Nebel im Moor. (Christian Kosak)

Eines Tages ist Birgit Kallerhoff ins Moor gefahren, um dort spazieren zu gehen. „Mich hat die Schönheit fasziniert“, sagt die Fotografin aus Münster. Sie sei glücklich im Moor, erzählt sie und beschreibt, was sie fasziniert: die reduzierten Farben, die Ruhe, wenig Ablenkung, die feuchte Luft, Blumen, Pflanzen und Tiere.

Daraufhin habe sie sich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt und schließlich 15 Moore in Deutschland aufgesucht – vom Teufelsmoor, dem Pietzmoor und dem Tister Bauernmoor im Norden über Landschaften in der Eifel, der Rhön und dem Schwarzwald bis zum Murnauer Moos in Bayern. „Dort habe ich überall etwas Besonderes gefunden“, beschreibt sie die Landschaften und spricht von einem Eldorado für Fotografen.

Um mehr über Hoch- und Niedermoore sowie die Biotope zu erfahren, führte sie Interviews und sprach mit Biologen, Naturschützern, Jägern oder Gartenbauern. Aufgeschrieben hat das Monika Mostert-Rath. Daraus hat Birgit Kallerhoff nun ein Buch gemacht, dass sie im Eigenverlag herausgegeben hat. Der Titel: „Moorzeit“.

Das Moor hat sie durch die verschiedenen Jahreszeiten begleitet und sie hat das Geheimnisvolle, die kleinen Besonderheiten, die unterschiedlichen Stimmungen sowie besondere Plätze in Szene gesetzt. Lage, Steckbrief und kleine Anmerkungen zu den Mooren runden die Kapitel ab.

Ein Buch über Moore in Deutschland. (Birgit Kallerhoff)

Moore sind vielfältige Lebensräume und kommen vom Tiefland bis in Gebirgsregionen vor, sie gelten als Rückzugsgebiete für seltene Tierarten, für Gräser, Pilze und Moose. „Man muss nur die Augen aufmachen, um solch ein Kleinod vor der eigenen Haustür zu entdecken. Darauf haben wir uns begeistert eingelassen“, erzählt Birgit Kallerhoff.

Mit dem Buch will die Fotografin die Leser anregen, Moore in ihrer Umgebung zu besuchen, zu betrachten und zu erkunden – und dort die Ruhe sowie die außergewöhnliche Landschaft zu genießen. Moore seien wie eine kleine Reise, sagt sie, und würden sich für Wanderer oder für Familien mit Kindern anbieten. Denn oftmals gibt es ein Naturzentrum und spielerische Erläuterungen. „Und wer auf den Wegen bleibt, dem passiert auch nichts, und die Natur bleibt intakt.“

Weitere Informationen

„Moorzeit“ von Birgit Kallerhoff ist im Eigenverlag erschienen. Das Buch hat 160 Seiten und ist in zahlreichen Buchläden in Bremen sowie im Umland erhältlich sowie direkt bei der Autorin unter www.fotokallerhoff.de.