Von Oktober bis Mai wird am Wangerooger Strand Thalasso angeboten. (Kees van Surksum)

Wangerooge. Zwei große Unwetter konnten sie nicht von ihrer Insel vertreiben. Etwa 100 Insulaner trotzten den Naturgewalten und wehrten sich gegen eine Umsiedlung auf das Festland. Sie wollten ihre Heimat Wangerooge nicht verlassen. Das war im Jahr 1854, als an Weihnachten und Silvester gleich zwei Sturmfluten das kleine Eiland in der Nordsee heimsuchten. Die Bewohner verschanzten sich. Sie wollten unbedingt bleiben.

Wie würde Wangerooge wohl heute aussehen, hätten alle die Insel damals verlassen? Darüber lässt sich nur noch mutmaßen. Da der westliche Teil der Insel im Meer versunken war, erlaubte der Herzog von Oldenburg den Verbliebenen, im Osten einen neuen Ort aufzubauen. 1863 errichteten sie dort die ersten Häuser. Sie standen in der Robbenstraße. Dort befindet sich heute das Café Famoos. Es wird von den ältesten Grundmauern der Insel getragen und liegt 6,21 Meter über dem Meeresspiegel. Nicht nur das macht dieses kleine Häuschen zu einer Attraktion. Dort befindet sich auch die einzige Ampel auf der Insel. Ist sie grün, so hat das kleine Café geöffnet.

Wangerooge ist eine Insel mit viel Geschichte. Leonore von Ahn kennt diese bestens. Immer montags führt sie Gäste durch das Dorf. Sie ist die gute Seele der Insel – und das, obwohl sie gar keine echte Insulanerin ist. So darf sich nur nennen, wer auch dort geboren wurde. Doch Leonore von Ahn kam 1993 als Beuteinsulanerin der Liebe wegen vom Festland. Die 66-Jährige stammt aus dem Vogtland, und das kann sie auch nicht verbergen. Bei ihren vielen Geschichten klingt immer ein entsprechender Akzent mit. „Seit den 1970er-Jahren gibt es keine Hebamme mehr hier. Das Krankenhaus wurde noch früher geschlossen. Alle Schwangeren müssen vor Geburtstermin auf das Festland“, erzählt sie. „Doch vor 16 Jahren kam Marie hier auf der Insel zur Welt, eine echte Insulanerin also. Sie war das vierte Kind. Ihre Mutter wusste also, was sie erwartet.“

Wer weitere spannende Fakten über das 1300 Einwohner starke Eiland erfahren möchte, besucht den alten Leuchtturm, errichtet nach den zwei großen Sturmfluten. Darin befindet sich das Heimatmuseum. 161 Treppenstufen führen hinauf zur Plattform in knapp 40 Metern Höhe. Bei guter Sicht ist sogar das 42 Kilometer entfernte Helgoland zu sehen. Seit 1996 dient die ehemalige Wachstube als Standesamt. „In manchen Jahren haben wir hier mehr als 400 Trauungen“, sagt von Ahn.

Im Leuchtturm der Insel befindet sich das Heimatmuseum Wangerooges. Zusätzlich dient er seit 1996 als Standesamt. (Sheila Schönbeck)

Das knapp acht Quadratkilometer große Wangerooge gehört wie das es umschließende Wattenmeer zum Unesco-Weltnaturerbe. Von oben gleicht die Düneninsel einem Seepferdchen. Im Jahr 2018 waren 140 000 Touristen zu Gast, an Spitzentagen waren es 11 000 Menschen. Hauptsächlich kommen Erholungsuchende und Badegäste. Familien mit Kindern genießen die Freiheit auf der autofreien Insel. In den kühleren Monaten Oktober und November sowie Februar und März kommen viele Menschen mit Haut- und Atemwegserkrankungen. „Dann ist der Aerosolgehalt an der Brandungszone mit 3,5 Prozent Salzgehalt im Wasser perfekt. Man schmeckt regelrecht das Salz im Gesicht“, sagt Armin Kubiak. Er arbeitet seit acht Jahren als Thalasso-Therapeut im Gesundheitszentrum Oase. Die Gäste bleiben in der Regel zwei bis drei Wochen. „Erst dann können sie das Klima hier wohldosiert genießen.“ Thalasso ist abgeleitet von dem griechischen Wort „thalassa“ für Meer und steht für die Heilkraft des Meeres. Seit 2014 ist Wangerooge als Thalasso-Nordseeheilbad anerkannt. Damit ist die kleine Insel Teil der ersten zertifizierten Thalasso-Region Europas.

