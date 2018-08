Der Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in Georgia ist gemessen an den Passagierzahlen der größte Flughafen der Welt. Foto: Erik S. Lesser (dpa)

Berlin (dpa/tmn) - Wer schon einmal vom Frankfurter Flughafen aus in den Urlaub geflogen ist, weiß: Der Airport ist ziemlich groß. Doch im weltweiten Vergleich lag Deutschlands größter Flughafen (Iata-Code FRA) mit 64,5 Millionen Passagieren 2017 nur auf Platz 14.

Der Flughafen mit dem weltweit höchsten Passagieraufkommen ist der Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) in Georgia, ein wichtiges Drehkreuz für Inlandsflüge in den USA. Das zeigen die Zahlen des Airports Council International. Demnach wurden in Atlanta im vergangenen Jahr 103,9 Millionen ankommende und abfliegende Passagiere gezählt - Weltrekord. Der Flughafen liegt seit Jahren auf der Spitzenposition, bedingt durch den starken Inlandsverkehr.

Auf Platz zwei steht der Flughafen der chinesischen Hauptstadt Peking (PEK) mit 95,8 Millionen Passagieren im Jahr 2017. Platz drei geht an Dubai (DXB) mit 88,2 Millionen Flugreisenden vor Tokio-Haneda (HND, 85,4 Millionen) und Los Angeles (LAX, 84,6 Millionen). Betrachtet man nur die internationalen Passagiere, liegt Dubai ganz vorne.

Derzeit entstehen mehrere neue Mega-Flughäfen, die noch deutlich mehr Passagiere im Jahr abfertigen sollen, etwa in Peking und Istanbul.