Surfer am Bondi Beach: An Australiens berühmtesten Strand steigen viele einmal in die Wellen. Foto: VisitNSW.com/Destination NSW (VisitNSW.com / dpa)

Sydney (dpa/tmn) - Der berühmteste Strand Australiens wird von Surfern aus Sydney eher gemieden. „Die Einheimischen kommen nicht unbedingt hierher“, sagt Bruce Hopkins. „Die Wellen sind nicht gut zu reiten, sie brechen schnell.“

Trotzdem ist Bondi Beach ein Mythos, seine Anziehungskraft reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Und Hopkins hat seinen Teil zur Legendenbildung beigetragen.

Blick über Bondi Beach vom Nordende des berühmten Strandes aus - obwohl einige zum Surfen ins Meer gehen, ziehen Profis eher andere Strände rund um Sydney vor. Foto: Philipp Laage (Philipp Laage / dpa)

Nationalerbe Australiens

Als Head Life Guard ist Bruce „Hoppo“ Hopkins das Gesicht der erfolgreichen australischen Fernsehserie „Bondi Rescue“. Mittlerweile 13 Staffeln zeigen die Arbeit der Rettungsschwimmer. Hopkins - 50 Jahre alt, schlank, Dreitagebart - macht den Job schon seit 27 Jahren. Sein Alter sieht man ihm nicht an. „Ich genieße das immer noch“, sagt er in seinem Büro im Bondi Pavillon über die Arbeit. „Es ist gut, hier draußen zu sein und Leuten zu helfen.“

Körperkult statt Surferkult? Am Bondi Beach spielt Fitness eine große Rolle. Foto: Philipp Laage (Philipp Laage / dpa)

In der Tat gibt es viel zu tun. An belebten Tagen kommen 30.000 bis 40.000 Besucher an den Strand am Pazifischen Ozean. Bondi Beach ist ein Wahrzeichen, offizielles Nationalerbe Australiens, Symbol für die Identität des Landes, eine internationale Marke.

Selfies und Körperkult

Der Bondi Beach am ersten Weihnachstag 2016 - Hunderte Menschen feiern am Strand. Foto: Dan Himbrechts (Dan Himbrechts / dpa)

Touristen aus aller Welt gehen hier einmal ins Meer oder stellen sich zumindest für ein Foto auf der Promenade auf. Ortsfremde legen ihre zumeist eher bleichen Körper kurz oder etwas zu lange in die Sonne. Manche melden sich bei der Surfschule am Nordende des Strandes für einen Crashkurs an, um einmal, für zwei oder drei Sekunden, auf dem Brett zu stehen. Viele sind es allerdings nicht. Am Bondi Beach bekommt man den Eindruck: Hier geht es nicht in erster Linie ums Surfen. Bondi ist aber auch kein klassischer Badestrand, es gibt gefährliche Strömungen im Meer. Offenbar geht es um etwas anderes.

Frühmorgens am Strand liegt das Wasser noch ruhig da unter einem dunstigen Himmel, hinter den Wolken wartet die Sonne auf ihren Auftritt. Mehrere Dutzend Jogger stapfen bereits durch den Sand, den Strand auf und ab, ihre Bühne misst gut einen Kilometer. Die ersten Surfbretter liegen im Wasser, Handtücher werden ausgebreitet, Kleidungsstücke abgelegt, Kinder betüddelt. An öffentlichen Fitnessgeräten machen junge Frauen und Männer ihre Übungen, und man fühlt sich, sofern es einem die Form nicht verbietet, dazu ermutigt, auch gleich mal ein paar Klimmzüge zu machen, weil es hier nicht albern, sondern vollkommen selbstverständlich erscheint.

Rettungsschwimmer-Häuschen am Bondi Beach: Der legendäre Bondi Life Saving Club wurde 1906 gegründet. Foto: Philipp Laage (Philipp Laage / dpa)

Geht es am Bondi Beach eher um Körperkult als um Surferkult, wobei ja beides irgendwie zusammenhängt? Dieser Eindruck drängt sich auf, im Vorortviertel Bondi auch in den Straßen rund um den Strand.

