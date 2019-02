Blick vom Hotel Moseralm auf das Rosengartenmassiv. Einen Teil der Fichten hat der Orkan im vergangenen Oktober entwurzelt. (Sheila Schönbeck)

Carezza. Ihr erster Sturz ist so harmlos wie ungewöhnlich. Denn Zoe fliegt nicht etwa in kalten weißen Schnee, sondern lässt sich munter in ein Bad voller bunter Bälle fallen. Bevor es auf die Piste geht, tobt sich die Dreieinhalbjährige im gut beheizten Skikindergarten aus. An ihrer Seite ist Nicole Vadagnini, ihre Skilehrerin. Behutsam baut die 24-Jährige Kontakt zu dem quirligen Mädchen auf. Die Anfängerin und die Lehrerin bekommen einen Draht zueinander. Beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Skiunterricht.

Zoe ist mit ihrer Mutter Beate aus Hannover angereist. Sie ist das erst Mal im Winterurlaub. Im Südtiroler Skigebiet Carezza in den Dolomiten macht sie ihre ersten Erfahrungen auf Skiern. Nach dem Schuhtraining im Kindergarten auf dem Trockenen geht es für die kleine Gruppe nach draußen. Drei Kinder betreut Nicole an diesem Tag. Es ist Nebensaison. In der Hauptsaison sind es bis zu 18 Anfänger. Die Jüngsten sind gerade einmal zwei Jahre alt.

Die Sonne strahlt, der Himmel leuchtet blau. Bestes Wetter für die erste Skistunde, aber nicht ungewöhnlich für diese Region. Carezza im Eggental wirbt damit, das sonnenreichste Skigebiet Südtirols zu sein. Acht Stunden täglich scheint die Sonne im Winter durchschnittlich.

Das Naniland bei der Frommer Alm auf 1730 Metern Höhe ist eines von zwei Kinderländern in Carezza. In dem Spielpark sind die Kleinen unter sich. Auf dem Laufband geht es den flachen Berg hinauf. Schon nach wenigen Anläufen gleiten die jungen Skianfänger den Hang vorsichtig hinunter. Nicole redet ihnen gut zu und hilft, das Gleichgewicht zu halten. Bereits am Nachmittag lässt Zoes Mutter Beate ihre Tochter in der Obhut von Nicole.

Im Kinderland zeigt Skilehrerin Nicole Vadagnini Anfängerin Zoe aus Hannover wie der Schneepflug geht. (Sheila Schönbeck)

Seit einem Jahr unterrichtet sie Kinder in der Skischule Carezza. Nicole ist in Südtirol, in Moena geboren und aufgewachsen. Da überrascht es nicht, dass sie selbst schon mit drei Jahren auf den Brettern stand. „Ich wollte immer mit Kindern im Schnee arbeiten“, sagt die junge Frau. Im Sommer hingegen arbeitet sie im Hotel ihrer Eltern in Moena. Carezza sei perfekt für Familien, schwärmt sie. „Es gibt viele und einfache Pisten. Man muss keine Angst haben, dass Profifahrer die Kleinen wegfegen. Carezza ist wie ein glückliches Dorf, in dem man super Ski fährt.“

Nicole hat jede Menge Geduld, verliert nie ihre gute und ansteckende Laune, auch wenn die Kleinen gar keine Lust haben. Nicht umsonst genießen vor allem die Kinderskilehrerinnen einen hervorragenden Ruf weit über Carezza hinaus. Wollen ihre Schützlinge nicht mehr Ski fahren oder rufen nach ihrer Mama, haben Nicole und ihre Kollegen immer eine spielerische Ablenkung parat. „In dieser Saison musste ich noch nicht einmal eine Mutter oder einen Vater anrufen“, sagt sie zufrieden. Und auch Zoe ist schnell wieder bei der Sache, nachdem sie am zweiten Tag zuerst kurze Zeit schmollte. „Ich habe keine Lust mehr auf die Skier“, meckerte sie. Nun zeigt Nicole ihr, wie sie den Schneepflug macht, die Eintrittskarte zum Skifahren. In Kindersprache heißt diese Beinstellung „Pizza“. Die Skier in V-Form sehen aus wie ein Pizzastück. Geübt wird zuerst auf einem weißen Teppich mit entsprechenden Markierungen.

