Die Burg Olavinlinna ist zu jeder Jahreszeit eine Sehenswürdigkeit. (Savonlinna Travel)

Kuopio. „Die Landschaft ist reglos, weiß und totenstill, die Kälte strafft die Telefonleitungen zu vibrierenden Geigensaiten“, schreibt ein finnischer Autor. Man könnte glauben, in dieser Gegend sei im Winter nichts los – aber weit gefehlt. Weil sich die Natur im Saimaa-Seengebiet abwechslungsreich zeigt, ist die Gegend besonders für ein- oder mehrtägige Wandertouren auf Langlaufskiern geeignet. Übernachtet wird in einfachen Jagdhütten oder Gästehäusern. Dass manchmal draußen Wölfe auftauchen, merkt man nur an deren Geheul. Die Tiere sind sehr scheu, man bekommt sie nur selten zu Gesicht.

Das Saimaa-Seengebiet ist ein Gewässerlabyrinth aus Seen unterschiedlichster Größe, die im Winter überwiegend zugefroren sind. Mittendrin liegen Tausende große und kleine verschneite Inseln – eine weitgehend naturbelassene Bilderbuchlandschaft, die sich über mehr als fünfhundert Kilometer erstreckt. Zum Vergleich: Der Bodensee würde in dieses Gebiet gut siebenmal hineinpassen. Manchmal erscheint am nächtlichen Himmel die Aurora borealis, das Nordlicht.

Als Zentrum für Winteraktivitäten in Ostfinnland gilt der Linnansaari-Nationalpark mitten im Seengebiet nahe der Stadt Savonlinna, die 350 Kilometer entfernt von Helsinki liegt. Bekannt ist sie durch die Burg Olavinlinna, in der jedes Jahr zur Sommerzeit international renommierte Opernfestspiele veranstaltet werden. Der Nationalpark ist 40 Kilometer lang und 18 Kilometer breit, mit mehr als 130 Inseln. Wo im Sommer reger Bootsverkehr herrscht, sind es im Winter vor allem Schlittschuhwanderer, die auf vorzüglich präparierten Bahnen über spiegelglattes Eis gleiten. Die Routen sind auch mit Tretschlitten befahrbar, den sogenannten Kicksparks. Alpiner Abfahrtslauf in der vorwiegend flachen Wald- und Seenlandschaft ist kaum möglich. Dafür gibt es aber umso mehr Loipen für Skilangläufer. Und auf Hundeschlittensafaris oder Motorscooterfahrten muss man ebenso wenig verzichten wie auf Eisklettern, Reitausflüge auf Islandpferden oder Wintergolf.

Allerdings empfiehlt es sich, gegen arktische Kälteeinbrüche gewappnet zu sein: In der Region sind noch bis in den April hinein Temperaturen bis unter minus 20 Grad Celsius durchaus möglich.

Was es früher nur in Finnlands nördlichster Provinz gab, wird inzwischen auch im Osten des Landes als winterliches Spaßvergnügen angeboten: Fahrschulkurse auf eisigen Pisten in Kombination mit mehrtägigem Aufenthalt in winterfesten Ferienhäusern. Das Resort

Kuus-Hukkala, dessen Gelände drei Hektar groß ist, verfüge über einen zwei Kilometer langen Rundkurs, auf dem unter fachkundiger Anleitung mit verschiedenen Wagentypen geübt werden könne – vom Kleinwagen bis zum SUV, so Besitzer Markku Huopalainen.

In den vergangenen Jahren sind in der Region komfortable Feriendörfer entstanden, zum Teil direkt am Linnansaari-Nationalpark. Die Gäste würden luxuriöse Einrichtungen verlangen, berichten die Vermieter mit Blick auf ihre russischen Gäste, die bevorzugt unbeschwerte Urlaubstage in der winterlichen Märchenlandschaft des westlichen Nachbarlandes verbringen wollen. So hat mancher Landwirt seine ursprünglich einfach gebauten Ferienhäuser aufwendig renoviert oder in modern ausgestattete Neubauten viel Geld investiert. Spas mit Sauna gehören mittlerweile dazu.

Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts reisten Adelsfamilien aus Moskau und St. Petersburg nach Eröffnung einer Eisenbahnverbindung ins Seengebiet. Maxim Gorki hat Finnland „das kleine Land des großen Volkes” genannt. Es gehörte damals noch als Großfürstentum zum russischen Riesenreich und bot den Betuchten im Osten Gelegenheit, sich Kuren zu unterziehen oder sich in der lieblichen Seenlandschaft zu vergnügen. In den Wintermonaten aber kamen sie vor allem, um die gesunde Luft zu inhalieren, die in dieser Gegend besonders rein sein soll. Noch heute gibt es vielerorts Spuren der russischen Vergangenheit: aus Holz gebaute Stadthäuser und schmucke Villen ebenso wie orthodoxe Kirchen und Kapellen, darunter Finnlands größte Holzkirche mit Platz für

5000 Menschen. Es gibt sogar noch ein Gebäude, das zu Ehren der letzten Zarin Alexandra Fjodorowna beim Kurort Punkaharju errichtet wurde. Dort sollte die Herrscherin ungestörte Ferientage verbringen, wozu es aber nie kam.

Im nördlichen Teil der Saimaa-Seenplatte hält in der Stadt Kuopio ein orthodoxes Kirchenmuseum die Nähe zum ehemaligen Zarenreich wach. Geschenke der Zarenfamilie, etwa kiloschwere Brokatumhänge und wertvolle Grabtücher für die Mönche des Klosters Walamo im Ladogasee machen das Museum zu einer Fundgrube für Zeugnisse einer heute im Westen fast vergessenen Kirchenkultur.

Nostalgische Momente verspricht der Aufenthalt im Kruunupuisto, das 1903 in Punkaharju eröffnet wurde. Im Winter kann man von dort, ausgerüstet mit Schneeschuhen, Wanderungen durch die tiefe weiße Pracht unternehmen und sich dabei fühlen, als gehörte einem die Landschaft ringsum ganz allein. „Die Schuhe tragen einen, selbst wenn der Schnee ein Meter oder noch tiefer ist“, sagt Managerin Niina Rinkinen. Manchmal sei es derart ruhig, dass Fremde es mit der Angst bekämen. Aber totale Stille würde helfen, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Ein Zustand, den Finnen mit olla vain bezeichnen, was „nur Sein“ bedeutet. Am Ende des Tages wartet ein Saunabad auf die müden Glieder, und wer besonders mutig ist, wagt anschließend das Eintauchen ins Eisloch.

Zur Sache

Ostfinnland

Anreise: Von Bremen nach Helsinki gibt es keine Direktflüge. Ab Hamburg geht es mit Finnair ohne Umsteigen. Von Helsinki gibt es Anschlussflüge ins Saimaa-Seengebiet. Mit der Bahn dauert die Fahrt von Helsinki nach Savonlinna viereinhalb, ins nördlichen Saimaa-Gebiet nach Kuopio fünf Stunden. Per Fährschiff geht es von Deutschland mit Finnlines von Travemünde nach Helsinki.

Unterkunft: Eine Woche im Ferienhaus für zwei bis sechs Personen kostet ab 800 Euro, im Apartment 600 Euro; pro Tag ab 100 Euro. Hotelübernachtung im Doppelzimmer kosten ab 90 Euro. Das Mieten von Langlaufskiern, Schlittschuhen und Schneeschuhen kann im Übernachtungspreis enthalten sein.

Informationen über Ostfinnland gibt es unter www.visitfinland.com. Weitere Auskünfte zu Winteraktivitäten im Seengebiet unter www.saimaaholiday.net sowie auf den deutschsprachigen Webseiten www.visitsavonlinna.fi und www.visitsaimaa.fi.