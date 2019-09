PK zu Achimer Boxenstopp (Björn Hake)

Rund 15 Autohäuser aus Achim und umzu haben zugesagt zu kommen, und auch der Oldi-Club Altkreis Syke ist wieder mit am Start. Die Einzelhändler der Innenstadt öffnen anlässlich des Boxenstopps die Türen ihrer Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Ein Flohmarkt in der Herbergstraße und Am Alten Markt lädt zum Entdecken ein.

Um 12 Uhr geht es am Sonntag los. Bis 18 Uhr kann dann entlang der Automeile flaniert und ausgiebig inspiziert werden. Was bieten die neuen Modelle? Welche technischen Neuerungen erhöhen in diesem Jahr den Fahrkomfort? Und wie schön war es nur damals mit den nostalgischen Fahrzeugen? Vom Gieschen-Kreisel bis zum Amtsgericht beantworten die Experten der Autohäuser und die Oldtimerfans genau solche Fragen der Besucher.

Die polierten Oldtimer des Oldi-Clubs Altkreis Syke sind in diesem Jahr an den Eingängen der Fußgängerzone zu finden. (FOCKE STRANGMANN)

Rudi Knapp von der veranstaltenden UGA betont, worum es beim Boxenstopp geht. „An diesem Tag stehen die Neufahrzeuge im Mittelpunkt. Sie sind die Stars. Die chromblitzenden Oldtimer haben wir in diesem Jahr an den Eingängen der Fußgängerzone platzieren können. So schaffen sie den perfekten Rahmen.“ Das Wetter sollte

allerdings mitspielen. Zumindest hängt die Zahl der zu erwartenden Oldtimer in jedem Jahr auch von den Wetterverhältnissen ab.

Auf rund 120 verschiedene Ausstellungsfahrzeuge können sich die Besucher des Boxenstopps freuen und sich bei den Beratern der Autohäuser ausführlich informieren. Die Palette der Marken, die zu begutachten sind, ist vielfältig. Mit dabei sind bei dieser Neuauflage des Boxenstopps Neuwagen der Marken Audi, BMW, Ford, Kia, Mercedes Benz, Nissan, Mini, Opel, Seat,

Skoda, VW und mehr. Auch die ungewöhnlichen Anhänger der Firma J. Nachbar aus Achim-Uesen werden sicher wieder für überraschte Gesichter sorgen. Der Wohnmobilanbieter HWS ist das erste Mal dabei und bringt gleich zwei interessante Modelle mit. Wer sich über Versicherungsmöglichkeiten informieren möchte, findet am Stand der LVM-Versicherung einen Ansprechpartner. Beim Infostand der Stadtwerke wiederum steht das Thema E-Mobilität im Fokus. Und auch das Deutsche Rote Kreuz wird seine Arbeit vorstellen. „Wir freuen uns sehr, dass sich erneut so viele Autohändler angemeldet haben“, sagt Rudi Knapp. Bis zu zehn Fahrzeuge stellt jedes Autohaus in diesem Jahr in der City vor. Und so reihen sich am Sonntag auf rund

430 Metern Neufahrzeug an Neufahrzeug. Fans alter Schätzchen dürfen sich, je nach Wetterlage, auf bis zu 70 historische Fahrzeuge des Oldi-Clubs Altkreis Syke freuen.

Die Neuwagenpräsentation beim Boxenstopp lockt am Sonntag sicher wieder viele neugierige Besucher in die Achimer City. (Björn Hake)

Der besondere Mix des Boxenstopps aus Oldtimern und neuen Modellen zieht alljährlich viele Besucher an. Da das Interesse schon im vergangenen Jahr sehr groß war, rechnen die Veranstalter der UGA auch für kommenden Sonntag

mit ähnlichen Besucherzahlen in Achims City. Das dürfte auch die Einzelhändler freuen, die ihre Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag öffnen. Und weil Staunen, Laufen, Quatschen und Shoppen stets auch hungrig machen, haben die Organisatoren es nicht versäumt, auch für ein kulinarisches Angebot zu sorgen: Die Leckereien der lokalen Gastronomen werden mit Bratwurst, Steaks und Pommes unterstützt. Noch vor dem Boxenstopp und dem verkaufsoffenen Sonntag startet am Sonntag um 11 Uhr der beliebte Flohmarkt in der Herbergstraße und am Alten Markt. So ist von früh bis spät für ein interessantes Programm am Sonntag gesorgt.