Gute Skibedingungen auf der Zugspitze: 125 Zentimeter Schnee bedekcen die Pisten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv (Karl-Josef Hildenbrand / dpa)

München (dpa/tmn) - Am Feldberg im Schwarzwald hat die Skisaison begonnen. Rund um den 1493 Meter hohen Gipfel lagen am Donnerstag rund 20 Zentimeter Schnee. Auch in den bayerischen Alpen gab es einigen Neuschnee.

Auf den Gipfeln liegen bereits 45 bis 70 Zentimeter, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit. Am kommenden Wochenende (15./16. Dezember) sollen mehrere weitere deutsche Gebiete in die Wintersaison starten.

In Österreich sind dem VDS zufolge schon einige Skigebiete in Betrieb, vor allem in Tirol und im Salzburger Land. In der Schweiz sind bereits die Hälfte aller Gebiete offen. Die Pisten seien überwiegend in einem guten Zustand. Ähnlich ist die Lage in Frankreich. Weniger stabil sind die Verhältnisse in Südtirol.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Garmisch-Partenkirchen - - - Zugspitze 10 125 - Sudelfeld 20 45 - Geigelstein / Chiemgau 10 15 0 Fellhorn-Kanzelwand - - - Nebelhornbahn Oberstdorf - - - Feldberg / Schwarzwald 5 20 8,5

Schneehöhen in Österreich:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Turracher Höhe 45 70 - Bad Gastein / Ski amade 20 55 - Kitzsteinhorn Kaprun - 210 - Saalbach Hinterglemm Leogang 25 110 - Kitzbühel - Kirchberg 32 39 - Planai - Schladming - Ski amade 30 100 - Ischgl 50 120 18,8 Mayrhofen - Zillertal 0 105 - Tux - Finkenberg 30 50 14 Sölden 85 303 - Kaunertaler Gletscher 120 150 - Stuben am Arlberg 115 150 - Silvretta Montafon 15 70 -

Schneehöhen in der Schweiz:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Adelboden-Lenk 39 83 7 Zermatt 20 200 0 Davos Klosters 47 145 39 4 Vallées 5 115 -

Schneehöhen in Italien:

Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern Alta Badia 10 15 0 Ortler Skiarena 10 170 - Kronplatz 20 35 -

Schneehöhen in Frankreich: