Wassergymnastik wird in den Spa-Hotels lediglich in kleinen Gruppen angeboten. (FIT Reisen)

Fit Reisen bietet Wellness- und Gesundheitsreisen an. Wie lassen sich vor allem Wellnessreisen mit Saunagängen, Massagen und Gesichtsbehandlungen umsetzen?

Claudia Wagner, Geschäftsführerin von Fit Reisen. (FIT Reisen)

Claudia Wagner: Da ist einiges machbar. Interessanterweise kommen positive Nachrichten, etwa aus Tschechien oder Litauen. Die Hotelpartner haben uns gesagt, dass alle Anwendungen stattfinden können. Die medizinischen Angebote waren eh nicht eingeschränkt, und nun werden auch Fangopackungen, Rückenmassagen oder Wassergymnastik in kleinen Gruppen angeboten.

Diskussionen gibt es allerdings, wie generell mit den Innenpools und Saunen umgegangen wird. Da gibt es mittlerweile die Überlegung, mit Zeitfenstern zu arbeiten. Büfetts werden mittlerweile wieder in verschiedenen Hotels angeboten – gesichert mit einer Plexiglasscheibe. Der Gast sucht sich sein Wunschmenü aus, und das Servicepersonal bringt es ihm an den Tisch.

Wir machen das über unsere Homepage und informieren unsere Reisebüropartner. Wir können das nicht explizit für jedes Hotel und jede Anlage ausführen, weil die Auflagen sich zum Teil täglich ändern. Wir sagen allen Kunden vor Reisebeginn, dass sie mit Einschränkungen rechnen müssen. Und die Reiseversicherung, die wir anbieten, deckt auch Covid-19 ab – wenn man sich zuvor an die Auflagen gehalten hat.

Ja, viele Angebote werden in die Natur verlegt. So werden etwa auch Vorträge oder Workshops draußen im Grünen angeboten, ebenso wie Waldwellness. Das passt zum Zeitgeist, zum gesunden Leben und zur Verbindung mit der Natur. Das ist ein Trend, den wir jetzt verstärkt aufnehmen, aber der eh gekommen wäre. Viele unserer Kunden sind sich ihrer Gesundheit sehr bewusst – das wurde durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Bewegung an der frischen Luft und gesunde Ernährung werden kombiniert. Darauf müssen sich auch Hotels aus anderen Bereichen einstellen.

Die interessantesten Länder für uns sind Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Spanien, Portugal, Italien, Litauen und Polen. Dort sind viele Hotels bereits wieder geöffnet oder öffnen in den kommenden Tagen. Auch Reisen in die Thermalbäder nach Italien sind wieder möglich. Das Heilbad Abano in der Nähe von Venedig war beispielsweise kaum von der Corona-Pandemie in Italien betroffen. Trotzdem war dort alles geschlossen, und die Stadt war gespenstisch leer. Nun ist das Leben zurückgekehrt. Die Menschen dort leben vom Tourismus und hoffen deshalb, dass die Gäste möglichst bald wiederkommen. In Abano dürfen übrigens nur die Gäste die Spa-Anwendungen in den Heilbädern nutzen, die in einem Hotel wohnen.

Auf jeden Fall, wir sitzen schon in den Startlöchern. Sri Lanka will ab dem 1. August wieder Gäste ins Land lassen. Da aktuell die Reisewarnung in Nicht-EU-Länder von der Bundesregierung verlängert wurde, wird es noch etwas dauern, bis wir Reisen dorthin anbieten können. Wir hoffen, dass Indien und Bali dann ebenfalls nachziehen. Viele Ayurveda-Hotels auf Sri Lanka haben sich bereits auf Covid-19 spezialisiert.

Und ich muss ganz ehrlich sagen, sobald die Grenzen offen sind, würde ich dorthin fahren, denn ich halte diese Reise für sicher: Die Luft im Flugzeug wird gefiltert, sodass sie rein wie in einem Operationssaal ist. Am Flughafen werde ich mit einem Auto abgeholt. In den Ayurveda-Hotels arbeiten Ärzte, und man ist viel draußen an der frischen Luft. Im Sommer hat Ayurveda außerdem keine Hochsaison, das heißt, die Hotels sind nicht voll ausgelastet. Ich würde vielleicht keine Rundreise machen, sondern im Hotel bleiben.

Natürlich, das schreckt auf den ersten Blick ab, das verstehe ich. Die Leute fragen sich: Was passiert, wenn ich positiv getestet wurde? Wie komme ich nach Hause? Muss ich in einem fremden Land in Quarantäne? Wer bezahlt das alles? Aber ich denke, das sind Fragen, die sich im Laufe der nächsten Wochen auflösen werden. In Sri Lanka oder der Slowakei sollen Schnelltests gemacht werden. Ist der Test negativ, kann man gleich im Hotel einchecken. Bei positiven Tests halten viele Hotels Quarantänezimmer bereit, außerdem ist es die Pflicht eines Veranstalters, Gäste in so einem Fall nach Hause zu holen. Bei Nachbarländern wie Polen ist eine Ausreise per eigenem Auto möglich.

Solche Bestimmungen sind von Land zu Land unterschiedlich und können sich jederzeit ändern. Wir empfehlen unseren Gästen deshalb, sich vor Reisebeginn nochmals über die einzelnen Länderbestimmungen zu informieren.

Wir stellen auf alle Fälle fest, dass die Menschen verreisen möchten. Buchungen gehen bei uns auch wieder ein – überwiegend für Deutschland oder Polen. Reisen nach Polen sind ab Mitte Juni wieder möglich. Ab dem

18. Juli bieten wir wieder die erste Busreise nach Swinemünde an. Früher ging es nicht, weil es so schwierig war, kurzfristig auf die Reisewarnungen zu reagieren. Wir bieten nur Reisen zu Destinationen an, wenn keine Reisewarnung vorliegt.

Zur Person

Claudia Wagner

ist Geschäftsführerin des Gesundheits- und Wellnessreiseanbieters Fit Reisen in Frankfurt am Main. Sie ist seit mehr als 30 Jahren im Unternehmen.