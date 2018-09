Kamala. Einfach so darf niemand rein ins Paradies. Wer neu ankommt, muss erst mal vor der verschlossenen Pforte warten, mit einem großen Schlegel auf einen noch größeren Gong schlagen, und sich dann ein klein wenig gedulden, bis zwei Damen in Weiß mit einem freundlichen „welcome in our paradise“ die Tür öffnen – hinein ins feine „Paresa“-Hotel hoch über den Klippen von Kamala, einer der schönsten Ferienregionen Thailands. Tatsächlich ist vieles himmlisch in dem luxuriösen Resort im Westen der Halbinsel Phuket: Die weitläufige, auf ein Dutzend Terrassen verteilte Anlage mit einer Fülle von blühenden Pflanzen; die Küche und der Service – vor allem aber der herrliche Blick auf die Bucht und das tiefblaue Meer, den der Gast vom eigenen Pool, sogar vom Bett und der Badewanne seines Bungalows aus genießen kann.

Schicke Hotels wie das „Paresa“, das „Anantara“ oder das „Pullmann Arcadia“ sind die Hoffnung der Fremdenverkehrsmanager, die Thailand gerne ein neues Image verpassen möchten. Fast eine Million Deutsche besuchen das Land jedes Jahr, im Schnitt gibt jeder gerade mal 1000 Euro aus – Flug inclusive. Mehr Qualität statt Massen- und Sextourismus will die Tourismusbehörde, und deshalb pusht sie Orte wie Kamala, wo exklusive Villen und Hotels entstanden sind, in denen die Gäste ruhige, keineswegs übertrieben teure Ferien machen können. Wahre Urlaubs-Oasen ohne großen Rummel gibt es auch in Phuket reichlich – erst recht auf den vielen kleinen Inseln davor, die wahre Schmuck-

stücke sind.

46 Inseln gibt es im Naturpark Phan-Nga – viele davon unbekannt und weitgehend unberührt. (Joachim Hauck)

46 Inselchen warten allein im Meeres-Naturpark Phan-Nga auf Besucher. Wer ein bisschen sucht, findet dort einsame Bungalows direkt am Strand, kristallklares Wasser zum Baden und Schnorcheln – und überall gastfreundliche Thailänder, die gern, aber unaufdringlich Kontakte zu Urlaubern knüpfen. Koh (thailändisch: Insel) Yao Noi ist ein Geheimtipp für Besucher, die das Land abseits der ausgetretenen Touristenpfade kennenlernen möchten. Schon die knapp einstündige Schnellboot-Fahrt durch die Fels- und Sandformationen vor Phuket ist ein Erlebnis, Yao Noi sowieso. Gerade mal 6000 Einwohner zählt das Eiland. Die Insulaner verdienen sich mit Agro-Tourismus, dem Verkauf von Kokosnüssen, selbst gemachten Shirts und Cremes ein paar Baht dazu.

Auf dem Drahtesel durch die Mangrovenwälder und zu lokalen Märkte zu strampeln, kann in der Regenzeit zu einem Schlammbad geraten. Von November bis Mai, in der besten Reisezeit für Thailand aber macht es so richtig Spaß. Erst recht die Übernachtung beim Fischer, der seine Gäste frühmorgens um Fünf mit aufs Meer nimmt, oder beim Bauern, auf dessen Hof man die Eier zum Frühstück selbst sammelt. Traumhaft schön ist ein kurzer Kanu-Ausflug nach Koh Nok, einem kaum besuchten Korallen-Inselchen vor Yao Noi: Feiner als dort kann der Sand, klarer das Wasser, entspannender ein Badetag kaum sein.

Wunderschön sind die ungleich bekannteren und entsprechend viel besuchten Inseln auch. Doch Koh Similan ist inzwischen so überlaufen, dass Touristen dort nicht mehr übernachten dürfen. Auf der „James-Bond-Insel“ Phi Phi, wo „der Mann mit dem goldenen Colt“ gedreht wurde, hat der Tourismus dem Inselparadies und seiner Korallenwelt so großen Schaden zugefügt, dass der Strand von Maya Bay für Monate komplett gesperrt werden musste. Eigentlich müssten es Jahre sein, sagen Umweltexperten. Doch in einem Land, das so abhängig vom Tourismus ist wie Thailand, ist das (noch) eine Wunschvorstellung.

Qualität statt Masse – dieses Prinzip soll auch für die Megacity Bangkok gelten. Zurzeit versuchen die Behörden, das überbordende Treiben fliegender Händler vor dem prächtigen Königspalast in den Griff zu bekommen, Nepp-Buden zu schließen und gegen allerlei Urlauberfallen in den Rotlichtvierteln vorzugehen. Gefördert wird dagegen die gehobene Hotellerie Bangkoks, die jede Menge Luxus bietet, der für deutsche Urlauber auch dank des günstigen Wechselkurses durchaus erschwinglich ist.

Absolut hipp sind die Sky-Bars hoch über den lärmenden Straßen Bangkoks – Inseln der Entspannung mit gefälliger Barmusik und exquisiter Küche. An die 30 gibt es inzwischen, zu den besten zählen das „Moon“ im „Banyan-Tree“-Hotel und das „Scirocco“ im „Lebua“. Dort, im 64. Stock des State Tower drängeln sich die Besucher am Tresen, um einen der angesagten Cocktails zu schlürfen. Danach serviert Sternekoch Sebastian ein feines Sechs-Gänge-Menü – Kostenpunkt um die 130 Euro.

Für ein paar Euro gibt es am Straßenrand leckeres thailändisches Fast-Food. (Joachim Hauck)

Es geht auch deutlich günstiger. Bei einer Food-Tour durch Bangkok etwa: Drei Stunden lang führt der Guide durch die thailändische, chinesische und indische Küche, spaziert mit seinen Gästen durch eine faszinierende Welt der Gerüche, Gewürze, Geschmäcker und fremdartiger Getränke aus Früchten und Pflanzen. Rund drei Euro kostet ein leckeres Mahl in einfachen Gasthäusern; in den zahllosen Garküchen am Straßenrand sind Ente und Hühnchen, Curries, gebackenes Zitronengras, Papaya-Salat und der unvermeidliche Klebereis mit höllisch scharfen Soßen sogar schon ab 1,20 Euro zu haben.

Unterwegs lohnt es sich, der Fütterung der Straßentiere zuzuschauen. Weil die Thais überwiegend Buddhisten sind, die an die Wiedergeburt glauben, kriegt jedes Tier eine Portion vom Frühstück oder Mittagessen ab – könnte ja sein, dass man sich im nächsten Leben selbst als Katze, Maus oder gar als Hund wiederfindet.

„Hunde“, so sagt Gästeführer Saran, „sind die niedrigsten Wesen, weil das früher die schlechtesten Menschen waren, korrupte Politiker zum Beispiel. Wir füttern sie trotzdem, denn auch Politiker sollen die Chance haben, beim nächsten Mal bessere Menschen zu werden.“ Sarans Mine zeigt, dass er das wirklich todernst meint.