Gut aussehen und sich zeigen

Bruce «Hoppo» Hopkins ist Head Life Guard am Bondi Beach - und bekannt durch die Fernsehserie «Bondi Rescue». Foto: Philipp Laage (Philipp Laage / dpa)

Fitte Herren laufen barfuß mit Surfboard unter dem Arm durch die Stadt, den Overall bis unter den Bauchnabel heruntergekrempelt. Schönlinge auf Skateboards schieben austrainierte Waden durch die Straßen. Lange Hosen tragen Männer hier offenbar nur in Berufen, in denen das absolut notwendig ist. Die Hotpants vieler Frauen scheinen zeigen zu wollen, dass viele Stunden Workout in den Oberschenkeln stecken. Nahezu alle Menschen sehen auf interessante Weise gut aus. Man könnte sie jederzeit ablichten für ein Instagram-Foto, das wiederum werbetauglich wäre für praktisch jedes Konsumprodukt, das Fitness, Glück und das richtige Leben verspricht.

Die Leute bewegen sich in Bondi zwischen schicken, lässigen Brunchlokalen und Bars, hochpreisigen Friseursalons, Surfshops und Designer-Modeläden - oft in Begleitung ihrer „Designerhunde“, wie eine Einheimische etwas spöttisch anmerkt. Bäckereien erheben das Brotbacken zum Kunsthandwerk („artisan sourdough bakers“), Imbisse sind wie selbstverständlich vegan („plant based eatery“). Der Versuch, in einem Café eine Cola zu bestellen - die zuckerfreie Variante! - schlägt fehl. Es gebe nur selbstgemachte Limonaden, erklärt die Bedienung mit einem etwas mitleidigen Blick. „Sorry.“

Für Aktive: Spaziergänger auf dem Panoramaweg von Bondi nach Bronte genießen die Aussicht aufs Meer. Foto: VisitNSW.com/Destination NSW (VisitNSW.com / dpa)

Konkurrenz am Strand

Wer als Besucher in Bondi glaubt, irgendwann sei es nun doch zu viel der Klischees, lernt rasch dazu. Ein stämmiger Typ am Nebentisch teilt zum Beispiel seiner Begleiterin mit, dass er gerne sein eigenes Fitnessstudio aufmachen würde. Gerade seien viele Models in der Stadt.

Auf in die Wellen: Das Meer am Bondi Beach eignet sich besser zum Surfen als zum Schwimmen. Foto: VisitNSW.com/Destination NSW (VisitNSW.com / dpa)

Der Schriftsteller Leif Randt schrieb in einer Geschichte für die „Zeit“ über den Bondi Beach: „Am Anfang designen Menschen Orte, dann designen sich Menschen auf Orte hin.“ Er habe das Gefühl, dass in Bondi auch kompetitive Kräfte wirkten, Konkurrenz also. Randt beschreibt den Strand als eine Art Club, dessen Türsteher in den Köpfen der Menschen sitzt. Den weniger sportlichen Badegästen werde zwar nicht der Zutritt verweigert, aber: „Jeder entscheidet für sich allein, ob er an einem Ort aus der Norm fallen möchte oder nicht.“

Teures Leben

Blumenketten um den Hals: Prinz Harry und seine Frau Meghan besuchten Bondi Beach am 19. Oktober 2018. Foto: Dan Himbrechts (Dan Himbrechts / dpa)

Bruce Hopkins kennt Bondi seit seiner Kindheit. Vor 20 Jahren hätten in der Gegend noch viel mehr Einheimische gewohnt, sagt er. Viele junge Leute kämen für zwei, drei Jahre zum Arbeiten her. Wer Familie hat, ziehe heute eher woanders hin. „Es ist sehr viel teurer geworden, hier zu leben.“ Eine Zwei-Zimmer-Wohnung taxiert Hopkins auf 800 bis 1000 australische Dollar Miete, das sind 500 bis gut 600 Euro - und zwar pro Woche.

Der Rettungsschwimmer, der die Leute berufsmäßig immer im Blick hat, weiß um die Veränderungen in der sozialen Struktur. Mehr Menschen als früher machten Bodybuilding und Fitness, „ein bisschen Botox hier und da“. „Was immer du machst, du wirst gesehen. Es ist eine Gegend geworden, in der es viel ums Image geht“, stellt Hopkins fest, jedoch mit dem unaufgeregten Gleichmut eines Surfers, der merkt, dass er eine Welle nicht erwischt und einfach auf die nächste wartet.

