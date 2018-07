Morre. Die Tour de France startet am heutigen Sonnabend auf der Atlantikinsel Noirmoutier in der Vendée. Zwei Etappen führen dann durch dieses Departement in Westfrankreich. Bei den französischen Urlaubern ist die Region sehr beliebt, den Deutschen ist sie dagegen beinahe unbekannt.

Dabei gehört die Vendée zu den französischen Departements mit den meisten Sonnenstunden, hat jährlich rund 36 Millionen Übernachtungen von Touristen, besitzt 250 Kilometer Küstenlinie, organisiert mehr als

500 große Veranstaltungen im Jahr und lockt mit mehr als 300 Touristenattraktionen.

Lange feine Sandstrände erstrecken sich über 140 Kilometer. Segeln, Surfen, Drachensurfen, Tauchen und Kajak fahren sind möglich. In der Vendée gibt es ein Radwegenetz von mehr als 1800 Kilometern Länge aber auch Wanderungen, Reitsport, Golf und Fischen sind sehr beliebt.

Die Vendée Globe ist eine Non-Stop-Regatta für Einhandsegler, die einmal um den Globus führt und deswegen als die härteste Solo-

regatta der Welt gilt. Die Nächste wird ab November 2020 ausgetragen. Dann wird wahrscheinlich ein deutscher Skipper dabei sein.

Die Küste und das Meer bringen schmackhafte Spezialitäten hervor wie feines Salz aus Noirmoutier, Sardinen von Saint Gilles Croix de Vie, Muscheln von l‘Aiguillon sur Mer oder Atlantikaustern.

Deutschsprachige Informationen gibt es unter www.vendee-tourismus.de .