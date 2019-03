Wegen Air-Berlin-Pleite

Weniger Besucher in der Dominikanischen Republik

Weiße Palmenstrände, Sonne und Baden im Meer: Das ist es, was viele Touristen in die Dominikanische Republik lockt. Die deutschen Urlauber sind jedoch weniger geworden, was vor allem an der Air-Berlin-Pleite liegt.