Der Canal du Midi nimmt seinen Anfang in Toulouse und verbindet die Stadt mit dem Mittelmeer. Auf dem Frachtkahn „La Maison de la Violette“ gibt es alles zu kaufen, was die zarte Blume hergibt. (Catrin Frerichs)

Toulouse. Es ist kurz nach halb fünf. Erst ist ein lautes Rasseln zu hören, schließlich ein Fauchen, das einem durch alle Glieder fährt. Es quietscht und knarrt, als der 14 Meter hohe Minotaurus sich langsam in Bewegung setzt und aus dem kühlen Schatten des hohen Vordachs auf den Platz schiebt. Seine riesigen Ohren wackeln, seine Augen rollen finster hin und her, aus seinen Nüstern bläst er weißen Rauch, Wassertropfen verdunsten zischend auf dem heißen Asphalt. Er ist ein imposanter Gigant aus 47 Tonnen Stahl und Holz. Gebaut haben ihn François Delarozière und das Team seiner Companie La Machine.

Mensch trifft Maschine: Der Minotaurus ist die Hauptattraktion der „Halle de la Machine“, einer Ausstellung mit rund 100 mechanischen Objekten für Straßenkunst. (Catrin Frerichs)

Delarozière gilt als der Spezialist für bewegte Maschinen, die vor allem bei Straßenfesten und Festivals auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen. Er ist ein Künstler und Erfinder, der in bewegten Bildern denkt. „Andere benutzen einen Stift und schreiben Wörter oder Noten. Ich zeichne Striche, die zu Bewegung werden“, sagt er. Vor 20 Jahren gründete er sein Unternehmen in Nantes. Seine eindrucksvollen Werke machten ihn weltberühmt. Im November vergangenen Jahres eröffnete er in Toulouse die „Halle de La Machine“ und entwarf eigens dafür seinen stählernen Giganten der griechischen Mythologie.

Der Ort ist geschichtsträchtig. Die Halle steht auf dem historischen Gelände, das vor 100 Jahren das Flugfeld der ersten Luftpost-Pioniere war, die mit ihren Maschinen Post in alle Welt brachten. Ihre Start- und Landebahn heißt heute „Piste des Géants“, die Straße der Riesen. Rundherum entsteht derzeit ein völlig neuer Stadtteil mit weitläufig angelegten Themengärten aus drei Kontinenten und modernen Wohnblocks. Das neue Viertel soll Geschichte und Kultur vereinen. Geplant sind Veranstaltungen wie Konzerte, die Bewohner des Viertels treffen sich im öffentlichen Café der „Halle de la Machine“.

Während der Minotaurus, von 16 Maschinisten bewegt, mit Passagieren auf dem Rücken mehrmals am Tag die Piste des Géants entlang fährt, staunen die Besucher in der 6000 Quadratmeter großen Halle über den Erfindungsreichtum Delarozières. Technologie trifft dort auf Straßenkunst: Zu sehen sind Skizzen, Filme, Fotos und Modelle sowie und an die 100 mechanischen Objekte. Die machen Musik, schenken Wein an einer festlich gedeckten Tafel nach und streuen Salze über das Essen. Furchterregend sind die Riesenspinnen, die jeweils 38 Tonnen wiegen und sich nicht nur fortbewegen, sondern auch um Baumstämme schlingen und auf den Dächern von Kathedralen sitzen können.

Die Altstadt besticht mit ihren vielen Gassen sowie Geschäften und Restaurants. (Catrin Frerichs)

Der Minotaurus und eine der Spinnen kamen erstmals Anfang November zur Einweihung der Halle de la Machine mitten in der Toulouser Altstadt zum Einsatz. Französische Zeitungen berichteten, dass an dem Wochenende 800 000 Menschen unterwegs waren, um dem Spektakel beizuwohnen. In der Stadt spricht man bis heute davon. „Es war der Wahnsinn, überall in den Straßen wimmelte es von Menschen auf der Suche nach dem Minotaurus“, erzählt Gästeführerin Céline Gazel. „Er interagierte mit den Menschen, schaute sie an und pustete ihnen Wasser ins Gesicht.“ Die Spinne Ariane, die auf dem Dach des Hôtel-Dieu Saint-Jacques am gegenüberliegenden Garonne-Ufer wartete, sorgte später auf ihrem Weg durch die Stadt für Gänsehaut.

