Ein imposantes Gebäude in der Mitte von Barcelona: das El Palace. (El Palace Barcelona)

Wie sieht die Situation für Hotels momentan in Barcelona und wie in Spanien allgemein aus? Können Sie davon berichten?

Friedrich von Schönburg: Unser Hotel ist seit dem 17. März 2020 geschlossen. Wir hatten zwischendurch nur für eine Woche, über Weihnachten und Silvester geöffnet. Das Hotel ist 101 Jahre alt und Weihnachten wurde immer gefeiert. Das wollten wir so beibehalten. Wir hatten im Sommer die Möglichkeit, zu öffnen, aber ein Großteil unserer Gäste kommt aus den USA, Russland und Asien. Viele spanische Hotels hatten aber im Sommer geöffnet und dürfen auch jetzt Gäste empfangen. Mittlerweile konzentrieren sie sich auf das sogenannte Staycation, das bedeutet, dass die Gäste zu Abend essen, übernachten, frühstücken und dann wieder abreisen. Für uns ist das allerdings keine Option, weil wir uns auf den Service konzentrieren und den nur leisten können, wenn auch alle Angestellten arbeiten. Unser Motto ist: ganz oder gar nicht. Wir warten nun auf die Impfungen. Ich denke, dass es bergauf geht, aber eben sehr langsam bergauf.

Wir planen, schon vor dem Sommer zu öffnen, nämlich am 1. April. Bisher haben wir ganz gute Buchungen, aber wir erwarten nicht, dass das Hotel ausgebucht sein wird. Trotzdem wird es sich lohnen, dass El Palace zu öffnen. Für uns ist es wichtig, unseren Service für die Gäste beizubehalten. Diesen Service kürzen zu müssen – wie es bei anderen Hotels der Fall ist – das wäre, wie bereits erwähnt, für uns keine Option. Deshalb öffnen wir auch erst ab April, weil wir dann mit den ersten Gästen rechnen können. Aber mit gutem Wetter ab Ostern werden vermutlich auch wieder mehr Menschen nach Spanien reisen wollen. Ich glaube, dass der kommende Sommer besser wird, aber das Niveau von 2019 wird er nicht erreichen. Ich vermute, dass wir erst 2023 wieder ein normales Jahr haben werden.

Nein, entlassen mussten wir niemanden. Und ja, es gibt auch in Spanien Kurzarbeit, eine staatliche Unterstützung. Aber trotzdem sind wir eingesprungen und haben den Familien geholfen, die Hilfe brauchten. Wir haben 180 Angestellte, 25 von ihnen arbeiten immer mal im Wechsel für ein bis zwei Monate. Die restlichen Mitarbeiter sind zu Hause.

Hoteldirektor Friedrich von Schönburg. (Bernard Tartinville/El Palace)

Um im Kontakt mit unseren Mitarbeitern zu bleiben, schreibe ich jeden Freitag eine E-Mail an alle und berichte von Neuigkeiten. Ich möchte, dass alles so offen und transparent wie möglich abläuft. Regelmäßig biete ich außerdem Videotelefonate an, damit wir uns alle besser austauschen können. Außerdem können unsere Mitarbeiter Onlinekurse belegen, etwa für professionelles Englisch, Onlinemarketing, Kostenkontrolle in der Küche oder Menüplanung.

Die Mitarbeiter kümmern sich um das Gelände und das Haus. Sie gehen etwa regelmäßig durch die Zimmer und lassen das Wasser laufen, damit sich in den Leitungen keine Legionellen bilden. Und wenn Mitarbeiter durch die Zimmer gehen, wird natürlich auch alles gerichtet, das Holz gepflegt und geputzt, denn wir wollen nicht, dass die Zimmer verstauben. Zudem wurden der Ballsaal und der Event-Bereich renoviert. Ein Team von Verkauf und Marketing hat sich um neue Strategien gekümmert. Außerdem wurde unser Haus in den letzten Monaten immer wieder ein Filmset – bei uns wurden Serien von Netflix oder Werbespots gedreht. Und es gab ein Fotoshooting mit einer bekannten spanischen Sängerin bei uns. Das Haus ist sehr alt und deshalb eine schöne Kulisse. In normalen Zeiten ist das aber nicht möglich, damit die Gäste sich nicht gestört fühlen. Die Dreharbeiten haben uns zudem geholfen, ein wenig Geld in die Kasse zu spülen.

Das war anfangs schon schwer, vor allem durch ein Hotel zu gehen, in dem sonst immer etwas los ist, seien es Menschen, die sich in der Lobby unterhalten, oder Musikveranstaltungen. Dass die Lichter aus sind, ist schon sehr komisch. Aber ich muss zugeben, nach einem Jahr habe ich mich schon fast daran gewöhnt, trotzdem ist es traurig fürs Hotel. Deshalb bin ich froh, wenn wir bald wieder öffnen. Ich habe an den Weihnachtstagen gemerkt, wie sehr ich unsere Gäste vermisst habe. Ich habe alle persönlich begrüßt. Das ist schon wichtig, denn in der Hotellerie geht der persönliche Kontakt mehr und mehr verloren, aber nur so erhält man ein ganz direktes Feedback.

Wir haben die größte Dachterrasse Barcelonas und haben deshalb gedacht: Das sollten wir nutzen. Also haben wir seit dem Sommer verschiedene Freiluftveranstaltungen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen organisiert, etwa Livemusik, das erste Open-

Air-Winterkino Spaniens, Yogastunden, Cocktail-Events oder Pop-up-Restaurants. So war im Herbst die Weinernte unser Thema, und wir haben typische Menüs vorbereitet. In der Weihnachtszeit haben wir die Dachterrasse in ein Schwarzwalddorf verwandelt und einen Weihnachtsmarkt mit Hütten aufgebaut. Jetzt steht dort ein Alpendorf mit Chalets, und die Gäste können Fondue und Raclette essen.

Die Hotels dürfen für externe Gäste zum Frühstück und zum Mittagessen öffnen, aber abends zum Dinner dürfen nur die Hotelgäste ins Restaurant.

Zur Person

Friedrich von Schönburg

ist seit 2019 Direktor des 5-Sterne-Hotels El Palace in Barcelona. Das Haus gehört zur weltweiten Allianz führender Luxushotels, the leading hotels of the world.