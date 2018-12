Schlauer reisen

Was ist die SÖP?

Immer wieder sorgen Unpünktlichkeit oder Ausfälle im öffentlichen Personenverkehr für großen Ärger bei Reisenden. Wer eine Entschädigung will, kann sich an die SÖP wenden. Was genau steckt hinter den drei Buchstaben?