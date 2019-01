Straßenkreuzer wie dieser zitronengelbe Pontiac gehören in Havanna zum Stadtbild. (Foto: Bastienne Ehl)

Cayo Santa Maria liegt im Norden Kubas und gehört zur Inselkette Jardines del Rey. Von der Hauptinsel aus, in der Nähe des schönen Örtchens Remedios, beginnt die 48 Kilometer lange Dammstraße, die die Cayos Las Brujas, Ensenachos und Santa Maria miteinander verbinden. Zehn Jahre hat der Bau des Damms gedauert, 1999 war er schließlich fertig. Als Hurrikan Irma Anfang September des vergangenen Jahres auf Kuba traf, hat er auf den Inseln der Jardines del Rey schwere Verwüstungen angerichtet, auch die Dammstraße war zerstört. Doch in kürzester Zeit wurden Hotels wieder aufgebaut und die Dammstraße repariert. Heute erinnern lediglich abgestorbene Mangroven an die Naturkatastrophe.

Das spanische Wort Cayo bedeutet Sandinsel und diesen Namen tragen die kleinen Eilande zurecht. An der Nordseite der 13 Kilometer langen und elf Kilometer breiten Insel Cayo Santa Maria gibt es kilometerlange weiße Sandstrände, die Südseite ist von Mangrovenwald bedeckt. Dazwischen ist eigentlich nichts. Außer einigen Hotels, meist All-Inclusive-Resorts, jeder Menge unberührter Natur und vor allem Eines: Ruhe. Mehr als hundert Vogelarten leben im Naturschutzgebiet der weiten Mangroven-Kanäle, und mit etwas Glück kann man Flamingos beobachten.

Kapitän Livan steuert einen weißen Sandstrand an, kurze Badepause. So ähnlich muss sich Robinson Crusoe gefühlt haben. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen, nur puderzuckerweißer Sand, türkisblaues Wasser und außergewöhnliche Muschelschätze. Den Rand des Strands säumen geneigte Kokosnusspalmen, dahinter ducken sich Mangrovenwälder. Zu hören sind nur die leichte Brandung und der sanfte Wind – ansonsten eine atemberaubende Stille.

Der 47-jährige Livan hat nicht immer Touristen durch das Inselparadies gefahren. „Nach meiner Ausbildung zum Kapitän habe ich auf einem Langustenfischerboot gearbeitet“, sagt er. Meist war er fünf, sechs Tage am Stück an Bord und nur selten zu Hause. „Ich konnte meine Kinder nicht aufwachsen sehen.“ Also hat er sich für den Job auf dem Touristenboot beworben. Dafür musste er mehrere Kurse belegen, Fortbildungen machen und eine Fremdsprache lernen.

Heute sieht er seine Frau, seine 14-jährige Tochter und seinen 23-jährigen Sohn täglich. Außerdem ist er bereits stolzer Opa eines dreijährigen Enkels. Livans Frau arbeitet auch auf Cayo Santa Maria. „Sie nimmt Beschwerden von Touristen in einem Hotel entgegen“, sagt Livan und grinst. Ihm ist klar, dass sein Job besser ist. Sechs Tage arbeitet der 47-Jährige in der Woche und verdient etwa so viel wie als Langustenfischer. Viel sei das nicht, doch Mangel erlebe er trotzdem nicht. „Zu essen gibt es schließlich genug. Wir haben immer Huhn, Schwein, Reis, Bohnen und Eier.“ Außerdem hätten Kubaner, die im Tourismus arbeiteten Zugang zu Lebensmitteln und anderen Produkten, die ihren Landsleute verwehrt blieben. Livan beschwert sich nicht. „Wir lachen, wir sind Kubaner, und wir haben nur ein Leben.“

Nach der Ruhe und Abgeschiedenheit von Cayo Santa Maria ist Abwechslung dran. Von der Inselgruppe aus sind viele Ausflugsziele in wenigen Autostunden zu erreichen. Santa Clara ist beispielsweise nur zwei Stunden entfernt. In der Hauptstadt der zentralkubanischen Provinz Villa Clara werden die Gebeine von Che Guevara und einigen seiner Mitkämpfer in einem Mausoleum aufbewahrt. Mit einem Museum und einer imposanten sechs Meter hohen Bronzestatue wird ebenfalls dem Revolutionsführer gedacht. Kubas Hauptstadt Havanna erreicht man von Cayo Santa Maria nach rund fünf Stunden Autofahrt. Schneller geht es mit der kleinen Propellermaschine, die den Flughafen auf Cayo Las Brujas ansteuert. Gerade einmal 45 Minuten dauert der Flug.

„Yo soy Fidel“ – „Ich bin Fidel“ steht auf der Wand eines heruntergekommenen Hauses

– nicht nur bei der Fahrt vom Flughafen ins Zentrum Havannas ist der Vater der kubanischen Revolution allgegenwärtig. Das Bekenntnis der Kubaner zu ihrem Comandante en Jefe, dem befehlshabenden Kommandanten von 1959 bis 2008, Fidel Castro ist nach wie vor ungebrochen. Obwohl die Kubaner schon lange unzufrieden mit der wirtschaftlichen Situation des Landes waren, versank Kuba nach dem Tod Fidels Ende 2016 in tiefe Trauer. Riesige Straßenschilder mit Aufschriften wie „Por siempre revolucion“ – „Für immer Revolution“ halten den Personenkult um Fidel Castro wach. Auch der Arzt und Revolutionär Che Guevara spielt im Alltag der Kubaner nach wie vor eine große Rolle. „Hasta Siempre, Comandante“ – „Bis in die Ewigkeit, Kommandant“ steht auf einem Plakat, der Guerillaführer mit durchdringendem Blick daneben.

Doch Kuba verändert sich. Mit Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez ist seit April 2018 erstmals ein Präsident an Kubas Spitze, der nicht an der Revolution beteiligt war. Zwar sind keine radikalen Änderungen zu erwarten, dennoch ist fraglich, wie lange sich der Sozialismus à la cubana noch hält. Die kubanische Gesellschaft spaltet sich immer mehr in zwei Klassen: Die Selbstständigen, die an harte Währung kommen und die beim Staat angestellten Kubaner, die ihr geringes Gehalt in nationaler Währung beziehen. Überleben können die Staatsangestellten nur, weil fast alles, was sie zum Leben brauchen, vom Staat subventioniert wird. Die Kosten für Miete, Strom, Wasser, Busfahrten oder Telefon sind extrem niedrig. Schulen, Universitäten und die ärztliche Versorgung sind kostenlos. Per Lebensmittelkarte können sich die Kubaner mit dem Nötigsten eindecken. Bis 1989 bekam eine Familie monatlich 25 Produkte zugeteilt. „Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks gab es keine Milch, kein Käse und keine Kartoffeln mehr aus der DDR“, erzählt Fremdenführer Luis Felipe Gonzalez Lizama. Heute bekommen die Menschen mit der Lebensmittelkarte nur noch sechs Produkte: Reis, 250 Milliliter Öl, eine Tüte Getreidekaffee, Bohnen, 300 Gramm Hähnchen, und ein monatlich wechselndes Produkt, das die Regierung zuteilt. „Das ist zwar wenig, aber es hilft den Rentnern und den Armen“, sagt er.

Daneben gibt es immer mehr Selbstständige, vor allem in der Touristenbranche. „Taxiunternehmen, Unterkünfte, Bars und Restaurants schießen wie Pilze aus dem Boden. Mittlerweile gibt es mehr private Restaurants als staatliche“, sagt Felipe.

