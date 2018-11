In der Wintersportregion bei Sankt Englmar im Bayerischen Wald steht Langläufern ein 105 Kilometer langes Loipennetz zur Verfügung. Foto: Tourist-Information St. Englmar (Tourist-Information St. Englmar / dpa)

St. Englmar (dpa/tmn) - 23 Euro für einen Tagesskipass und 8,50 Euro für den Schweinebraten in der Hütte: Ein Winterurlaub im Bayerischen Wald ist natürlich auch deshalb günstiger als in den Alpen, weil das Pistennetz nicht so groß und die Berge nicht so hoch sind wie dort.

Doch verstecken müssen sich Pröller, Großer Arber und Hohenbogen nicht: In Höhen von deutlich mehr als 1000 Metern liegen sie alle, das Angebot an Abfahrten ist für Genuss-Skifahrer ausreichend. Punkten kann der „Woid“, wie die Einheimischen ihr Reich nennen, mit Kinder- und Familienfreundlichkeit, relativ schneesicher sind die Berge auch. Und notfalls helfen halt die Schneekanonen. Doch was bieten die Orte im Bayerischen Wald, und wie unterscheiden sie sich?

Verschneite Tannen im Osten Bayerns: Die Region am Großen Arber zieht Langläufer und Rodler im Winter ebenso an wie Alpinskiläufer. Foto: Rudi Simeth (Rudi Simeth / dpa)

ST. ENGLMAR

Pröller und Predigtstuhl sind die Hausberge der Region, die mit einem Dutzend Schleppliften, gut zwölf Kilometern Piste, einem Rodelhang mit Lift und 105 Kilometern Loipen aufwarten kann. Die Region ist für Langläufer so attraktiv, dass dort ein „nordic aktiv Langlaufzentrum“ des Deutschen Ski Verbands entstanden ist. Die Abfahrtspisten sind überwiegend leicht, aber auch eine schwarz gekennzeichnete Rennstrecke gibt es. Besonders beliebt in St. Englmar ist der Nachtskilauf mit Flutlicht: Von 19.00 bis 22.00 Uhr ist er an den meisten Abenden möglich.

Drei Stunden unter Flutlicht: Am Pröller in St. Englmar können Skiurlauber an vielen Tagen auch abends auf die Piste. Foto: Tourist-Information St. Englmar (Tourist-Information St. Englmar / dpa)

GROSSER ARBER

Mit 1456 Metern ist der Arber bei Bayerisch Eisenstein der König des Bayerischen Waldes. Das Gebiet verfügt über eine Gondelbahn, zwei Sessellifte, diverse Schlepplifte und Kinder-Förderbänder - genug, um 10 000 Skifahrer pro Stunde zu befördern. Die haben 14 Ski- und Snowboardschulen, ein halbes Dutzend Hütten und 15 Kilometer Pisten zur Auswahl. Auch wer nicht Ski laufen mag, kann die Aussicht vom Arber genießen: Nach der Gondel-Auffahrt geht es barrierefrei im Personenaufzug auf die Terrassen der Gipfelhütten.

Unterwegs am Almberg: Im Skigebiet Mitterdorf haben Wintersportler acht Abfahrten zur Auswahl. Foto: Daniela Blöchinger (Daniela Blöchinger / dpa)

MITTERDORF

Das Skigebiet bei Mitterfirmiansreut ist klein, aber fein. Es hat eine Doppelsesselbahn und fünf Schlepplifte, die acht Abfahrten erschließen. Es gibt eine Rodel- und Schlittenbahn sowie ein Angebot für die Kleinen: Der Zwergerl-Park liegt sonnig und windgeschützt am Fuße des Almbergs, hat eine eigene Skischule, drei überdachte Zauberteppiche sowie Wärme-, Spiel- und Ruheräume. Ganztagsbetreuung gibt es für Kinder im Alter ab zwei Jahren.

Im Bayerischen Wald können Winterurlauber - hier in Hohenbogen - mehrere Skigebiete nutzen, deren Gipfel mehr als 1000 Meter über dem Meer liegen. Foto: Tourismusverband Ostbayern (Tourismusverband Ostbayern / dpa)

GEISSKOPF

Familienfreundlich präsentiert sich dieser Skiberg bei Bischofsmais, der mit dem „Geissleinpark“ für die Kleinen, neun autobahnbreiten Alpin-Abfahrten sowie einer zwei Kilometer langen Naturrodelbahn aufwartet. Es gibt zwei Funparks für Snowboarder und Freerider, auch abendlicher Flutlichtskilauf ist möglich. Lustig ist die Bergfahrt mit dem nostalgischen Einer-Sessellift, der die Wintersportler zu Pisten mit weiteren fünf Schleppern bringt.

Im gleichnamigen Kinderland kümmert sich das Wuschel-Maskottchen um den Skinachwuchs. Foto: Arber Bergbahn (Arber Bergbahn / dpa)

HOHENBOGEN

Der 1079 Meter hohe Berg bietet Rundblicke bis zu den Alpen und flotte Abfahrten auf zwölf Pisten. Die werden von einem einzigen Doppelsessellift bedient. Der aber ist mit gut 1300 Metern der längste im Bayerischen Wald. Zwei Ski- und Snowboardschulen gibt es, und von der Mittelstation führt eine über 700 Meter lange Winterrodelbahn auf einer eigenen Trasse ins Tal.

Großes Sportangebot: Am Großen Arber können Winterurlauber auch mit Schneeschuhen unterwegs sein. Foto: Arber Bergbahn (Arber Bergbahn / dpa)

Informationen: Tourismusverband Ostbayern, Im Gewerbepark D 04, 93059 Regensburg (Tel.: 0941/585 390).