Auch an diesem Sommertag ist viel los in der Toulouser Innenstadt. Das Wetter ist prächtig, alle Tische auf den Terrassen der Restaurants sind besetzt. Keine Riesenspinnen in Sicht. Zum Glück. „Die Stadt ist sehr lebendig, die Toulouser gehen sehr gern essen“, erzählt Marine Esch vom Office du Tourisme, die sich für eine Portion Cassoulet – deftiger Eintopf mit Entenfleisch und Bohnen – dazugesellt hat. Toulouse, erzählt sie, das ist die Geschichte von Pionieren, Erfindern, Visionären und großem Reichtum. Die Hauptstadt der Großregion Occitanie im Südwesten Frankreichs, die berühmt ist für ihre Luftfahrtgeschichte, ist mit 115 000 Studenten die drittgrößte Unistadt und die viertgrößte des Landes. Wer durch die Gassen der Altstadt oder entlang der Garonne schlendert, wird über die vielen jungen Leute, die in den Cafés oder am Flussufer sitzen staunen.

Auf dem „Marché des Carmes“ gibt es Wein, Käse, Fleisch und Gemüse aus der Region. (Catrin Frerichs)

Die Stadt, die wegen ihrer Ziegelbauten „La ville rose“, die rosarote Stadt, genannt wird, steht in vielerlei Hinsicht für Lebensart. In den zwei Markthallen wird regionale Kost angeboten: Wein, Käse und Fois Gras, die berühmte Enten- oder Gänsestopfleber, Saucisse de Toulouse und Gâteau du Fénétra, Kuchen aus Mandelteig mit Aprikosenmarmelade.

Oder kandierte Veilchen. Denn der zweite Spitzname von Toulouse ist „Stadt der Veilchen“. La Violette de Toulouse ist vor allem für ihren Duft berühmt. Die Geschichte besagt, dass ein französischer Soldat die Pflanze um 1850 herum in einem Schnupftuch voll Erde aus Parma mitgebracht hat. Als Geschenk für seine Liebste.

Bis in die 1950er-Jahre wurden Veilchen im großen Stil angebaut. Sie zu verschenken, galt als Zeichen heimlicher Liebe. Mehr als 600 000 Sträußchen lieferte das Umland von Toulouse jährlich nach Paris. Von dort gelangte die zarte Fracht per Flugzeug nach England, Russland und Kanada. Mitte der 1950er-Jahre machte erst ein eiskalter Winter und dann ein Virus den zarten Pflänzchen den Garaus. „Viele Jahre lang hatte das Veilchen eher ein verstaubtes Image“, erzählt Céline Gazel. Heute erlebt das lila Blümchen ein Revival – als Parfüm, Bonbon, Duftsäckchen oder Backzutat, als Likör oder Farbtupfer im Obstsalat. Auf dem Place du Capitole, dem Rathausplatz, feiern die Toulouser jedes Jahr im Februar das Festival des Veilchens.

Dass es wieder in aller Munde ist, hat es auch Hélène Vié zu verdanken, die sich Anfang der 1990er-Jahre das Ziel gesetzt hat, das Toulouser Wahrzeichen zu erhalten. Auf dem

Canal du Midi, der in Toulouse seinen Anfang findet und die Stadt mit dem Mittelmeer verbindet, betreibt sie in der Nähe des Hauptbahnhofs auf einem Frachtkahn „La

Maison de la Violette“. Dort gibt es alles zu kaufen, was die Blume hergibt, und noch vieles mehr: Essig, Senf, Badeschaum, Seifen, Geschirr und Schürzen.

