insel oder einem Berg lebt. Denn jeder Mensch muss beispielsweise regelmäßig trinken.

Wasser ist aber nicht nur zum Überleben wichtig. Wir verbringen auch gern unseren Urlaub am Wasser, ob am Meer, einem See oder am Flussufer. Denn das kühle Nass entspannt und macht sogar glücklich, behauptet Wallace J. Nichols und hat über das Thema ein ganzes Buch geschrieben: „Blue Mind – Wie Wasser uns glücklicher macht“ heißt es. Mit dem Sachbuch wollte er herausfinden, warum Wasser Stress reduziert und Menschen zur Ruhe bringt.

Der amerikanische Meeresbiologe hat in den vergangenen Jahren Neurowissenschaftler, Psychologen, Entdecker, Sportler, Forscher, Künstler und Mediziner zusammengebracht, die sich der Frage widmeten, wie Wasser und Hirn aufeinander und miteinander reagieren.

Blue Mind – blaues Bewusstsein: Mit dieser Wortschöpfung beschreibt Nichols den leicht meditativen Zustand, wenn wir aufs Wasser blicken oder uns darin bewegen. Der Zustand sei vergleichbar mit Achtsamkeit. Schon der Blick aufs Wasser mache glücklich, es sei essenziell für uns, das werde aber oft vergessen, schreibt er. Genauso werde vergessen, dass jeder Mensch die ersten neun Monate seines Lebens im Wasser verbracht hat. Der Geruch oder das Geräusch von Wasser sind dem Menschen vertraut. Dafür gibt es sogar wissenschaftliche Studien, aus denen Nichols zitiert, etwa aus der Hirnforschung. Die Wissenschaft belegt die positive Wirkung von Wasser. Das gilt insbesondere für Wassersport. So könne Surfen etwa im Gehirn einen Hormonsturm auslösen, der selbst Süchtige heile, wenn sie Alkohol oder Drogen gegen das Surfbrett eintauschen, schreibt er. Spannend sind außerdem seine Fallbeispiele etwa von Soldaten, die nach einem Kriegseinsatz in Afghanistan oder dem Irak unter Posttraumatischen Belastungsstörungen litten und durch das Wellenreiten die Lust am Leben wiederfanden.

Bemerkenswert ist Nichols Idee, wie die Menschen nicht nur die Ozeane, sondern die gesamte Natur schützen können: weg von negativen Botschaften und Schuldzuweisungen, hin zu Gefühlen. Die könne man bei Kindern etwa positiv beeinflussen, indem man mit ihnen in ihrer Kindheit Zeit am Strand oder an anderen Gewässern verbringe. Denn was man kennt und liebt, schützt man, zitiert er einen Spruch von Meerespionier Jean-Jacques Cousteau.

So interessant das erzählende Sachbuch auch ist, die wissenschaftlichen Daten machen „Blue Mind“ zu keiner leichten Lektüre. Wen das nicht stört, der ist bei der Abhandlung allerdings genau richtig.

„Blue mind – Wie Wasser uns glücklicher machen kann“ von Wallace J. Nichols ist im Hirzel-Verlag erschienen. Das Buch hat 318 Seiten und kostet 25 Euro.