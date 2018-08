Weil Tomatensaft in der Luft so beliebt ist, bietet ihn die Lufthansa-Tochter Swiss nun auch auf vielen kürzeren Europastrecken an. Foto: Maurizio Gambarini (dpa)

Zürich (dpa/tmn) - Er wird im Supermarkt oft stehen gelassen, ist über den Wolken aber sehr beliebt: Tomatensaft steht bei Flugreisenden hoch im Kurs.

Die Lufthansa-Tochter Swiss bietet das Getränk deshalb seit dem 1. August auch auf vielen kürzeren Europastrecken in der Economy-Klasse an - aufgrund der besonders großen Beliebtheit von Tomatensaft an Bord und auf vielfachen Kundenwunsch, wie die Airline erklärt. Bislang war Tomatensaft nur auf längeren Europaflügen und in der Business-Klasse zu haben.

Fluggesellschaften und Ernährungsfachleute haben lange gerätselt, warum Tomatensaft ausgerechnet im Flugzeug so populär ist. Das untersuchte das Fraunhofer-Institut für Bauphysik 2010 in seinem Fluglabor. Forscherin Andrea Burdack-Freitag kam zu dem Schluss, dass Tomatensaft davon profitiert, dass Geruchs- und Geschmacksschwelle in der Flugkabine bei niedrigem Druck und geringer Luftfeuchtigkeit höher liegen.

Am Boden hätten Tester den Tomatensaftgeschmack muffig gefunden. „Unter Kabinendruck traten hingegen angenehm fruchtige Gerüche und süße, kühlende Geschmackseindrücke in den Vordergrund.“