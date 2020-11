Ein schaurig-schöner Anblick: Im Herbst verhüllt Nebel oft die Ufer der Oder. (Heidrun Lange)

Mescherin. Wer dem Biber bei der Arbeit zusehen, die lauten Brunftrufe der liebestollen Hirsche hören oder Flussläufe erkunden möchte, zieht am besten Wanderschuhe an, radelt entlang der Dämme oder mietet ein Kanu. Im Nordosten in der Uckermark ist man fast allein in unberührter Natur. Es ist Deutschlands einziger Auen-Nationalpark und ein grenzüberschreitendes Großschutzgebiet mit Polen.

Mitten hinein in die Auenlandschaft des Oderdeltas geht es nur mit dem Kanu. In Mescherin, dem nördlichsten Ende des Nationalparks, wartet die Natur- und Landschaftsführerin Frauke Bennett auf ihre Gäste. Sie faltet eine Landkarte auseinander. Für Ungeübte ein Wasserweg-Wirrwarr. Nicht für die Expertin. Sie findet sich ohne Wegweiser zurecht und gibt eine kurze Anleitung für Anfänger und Geübte, wie das Paddel gehalten, wie gesteuert und gebremst wird.

Mit ihrem Kanu bahnt sie sich zwischen Seerosenblättern einen Weg auf dem Mescheriner See, einem Altarm der Oder. Während sie das Paddel ins Wasser steckt, erzählt sie von früher, als die Bauern ihre Kähne steuerten, um auf den Auenwiesen Futter für das Vieh zu holen. Aus vergangener Zeit übrig geblieben, aber von Schilf und Seerosen in Beschlag genommen, ragt ein Schiffswrack aus dem Wasser. Grund für den gekenterten Lastkahn war eine geheime Mission im April 1945. In Berlin wurde er manövrierunfähig geschossen. Nun rottet er gemächlich vor sich hin. 15 Minuten dauert die Fahrt, dann wird es etwas schwieriger mit dem Paddeln. Lenken will eben geübt sein. Denn es ist gar nicht so leicht, dem Schwimmfarn, den Wasserlinsen und Seerosen, die wie ein dicker Teppich im Wasser liegen, auszuweichen.

Auch die kleinen Dinge entzücken: Tautropfen umhüllen ein Spinnennetz. (Heidrun Lange)

Durch ein Deichtor geht es auf die polnische Seite. Dort hat die wilde Natur seit Jahren Besitz von der Auenlandschaft ergriffen. Die Oder durfte sich sorglos ausbreiten und Landschaften formen. Von Minute zu Minute verästelt sich der Fluss in immer kleinere Arme. Meterhoch ragen Röhricht und Schilf empor. Wer dorthin kommt, sollte sein Fernglas bereithalten. Dort fliegen mehr Libellen, schwimmen mehr Fische im Wasser und wachsen seltene Pflanzen. In der Ferne ist der Ruf des Eisvogels zu hören. Zu sehen ist er nicht, nur das blaue Gefieder blitzt manchmal durch das Schilf.

Am Ufer hat ein Biber seine Wohnung gebaut, fast acht Meter breit und vier Meter hoch. Auf den ersten Blick wirkt es, als wäre das Holz lose übereinander geworfen. Doch die Baumeister wissen genau, was sie tun. Diese Verästelung sorgt für Stabilität und schafft neue Lebensräume für seltene Tier- und Pflanzenarten. Hoch muss die Wohnung sein, da der Wasserstand innerhalb eines Tages um einen halben Meter steigen kann. Als Kräuterkundiger weiß der Biber von den Heilkräften der Pflanzen. Rund um seine Burg wachsen Brennnessel und Blutweiderich. Nur zu sehen bekommt man ihn selten, da er nachtaktiv ist.

Singschwäne im Abendlicht im Odertal. (Nationalpark Andreas Werbel)

Als würde Frauke Bennett ein Biologiebuch aufschlagen, weiß sie zu jeder Pflanze und jedem Tier Geschichten zu erzählen. Mal fischt sie eine Spitzschlammschnecke aus dem Wasser, dann zeigt sie auf eine trichterförmig angeordnete Pflanzengruppe, die sie als Krebsschere vorstellt, die als Unterwasserpflanze ein Leben im Geheimen führt und nur in den Sommermonaten an die Wasseroberfläche steigt und ein natürlicher Wasserfilter ist. Ihre kräftigen Blätter bieten Insektenlarven, Wasserkäfern oder Egeln Schutz vor Fressfeinden.