Eine Branche, die besonders boomt, ist das Geschäft mit den Oldtimern. Auf den Straßen Havannas fahren Hunderte von Chevrolets, Cadillacs, Pontiacs oder Dodges, blank poliert und in knalligen Farben. Außergewöhnliche Modelle wie der 1951er Studebaker Champion, der 1955er Mercury Monterey, der 1957er Buick Century, der 1954er Chrysler New Yorker oder der 1956er Chevrolet Bel Air treiben den Puls von Oldtimerfans in die Höhe. Mittlerweile gibt es laut Felipe auf Kuba sogar mehr Oldtimer als in den USA. Den aktuellen Wert einer solchen Karosse schätzt er auf etwa 20 000 bis 25 000 Euro. „Vor sieben, acht Jahren waren es gerade einmal 5000 Euro.“ Für die Kubaner waren die alten Autos Schrott. Doch dann kamen die Touristen, sie wollten die alten Autos sehen und damit fahren. „Jetzt sind die Oldtimer sichere Arbeitsplätze. Die Fahrer verdienen mehr als in allen anderen Jobs“, sagt Felipe. Taxifahrer Juan-Carlos hat besonderes Glück gehabt. Er hat von seinem Vater einen Ford Edsel geerbt, von dem es laut Felipe auf Kuba nur drei Stück gibt. Juan-Carlos’ Vater hat das rot lackierte Cabrio wiederum von seinem Vater vermacht bekommen. „Dieser Wagen dürfte jetzt 45 000 Euro Wert sein, also etwa doppelt so viel wie die anderen“, schätzt Felipe. Der Wert des Wagens ist deshalb so hoch weil das 1957 eingeführte Modell ein

riesiger Flop war und in der Folge nur in geringer Stückzahl produziert und damit schließlich zur Rarität wurde. Benannt hatte Henry Ford den Wagen nach seinem 1943 verstorbenen einzigen Sohn.

Juan-Carlos liebt seinen Edsel und er verdient gutes Geld mit ihm. Einige Oldtimer-Liebhaber kommen sogar nur wegen ihm nach Havanna, um einmal auf seinem Rücksitz an der Uferpromenade Malecón entlang chauffiert zu werden. Und ganz ehrlich: Sich mit solch einem Schmuckstück und offenem Verdeck durch die teils prächtigen und teils verfallenen Straßen Havannas schaukeln zu lassen, ist auch für Nicht-Autofans ein einmaliges Erlebnis. Die durchgesessenen Autositze und der Geruch nach Benzin gehören dabei einfach dazu.

Die Reise wurde unterstützt von Münchener Unternehmen FTI Touristik.

Zur Sache

Kuba

Einreise: Urlauber brauchen einen mindestens noch sechs Monate gültigen Reisepass und eine Touristenkarte. Pauschalreisende erhalten diese über ihren Reiseveranstalter. Die Karte berechtigt zu einem Aufenthalt von 30 Tagen.

Geld und Währung: Noch gibt es auf Kuba zwei Währungssysteme, den kubanischen Peso und den Peso Convertible (CUC). Touristen bezahlen mit der Devisenwährung CUC, diese ist im Ausland wertlos und kann problemlos in größeren Hotels zum aktuellen Kurs gegen Euros getauscht werden. Ein Euro entspricht etwa

1,20 CUC. Am besten reist man mit Euros in bar und einer Visa- oder Mastercard-Kreditkarte.

Gesundheit: Impfungen werden für die Einreise nicht verlangt. Benötigte Medikamente sollten in ausreichender Menge mitgenommen werden. Für die Einreise zwingend ist der Nachweis einer Auslandskrankenversicherung.

Reisezeit: Die Sonne scheint auf Kuba das ganze Jahr über, Mitte November bis April ist Trockenzeit.

Weitere Informationen zum Land gibt es unter www.cubainfo.de und www.cuba.travel/de.

Ab 18. März 2019 bietet FTI Non-Stop-Flüge von Düsseldorf und München nach Santa Clara an. Der Reiseveranstalter hat auf Cayo Santa Maria 16 Hotels im Angebot. Außerdem sind über den Münchner Veranstalter Rundreisen auf der größten Insel der Karibik buchbar. Weitere Informationen gibt es unter www.fti.de oder unter Telefon 0 89 / 7 10 45 14 98.