41 bestens präparierte breite Pisten sorgen für Spaß bei der Abfahrt. (Filippo Salvioni; CarezzaSki)

Während die Kinder bestens betreut erste Fortschritte auf Skiern machen oder einfach im Schnee herumtollen, warten auf die Eltern 41 Abfahrtskilometer und 14 Lifte. Das Skigebiet Carezza liegt auf 1182 bis 2337 Metern Höhe mit Blick auf Rosengarten und Latemar. Sie sind Teil der Dolomiten, die seit 2009 zum Unesco-Welterbe gehören. Benannt ist die Region nach dem Karer See. Ein See mit kristallklarem Wasser auf 1520 Metern. Der Sage nach lebt darin eine Wassernixe. Im Winter bleibt die Schönheit des Regenbogensees unter der Eisschicht verborgen. Seit der Saison 2013/2014 ist die Region offiziell Familienskigebiet. 25 bestens präparierte und breite Pisten sorgen von Dezember bis April für Wintersportvergnügen. 200 Schneekanonen helfen nach, wenn das Weiß von oben ausbleibt.

Das sah vor zehn Jahren noch anders aus. Damals sei Carezza durch eine tiefe Depression gegangen, erinnert sich Florian Eisath. Zu dieser Zeit war der Südtiroler noch aktiver Skirennläufer. „Mein Vater Georg nahm sich 2008 des Gebietes an und weckte es aus dem Dornröschenschlaf“, so der 34-Jährige. Während der Vater heute Präsident des Skigebietes ist, stieg der Sohn nach dem Ende seine Sportkarriere vor einem Jahr zum Manager des Unternehmens Carezza Dolomites auf. „Meine Leidenschaft für das Business war am Ende größer als die für den Sport“, erklärt der gebürtige Bozener den Schritt ins Management. Er setze nun all seine Energie dafür ein, dass die Besucher den besten Urlaub hätten.

Während Carezza im Sommer gut besucht ist, müssen die Gästezahlen laut Eisath im Winter zulegen. In den vergangenen zehn Jahren kamen in der Wintersaison 35 Prozent mehr Gäste. Die Zahl der Besucher in der längeren Sommersaison stieg hingegen in fünf Jahren um 35 Prozent. Pläne, das Gebiet das ganze Jahr über attraktiver zu machen, gibt es. Ein neuer Lift von Welschnofen zur Frommer Alm und weiter zur Kölner Hütte ist geplant. Dieser soll zwei andere Lifte ersetzen. Unter dem Motto „Touch Dolomites“ (Berühre die Dolomiten) ist zudem ein Besucherzentrum am Fuße der Kölner Hütte geplant.

Nicht nur Carezza, alle sieben Gemeinden im Eggental haben sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Ein schonender Umgang mit der Natur ist bei der Entwicklung der Region entscheidend. „Wir arbeiten mit Weitblick, denn wir möchten der Nachwelt noch etwas hinterlassen“, sagt Eisath. Die Vision: Die Touristen sollen das Auto stehen lassen. „Wir träumen davon, dass die Lifte wie Busse in der Stadt zur Fortbewegung genutzt werden“, so der Manager. Auf diese Weise wolle man die Besucherströme regulieren, um die Natur zu schonen. Weitere Pistenkilometer und Lifte seien daher nicht geplant. Carezza habe noch viel Potenzial. „Ich freue mich, dabei mitwirken zu können. Es läuft gut, aber es ist anstrengender als ein Marathon“, gesteht er mit einem Lächeln.

