In der Lüneburger Heide wandern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Was Heidschnucken und Feuer gemeinsam haben

Marie-Chantal Tajdel

Die Lüneburger Heide zieht seit einigen Jahren ein jüngeres Publikum zum Wandern an, aber nicht nur was den Sport in der Natur angeht ist die Region europaweit Spitze.