Die Naturführerin zeigt auf eine Stelle, wo das hohe und vertrocknete Schilf umgeknickt ist. „Das ist die wichtigste Pflanze hier“, erklärt sie. „Sie nimmt sich Nährstoffe aus dem Wasser und reinigt es dabei.“

Wassertouristen dürfen den Nationalpark nur mit einem Guide befahren, auf drei Strecken zwischen Juli und November. Schließlich sollen die Vögel – mehr als 250 Arten wurden gezählt – in Ruhe brüten können. Darunter auch der Wachtelkönig. Wer festen Untergrund vorzieht, schaut sich die Landschaft besser von den Oderdeichen aus an. In Criewen ist in den Gebäuden des ehemaligen Gutshofs das Nationalparkzentrum untergebracht. Im zwölf Meter langenAquarium tummeln sich alle Fische, die es in der Oder gibt. Mehr als 25 heimische Arten wurden gezählt. Seit 2007 wird der Stör wieder angesiedelt.

Der September ist ein Erlebnis für Naturfreunde. Morgens, wenn der Frühnebel den Boden verhüllt und die Sonne scheint, dann sind die Rufe des Rothirsches zu hören, die meist in Serien von sechs bis acht einzelnen Rufen erklingen. Die Ranger der Naturwacht in Criewen wandern mit Gästen zu ausgewählten Beobachtungsplätzen, um die stolzen Hirsche bei ihren Liebesbewerbungen zu beobachten, wo sie ihr Geweih präsentieren, ihre Kontrahenten herausfordern und sich dem Kampf stellen.

Wer auf dem Deich in Richtung Schwedt entlangradelt, lässt die dichten Laubwälder und blütenreichen Trockenrasen an sich vorbeiziehen. Denn der größere Teil des Weges, es ist der Oder-Neiße-Radweg, verläuft in der offenen Auenlandschaft.

Hirschbrunft im Herbst: Ranger wandern mit Gästen zu Plätzen, an denen das Rotwild beobachtet werden kann. (Gernot Schwill)

Es lohnt sich, auf den Beobachtungsturm bei Stützkow zu steigen. Aus elf Metern Höhe zeigen sich die Deiche und Altarme der Oder sowie viel Grün: Kräftige Eichen, Buchen und Fichten, dazwischen abgestorbene Bäume. Sobald die Flutungen einsetzen, entstehen riesige Wasserflächen, fast wie ein Meer. Nach Rückgang der Überflutung ist das Gebiet von Altwässern, Weihern und Tümpeln durchzogen. Immer wieder gibt es spannende Naturbeobachtungen. Im Frühjahr und Herbst fliegen Tausende Enten, Gänse und Kraniche ein, und im Winter kann man die Rufe der Singschwäne hören.

In der Naturparkstadt Schwedt sollte man unbedingt einen Stopp einlegen oder übernachten. Es gibt eine lange Geschichte über das Schloss, die Kurfürsten und Markgrafen und über die starke Frau von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg.

Wo heute die Uckermärkischen Bühnen stehen, stand früher das Schwedter Schloss, das im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört und später abgerissen wurde. Bis hinunter ans Ufer ist es grün. Im Schlosspark erinnern Skulpturen an die frühere Zeit. Auf der breiten Uferpromenade sind Spaziergänger, Jogger und Radfahrer unterwegs. Von dort gibt es viele Möglichkeiten für Exkursionen in den Naturpark.

Zur Sache

Unteres Odertal

Anreise: Der Nationalpark Unteres Odertal ist über die A 11 erreichbar. Mescherin liegt im Norden des Parks, Schwedt im Süden. Das Nationalparkzentrum mit zahlreichen Wanderwegen hat in Criewen seinen Sitz.

Paddeltouren: Frauke Bennett bietet eintägige Kanutouren im Nationalpark und mehrtägige Kanureisen auf der Oder. Weitere Infos unter www.flusslandschaft-reisen.de.

Weitere Exkursionen bei Gartz, Mescherin und Schwedt sind buchbar beim Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal unter www.unteres-odertal.de.

Informationen gibt es beim Tourismus-Marketing Brandenburg unter www.reiseland-

brandenburg.de sowie beim Nationalpark Unteres Odertal unter www.nationalpark-­unteres-odertal.eu.