Rund 200 Mitglieder mit 1000 Fahrzeugen gehören zum Oldi-Club Altkreis Syke, der dem Boxenstopp den Glanz der alten Zeit verleiht. (Andreas Schack, Oldiclub Altkreis Syke)

Je nach Wetterlage werden bis zu

70 Oldtimer erwartet. Aufgrund der

hohen Ausstellerzahl hat die UGA extra für die alten Schätzchen den Baumplatz zwischen Rathaus und Amtsgericht reserviert. Möglich macht die Oldtimerausstellung in diesem wie in den vergangenen Jahren der Oldi-Club Altkreis Syke.

„Unsere Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, historische Fahrzeuge aller Art zu restaurieren, zu pflegen und sie als kulturelles Gut der Öffentlichkeit vorzustellen“, erklärt der erste Vorsitzendes des Oldtimerclubs Horst-Dietrich Schweder.

Die Begeisterung für Oldtimer kennen alle Generationen. Am Sonntag können sie wieder bewundert werden. Und auch über die Mitgliedschaft im Oldi-Club kann man mit den Mitgliedern sprechen. (Focke Strangmann)

Seit der Gründung im Jahr 1989 ist der Oldi-Club zu einem der angesehensten Oldtimerclubs in Norddeutschland herangewachsen und erfreut sich ständig steigender Beliebtheit. Auf den verschiedenen Treffen und Veranstaltungen begegnen sich Alt und Jung. „Sie alle verbindet das Interesse an technischer Geschichte mit Respekt und Freundschaft“, so Schweder.

Seit 2011 ist der Oldi-Club ein Ortsclub im ADAC Weser-Ems. „Wir betätigen uns auf unseren Treffen im Namen und Interesse des ADAC-

Gesamtclubs sowie des ADAC-

Regionalclubs Weser Ems“, erzählt Schweder. Die rund 200 Mitglieder besitzen mehr als 1000 Fahrzeuge – vom Fahrrad mit Hilfsmotor, über Trecker und Landmaschinen, historischen LKW und Bussen bis zu Motorrädern und PKW. Eines der ältesten Fahrzeuge ist ein 1917er Motorrad. „Als nicht markengebundener Oldi-Club sind wir stolz darauf, auch Fahrzeuge auf unseren Ausfahrten präsentieren zu können, die mindestens 20 Jahre alt sind und damit den Status eines Youngtimers haben“, sagt Schweder.

Oldtimer in der Obernstraße. Rund 70 Fahrzeuge älterer Jahrgänge werden am Sonntag erwartet. (FOCKE STRANGMANN)

Die Oldi-Freunde und Interessierte treffen sich regelmäßig an jedem zweiten Dienstag im Monat ab 20 Uhr zu einem Klönschnackabend. Seit Februar 2018 ist das Gasthaus Gerken in Uphusen-Achim das Vereinslokal. „Alle Daten finden Interessierte auf unserer Internetseite unter Clublokal“, lädt Schweder herzlich ein. Der Oldi-Club Altkreis Syke wurde vor 29 Jahren als eine Interes­sengemeinschaft von Liebhabern von Oldtimer-Fahrzeugen aller Art gegründet. Von den etwa 200 Mitglieder sind etwa die Hälfte aktiv am Clubleben beteiligt. Im Februar dieses Jahres ist ein neuer Vorstand gewählt worden, „der die Tradition des Oldi-Clubs fortsetzen will“, so Schweder. Der Club hatte zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus Mügge, Bruchhausen-Vilsen, einen besonderen Punkt zu knacken: Der Vorstand war komplett zu wählen, da die Amtszeit zweier Vorstandsmitglieder auslief und zwei andere Vorstandsmitglieder zurückgetreten waren. Thomas Burkhardt, ADAC-­Vizepräsident für Technik, führte durch die Tagesordnung. Der neue Vorstand setzt sich seitdem zusammen aus Horst-Dieter Schweder

(1. Vorsitzender), Andreas Weber

(2. Vorsitzender), Norbert Schulz (Kassenwart) und Susanne Suhling (Schriftführerin). Auf der Versammlung wurde Karl Landwehr zum Ehrenmitglied gewählt. Als ein Mitglied der ersten Stunde ist er immer noch trotz seines hohen Alters dabei und regt auch verschiedene Veranstaltungen an. Mehrere Mitglieder wurden zu ihren runden Geburtstagen im vergangenen Jahr mit einem Präsent geehrt.

Die Saison beginnt der Oldi-Club traditionell jedes Jahr mit einem

großen Oldtimertreffen in Bruchhausen-Vilsen. Vor drei Jahren hat der Oldi-Club Altkreis Syke den Schauplatz seiner Saisoneröffnung am 1. Mai zum Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen verlegt, weil der bis dahin genutzte Standort am Erbhof Thedinghausen bei ungünstiger Witterung für Oldtimer nicht befahrbar war. In diesem Jahr war das Ausstellungsgelände hervorragend präpariert, doch erneut litten die engagierten Mitglieder des Clubs und die zahlreichen Oldtimerfreunde in der Region unter dem schlechten Wetter. „Es war am Maifeiertag leider viel zu kühl und zu stürmisch und dazu auch noch regnerisch. Bei solchem Wetter lassen die meisten Oldtimer-Besitzer ihre liebevoll gepflegten Fahrzeuge in der Garage – einige sogar in ihrer Wohnung – stehen, statt sie auszufahren“, berichtet Schweder. Für das Wetter am kommenden Wochenende in Achim könne man da nur die Daumen drücken.

Im Laufe der Saison werden viele weitere Oldtimer-Ausfahrten vom Vorstand und den Mitgliedern organisiert. „Wir sind bei vielen Veranstaltungen wie dem Boxenstopp in Achim oder ‚Weyhe total!‘ beteiligt“, erzählt Schweder, dem man anmerkt wie viel Freude ihm die Arbeit mit dem Club macht.

„Neue Mitglieder, die am Clubleben interessiert sind und einen Oldtimer oder Youngtimer besitzen – ob mit zwei, drei oder vier Rädern–sind uns herzlich willkommen“, lädt Schweder zur Kontaktaufnahme ein. Eine besonders gute Gelegenheit für einen persönlichen Austausch für Club- und Oldtimerinteressierte bietet nun die Oldtimerausstellung beim Achimer Boxenstopp.