Die Holztreppe stammt aus dem 16. Jahrhundert. Typisch sind die blauen Fensterläden. (Catrin Frerichs)

Indes spielt in Toulouse noch eine andere Farbe eine wichtige Rolle: Blau. Der Farbstoff stammt aus der Pflanze Färberwaid, französisch „pastel“. Céline Gazel deutet auf eine Pastel-Pflanze, die in einem Beet in der Altstadt wächst. Ihre samtigen Blätter erinnern an Salbei, ihre gelben Blüten eher an Raps. Tatsächlich handelt es sich um eine Pflanze aus der Gattung der Kreuzblütler – genau wie Raps. Gazel zückt eine Mappe und zeigt Bilder und Zeichnungen, wie im 15. Jahrhundert der Farbstoff aus den Blättern extrahiert, in

Kügelchen transportiert, zu Pulver verarbeitet und zum Färben von Stoffen verwendet wurde.

Das fruchtbare Hauptanbaugebiet befand sich südlich von Toulouse. Viele Anbauer und Händler machten mit dem „blauen Gold“ großen Reichtum. Der Farbstoff wurde über die Garonne und den Canal du Midi in alle Ecken Frankreichs und über die Grenzen des Landes hinaus geliefert.

Es geschieht im Jahr 1463, und es trifft die Stadt genau während ihrer Blütezeit. In einer Bäckerei in der Altstadt bricht ein Feuer aus. Die mehrstöckigen Fachwerkhäuser stehen dicht an dicht in den schmalen Gassen, die Flammen greifend rasch über. Zwölf Tage lang wütet das Flammenmeer und vernichtet die Hälfte der Gebäude. Der verheerende Brand ruft den König auf den Plan. Louis XI. erstattet den Toulousern Steuern. Für ganze

100 Jahre. Die Stadt wird neu aufgebaut, und prächtige Renaissance-Bauten entstehen. Die Blütezeit geht weiter – bis der Pastel von der Indigopflanze verdrängt wird, die bald in großen Mengen aus Indien nach Europa kommt.

In vielen Geschäften kann man heute mit Pastel gefärbte Stoffe kaufen. Zwei geschäftstüchtige junge Frauen haben sich vor einigen Jahren die antioxidierende und feuchtigkeitsspendende Wirkung des Öls des Färberwaids zunutze gemacht, das reich an Omega-3, -6 und -9-Fettsäuren ist. Unter dem Label „Graine de Pastel“ verkaufen sie Kosmetika wie Hautöle und Cremes. Das Geschäft läuft so gut, dass sie ihre Ware mittlerweile bis nach Asien exportieren.

Es ist kurz nach fünf. Der Minotaurus ist inzwischen am Ende der „Piste des Géants“ angekommen. Die Passagiere steigen ab und vertreten sich die Beine. An der Wendeschleife der Straße liegt ein Kindergarten. Mädchen und Jungen stehen am Zaun, rufen und winken dem Giganten zu. Der faucht einmal laut in ihre Richtung. Ihre Angst haben die Knirpse schon lange verloren. Sie wissen: Bald ist Abholzeit. Das Ungeheuer ist immer pünktlich.

Die Reise wurde unterstützt von Toulouse Tourismus.

Zur Sache

Toulouse erleben

Anreise: Mit Lufthansa von Bremen über München oder mit KLM von Bremen über Amsterdam nach Toulouse-Blagnac.

Übernachten: Am Canal du Midi in der Nähe des Hauptbahnhofs liegt das Grand Hotel D’Orleans, 72, Rue Bayarad. Einzelzimmer mit Frühstück ab 65 Euro, Doppelzimmer ab 80 Euro. Die Altstadt ist fußläufig zu erreichen.

Essen: Cassoulet und regionale Küche serviert das Restaurant Emile, Place Saint-George. Delikate Kost gibt es im kleinen Bistro Les Sales Gosses, Rue de l’Industrie, unbedingt reservieren. Das Drei-Gänge-Menü kostet 33 Euro.

Erleben: L’Envol des Pioniers, Erlebnismuseum mit echten Darstellern über die Geschichte der Luftpost-Pioniere, neben der Halle de la Machine, www.lenvol-des-pionniers.de

Weitere Informationen zu Toulouse gibt es unter www.toulouse-tourisme.com