Tatsächlich ist der Gesundheitstourismus schon 200 Jahre alt. Damals schickte man Bergleute auf die Insel und direkt an die Waterkant. Doch bereits nach vier Tagen ging es ihnen nicht besser, sondern schlechter als vorher. „Sie hatten die volle Dröhnung auf einmal bekommen“, erläutert Kubiak. Man müsse sich langsam an das Reizklima gewöhnen. Daher sei es besser, sich erst im Ort aufzuhalten und erst später an das Meer zu gehen. Kubiak weiß auch von Gästen, die über Kopfschmerzen klagten. Das habe weniger mit dem Klima zu tun. Seine Erklärung: Das Salz entzieht dem Körper Wasser. Die Menschen müssen also mehr trinken.

In den Wintermonaten (Oktober bis Mai) können Besucher beispielsweise täglich am Strand mit einem Klimatherapeuten wie Kubiak in den Tag starten. Neben verschiedenen Atem- und Bewegungsübungen gehören zu der 30-minütigen Klimatherapie auch das Schreiten durch das Meerwasser und ein warmes Wasserbad. Daneben gibt es viele weitere Thalasso-Angebote unter freiem Himmel wie Strandgymnastik, eine Nordic-Walking-Tour, eine Wattwanderung, eine Spülsaumwanderung am Strand oder eine Tour entlang der fünf sogenannten Therapiewege. Thalasso bedeutet einfach das Meer atmen, spüren und schmecken.

Der Aufenthalt direkt am Meer ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, um dessen Wirkung auch zu spüren. Doch auch drinnen lässt sich Thalasso erleben. Im Gesundheitszentrum Oase an der Oberen Strandpromenade bieten Therapeuten zum Beispiel Meerwasser-Inhalationen und Thalasso-Meerwasserbäder an. Empfehlenswert ist die Schlickpackung mit anschließender Massage. Ein angenehmes Gefühl auf der Haut entsteht, wenn der anfänglich etwas kühle Schlick langsam warm wird. Von draußen dringt das Kreischen der Möwen durch. Im Erlebnisbad lassen sich anschließend ein paar Bahnen ziehen oder der Gast setzt die Entspannung in der Sauna mit Dampfbad fort.

In der Regel gewöhne sich der Körper nach drei bis vier Tagen an das Klima der Insel, so Kubiak. Dann schlafe es sich besonders gut, und zudem stelle sich ein gesunder Appetit ein. Dieser lässt sich vom Feinsten im einzigen Fischrestaurant des Ortes, Kruse, oder auch im Restaurant Strandlust stillen. So sollte eine gelungene Auszeit vom Alltag aussehen: eine Mischung aus Bewegung, Entspannung und Genuss. Auf Wangerooge findet der Erholungssuchende alles, was er braucht. Und bevor es mit der Schmalspurinselbahn durch die Lagune zurück zur Fähre geht, lässt sich die Inschrift am Bahnhofsgebäude kaum übersehen: Kehre wieder. Eine Aufforderung, die so mancher Gast gern befolgen wird.

Zur Sache

Unterwegs auf Wangerooge

Anreise: Der Zug fährt bis Sande/Friesland. Von dort geht es mit dem Tidebus zum Anleger Harlesiel. Dort stehen auch Parkplätze zur Verfügung. Die Fähre fährt bis zum Hafen Wangerooge. Dann geht es mit der Inselbahn in die Ortsmitte. Der Schiffsverkehr ist abhängig von den Gezeiten. Mit dem Flugzeug ab Flugplatz Harlesiel ist man in fünf Minuten auf der Insel. Kosten 85 Euro.

Unterkunft: Das Strandhotel Gerken liegt direkt an der Promenade mit Blick auf das Wasser. Das Haus mit seinen 81 Zimmern hat einen großen Spa-Bereich. Das Doppelzimmer mit Balkon kostet in der Hauptsaison ab 104 Euro.

Essen: Das Restaurant Kruse in der Elisabeth-Anna-Straße 15-17 ist das einzige Fischrestaurant auf der Insel. Für Kinder gibt es eine kleine Spielecke.

Termine: Am 21. und 22. Februar findet das Tattoo-Wochenende statt.

Informationen zur Insel, An- und Abreise, Unterkünften, Wetter und Angeboten gibt es unter www.wangerooge.de.