Profiskifahrer können sich auf drei schwarze Pisten freuen. Die längste Piste ist 7,6 Kilometer lang. (Filippo Salvioni/CarezzaSki)

Eine ungeahnte Herausforderung hatte die Region im Oktober vergangenen Jahres zu bewältigen. Ein heftiger Sturm fegte an einem Montagabend zwei Stunden lang über die Berge. Hundert Jahre alte Fichten fielen einfach um wie Dominosteine. Sie krachten auf Häuser, Autos und Straßen. Wichtige Zufahrtsstraßen waren zum Teil eine Woche blockiert, manche Dörfer und Täler von der Außenwelt abgeschnitten. Verletzte gab es keine. An einen Orkan dieses Ausmaßes kann sich niemand dort erinnern.

In den sonst dicht bewachsenen Fichtenwäldern liegen die umgestürzten Bäume seitdem wie riesige Mikadostäbe übereinander. Die Zeit rennt. Noch bevor der Schnee taut, muss das Holz abgefahren sein. Andererseits kommt der Borkenkäfer. Dann ist das Holz unbrauchbar und kann nicht mehr ins Ausland verkauft werden.

Diesen Wintersport kann jeder: Rodeln. Im Skigebiet Carezza kann auf vier Bahnen und acht Kilometern gerodelt werden. Die Schlitten gibt es im Skiverleih. (Filippo Salvioni/Carezza Ski)

Zoe hat in der Zwischenzeit ihren dritten Tag auf Skiern hinter sich. Dieses Mal im Kinderland am Karerpass. Nicole ist sehr zufrieden mit ihrer Schülerin. Die Dreijährige probiert sich nun munter durch den kleinen Fuhrpark, den das Naniland zu bieten hat: Fahrräder mit Skiern drunter, Schlitten und Schnee-Bobbycars. Es gibt sogar ein Schneekarussell und eine Hüpfburg. Als ihre Mutter Zoe am Nachmittag abholt, ist das Schneevergnügen noch nicht vorbei. Nebenan befindet sich die drei Kilometer lange Rodelbahn Hubertus, eine von vier in dem Gebiet. Diese sausen Mutter und Tochter zum Abschluss gemeinsam hinab.

Für Zoe ist der Skiunterricht für diesen Winter vorbei. Vielleicht ist sie in der nächsten Saison wieder in Carezza und Schülerin und Lehrerin sehen sich wieder. Viele Kinder kämen immer wieder, so Nicole. „Ich sehe sie von Jahr zu Jahr wachsen.“

Die Reise wurde unterstützt von Eggental Tourismus

Zur Sache

Eggental

Anreise: Mit dem Auto ist das Eggental über die Brennerautobahn A22 zu erreichen, Ausfahrt Bozen. Dann der Beschilderung folgen. Direktzüge der Deutschen Bahn fahren fünf Mal täglich von München nach Bozen. Viele Hotels bieten einen kostenlosen Abholdienst an.

Unterkunft: Hotel Moseralm (4 Sterne), Schönblickweg 8, 39056 Karersee, Telefon: 00 39/ 4 71 / 61 21 71, E-Mail: info@moseralm.it, Internet: www.moseralm.it. Preise in der Wintersaison für vier bis sechs Nächte Halbpension ab

130 Euro pro Person und Nacht.

Familientag: Jeden Montag und Mittwoch ist von 9 bis 16 Uhr Familien-Rodel-Grilltag im Skigebiet Carezza. Im Angebot von 51 Euro für Erwachsene und 16 Euro pro Kind unter acht Jahren sind eine Tageskarte für die drei Kilometer lange Rodelbahn Hubertus, für die Kabinenbahn, Rodelverleih und die Miete einer Grillhütte des Restaurants Antermont. Fleisch- und Gemüseplatten gibt es zum selbst Grillen.

Skipass: Der Fünf-Tages-Skipass Fassatal-

Carezza kostet für Erwachsene zwischen 185 Euro in der Neben- und 231 Euro in der Hauptsaison. Kinder bis acht Jahren bekommen pro Familienmitglied ihren Skipass gratis.

Info: Eggental Tourismus, Dolomitenstraße 4, 39056 Welschnofen Italien, Telefon: 00 39 / 4 71 / 61 95 00, E-Mail: info@eggental.com, Internet: www.eggental.com.