Indian Summer in Kanada: Wandern und Kanufahren in den herbstlich-bunten Weiten. (Wolfgang Gessler)

Etwa zwei Stunden Autofahrt von Halifax entfernt begrüßen sich auf der Halbinsel Nova Scotia am Cape Split Wanderer freundlich mit „What a nice weather – have a good day“, und das, obwohl sie auf einem ziemlich glitschigen Waldpfad zur Spitze des Kaps unterwegs sind. Die Anstrengung lohnt sich allemal, denn von dort gibt es den eindrucksvollsten Blick über die einzigartige Bay of Fundy. In diese Bucht fließen bei Ebbe und Flut 200 Milliarden Tonnen Meereswasser hinein und wieder hinaus – angeblich so viel wie das Wasser in allen Flüssen dieser Welt. Nirgendwo soll der Tidenhub gewaltiger sein: 16 Meter und mehr. Ein Kenner dieser Gegend spricht vom lautstarken Fließen der Strömung poetisch von der Stimme des Mondes.

Mit viel Glück entdeckt man in der 270 Kilometer langen Bucht die seltenen, bis zu

20 Meter langen Glattwale, während Buckelwale schon eher zu beobachten sind. Über den riesigen Säugetieren kreisen manchmal mächtige Weißkopfseeadler, in den Breiten als American Eagles bekannt.

An der Küste im kleinen Städtchen Lunenburg sieht es im Ortskern heute noch so aus wie im 18. Jahrhundert, als die Engländer eine Siedlung mit 48 Häuserblocks errichteten. Später entstand am Hafen das Zentrum der kanadischen Atlantikfischerei. Damals wurden jährlich 300 000 Tonnen Kabeljau angelandet, weshalb Lunenburg die Fischerei-Hauptstadt Kanadas genannt wurde.

Leider seien diese Zeiten vorbei, bedauert Shelah Allen, die sich mit der Ortsgeschichte bestens auskennt, Lunenburg zählt immerhin seit 1995 zum Unesco-Weltkulturerbe. Dafür profitiert die 2500-Seelen-Gemeinde heute von einer Delikatesse, die einst als Arme-Leute-Mahlzeit galt, vom Hummerfleisch. Knapp 3000 Hummerfischer sorgen dafür, dass man überall in Nova Scotia die begehrten Krustentiere bekommt – noch lebend oder bereits gekocht. Eine bekannte Fast-Food-Kette bietet sogar Sandwiches an, die Mc Lobster heißen und auch so schmecken.

Am Cape Split in der Bay of Fundy sind die Felsen bei Ebbe kaum vom Wasser umspült. (ANDREAS JACOBSEN)

In Kanadas Meeres-Spielplatz, wie sich die zweitkleinste Provinz des Landes stolz nennt, verbringen hauptsächlich Sommerurlauber aus Ontario und dem nahen US-Bundesstaat Maine ihre Ferien, aber auch Europäer, mehrheitlich Engländer und Deutsche, schätzen die ruhige und unaufgeregte Atmosphäre. Wer Nova Scotia im Herbst erkundet, taucht förmlich ein in eine vom Farbenrausch des Indian Summers verzauberte Landschaft, wo dank des Golfstroms ein äußerst mildes Klima herrscht. Dann verwandeln die rotbraun und goldgelb leuchtenden Blätter von Ahorn, Birke und Esche ganze Täler und Berge in großartige, sich einprägende Landschaftspanoramen – zugleich ein Paradies für Wanderer. Viele von ihnen begehen den im Cape Breton Highlands National Park hoch gelegenen Skywalk Trail. Er sei wegen der tollen Ausblicke auf das Meer und der farbenfrohen Natur ringsum sehr gut besucht, und zwar über das ganze Jahr, schwärmt Ranger Miranda Dodd von der Parkverwaltung. Außerdem gäbe es viele Orchideenarten zu entdecken, Elche und Kojoten obendrein. Der Skywalk zweigt vom 300 Kilometer langen Cabot Trail ab, der zu den zehn schönsten Küstenstraßen weltweit gehört. Zudem ist Cape Breton die einzige Gegend außerhalb Europas, in der noch Gälisch gesprochen wird und in der die schottisch-irischstämmigen Bewohner keltische Kulturbräuche pflegen.

In den Felsen leben Hummer, die in Nova Scotia Nationalgericht sind. (Scott Munn/Nova Scotia Tourism)

Ein anderer Nationalpark, Kejimkujik, wird gern von Kajak- und Kanufahrern besucht. Dort können sie auf dem Mersey River durch eine naturbelassene Flusslandschaft lautlos vorbei an Schildkröten, Fröschen und Wasserlilien gleiten. Alles, was für die Touren nötig sei, würde bereitgestellt, die Leute bräuchten nur ihre Kreditkarte zeigen, sagt lapidar ein Parkangestellter. Vor allem aber soll das Parkgelände der Pflege des kulturellen Erbes der Mi‘kmaq-Indianer dienen, die vor 10 000 Jahren unter anderem das Gebiet von Nova Scotia besiedelten.

Heute leben noch etwa 24 000 Stammesangehörige als Nachfahren der Ureinwohner – die meisten in Reservaten; zu ihnen zählt Todd Labrador. Der Ureinwohner erläutert interessierten Parkbesuchern Sitten und Gebräuche seines Volks und zeigt ihnen in Stein geritzte Abbildungen – sogenannte Petroglyphen – von Tieren, Werkzeugen und Schmuckgegenständen aus längst vergangener Zeit.

Nova Scotia – der Name geht auf schottische Einwanderer im 17. Jahrhundert zurück – ist halb so groß wie Island mit knapp einer Million Einwohnern, davon wohnen mehr als ein Drittel in der Hafenmetropole Halifax.

Sightseeing mit diesem fahrenden und schwimmenden Ungetüm gibt es nur im Hafen von Halifax. (ANDREAS JACOBSEN)

Der Stadtführer, ein junger Halligonian, empfängt die Besuchergruppe auf der offenen Oberseite eines ehemaligen Geländefahrzeugs der kanadischen Armee. Der Clou dabei: Das Ungetüm namens Harbour Hopper fährt nicht nur durch die Straßen, sondern kann sich auch schwimmend fortbewegen. Und so haben die Besucher Gelegenheit, zusätzlich vom Wasser aus die Schokoladenseiten dieser einst von englischen Kolonialherren gegründeten Stadt zu sehen. Besonders dominant: die Festungsanlage auf dem grünen Citadel Hill. Sie bot früher Schutz gegen Angriffe der Mi‘kmaq-Indianer, die damals den weißen Mann noch gar nicht kannten – weder in ihrer Heimat Nova Scotia noch anderswo im riesigen Kanada.

Zur Sache

Nova Scotia

Anreise: nach Halifax nonstop ab Frankfurt von Ende Mai bis Ende Oktober mit Condor. Umsteigeverbindungen mit Air Canada/Lufthansa über Montréal, Toronto oder Ottawa.

Reisezeit: Saison ist in Nova Scotia von Mai bis Ende Oktober. Besonders zu empfehlen sind Juni und September. Ab Ende September bis Ende Oktober begeistert der nordamerikanische Indian Summer mit oft warmen Tagestemperaturen und teils spektakulärer Laubfärbung.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.novascotia.com/de. Kostenlose Infobroschüren, Straßenkarten und Reiseführer erhalten Interessenten per E-Mail unter

novascotia@travelmarketing.de.