Der berühmte Pool des «Bondi Icebergs Club» scheint fast in den Ozean überzugehen - er geht auf Rettungsschwimmer zurück, die auch im Winter trainieren wollten. Foto: Philipp Laage (Philipp Laage / dpa)

Verletzungen durch Surfbretter und Sonnenstiche

Auch die Arbeit der Rettungsschwimmer hat sich verändert. „Als ich angefangen habe, hatten wir nur Boards und Trillerpfeifen“, erzählt Hopkins, der für Workshops weltweit unterwegs ist. „Damals hatten wir keine Jet-Ski.“ Die Ausbildung und das Training seien professioneller geworden. Früher reagierten die Lebensretter vor allem, wenn es Notfälle gab, heute setzt man auf Prävention, klärt auf, greift frühzeitig ein.

Die Welle erwischt: Früh morgens stehen am Bondi Beach schon die ersten Surfer auf den Brettern. Foto: VisitNSW.com/Destination NSW (VisitNSW.com / dpa)

Mindestens sechs Rettungsschwimmer sind am Bondi Beach jeden Tag im Einsatz, an belebten Tag sind es noch mehr. Der ereignisreichste Tag, an den sich Hopkins erinnern kann, bescherte seiner Crew rund 230 Einsätze. In den seltensten Fällen geht es ums Ertrinken. Viel häufiger sind zum Beispiel Verletzungen durch Surfbretter und Sonnenstiche. „Viele Touristen sind nicht an die Hitze gewöhnt“, sagt Hopkins. Positiv wirkt sich das strikte Alkoholverbot aus.

Mittags am Strand haben sich die sportlichen Aktivitäten sichtbar verlangsamt, auch wenn jetzt mehr Gewusel herrscht als am Morgen. Sie sind alle noch oder wieder da: Surfer, Pumper, Pärchen, Familien, Tagesausflügler, Touristen. Die Sonne strahlt, der Sand blendet.

Warum ist ausgerechnet dieser Strand so berühmt?

Wer das Treiben am Bondi Beach eine Weile beobachtet, landet bei der Frage: Warum ist ausgerechnet dieser Strand so berühmt? Schon im 19. Jahrhundert kamen die Bewohner Sydneys hier her. Mit dem Bondi Life Saving Club wurde 1906 der erste Rettungsschwimmer-Club Australiens gegründet. Englands Königin, die auch Staatsoberhaupt Australiens ist, adelte den Strand 1954 mit einem Besuch. Bei den Olympischen Spielen 2000 wurden die Beachvolleyball-Turniere am Bondi Beach gespielt. Über die Jahrzehnte kamen immer mehr Touristen. Besonders gerne feiern sie hier Weihnachten und Silvester, mitten im Sommer.

Erst im Oktober 2018 hockten sich Prinz Harry und seine Frau Meghan barfuß in den Sand und unterhielten sich - bejubelt von Zuschauern und abgelichtet von Fotografen - mit ein paar Surfern, die sich um Menschen mit psychischen Problemen kümmern. Bondi Beach war ein weiteres Mal in den Schlagzeilen. Die Royals surften allerdings nicht. Der Prinz nahm lediglich ein Board in die Hand und rieb es mit Wachs ein, mehr ein symbolischer Akt.

Perfekte Lage für Reisende

Hopkins hat eine einfache Erklärung für die Popularität des Strandes: Bondi Beach liege nicht weit von der City und dem Flughafen entfernt, perfekt für Reisende. „Wenn sie nach Australien kommen, dann kommen sie nach Bondi“, sagt Hopkins. Möglich, dass sich der Mythos Bondi dadurch irgendwann verselbstständigt hat und heute durch einen niemals abreißenden Strom an Selfies ständig reproduziert.

Ein ikonisches Bild ist der Meerwasserpool des „Bondi Icebergs Club“ am südlichen Abschluss des Bondi Beach, umspült von den rauen Wellen des Ozeans. Der Club geht auf ein paar hartgesottene Rettungsschwimmer zurück, die auch in der kalten Jahreszeit ihre Fitness trainieren wollten. Das war 1929. In diesen Tagen ist jeder Gast für einen Besuch willkommen.

Abends im Restaurant des „Icebergs“, gehobenes Ambiente, es läuft Jazz. In dem Lokal lassen sich immer wieder auch Prominente blicken. Der Blick fällt durch die Fensterfront zum Strand. Im Halbdunkeln liegen noch einige Dutzend Surfer auf dem Wasser. Die Silhouetten verschwinden langsam, der Vorhang fällt. Morgen beginnt die nächste Aufführung.