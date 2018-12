Wassertemperaturen weltweit

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wo das Meer vor Weihnachten zum Schwimmen einlädt

Schnee und kalte Temperaturen gehören für viele zu den Weihnachtsfeiertagen dazu. Doch andere verreisen in dieser Zeit lieber in ein Badeparadies. Beste Bedingen dafür finden sie derzeit in einigen asiatischen Ländern.