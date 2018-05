In der Nacht, während alle Bewohner im Schloss des Flusskönigs schlafen, schleicht sich die heimtückische Krabbe hinein und stiehlt die magische Perle. (Ivonne Wüsthof)

Möglich macht dies eine magische Perle, die mit ihren besonderen Fähigkeiten dafür sorgt, dass sich die Geschöpfe in der Aller gegenseitig verstehen. Bisher war die Perle im Schloss des Flusskönigs sicher verwahrt. Doch in der Nacht, in der er die Perle seiner Tochter Neva übergeben hat, wird diese geklaut – mit fatalen Folgen für die ganze Flusswelt. Neva fühlt sich für das Verschwinden verantwortlich und begibt sich, zusammen mit

ihrem kleinen Freund dem Fisch, auf die abenteuerliche Suche.

Hinter dem Diebstahl steckt die Flusshexe Morch. Seit sie die Perle gestohlen hat, verlor das edle Stück jedoch ihre Magie. Damit sie diese Magie zurückerlangt, braucht es ein Wesen aus der Luft – also einen Menschen. Daher lässt die Flusshexe den Jungen Egon entführen. Wird es Morch gelingen, die magischen Kräfte der Perle zu reaktivieren oder wird Neva ihr zuvorkommen und das Gleichgewicht wiederherstellen können?

Von der alten Wasserschnecke erfährt Flusshexe Morch, wie sie die magischen Kräfte der Perle aktivieren kann. (Ivonne Wüsthof)

Sieben Jahre lag das Drehbuch zum Märchen unter Verschluss. Geschrieben hat es

Xenia Ertel, die langjähriges Mitglied im Ensemble der Daverdener Freilichtbühne ist. Insgesamt 25 Darsteller werden ab Sonntag, 19. Mai, für einige Spieltermine Märchenfans in eine zauberhafte Unterwasserwelt entführen.

„Seit Februar sind wir nun schon am Proben. Am Dienstag hatten wir unsere erste Probe mit den Kostümen“, erzählt Stephanie Förster, die bereits ebenfalls auf der Freilichtbühne stand und in diesem Jahr ihr Debut als

Regisseurin gibt. Besonders groß sei die Aufregung vor der Premiere bei den neuen Nachwuchsschauspielern. „So ein bisschen gehört Lampenfieber auch dazu. Aber die erfahrenen Darsteller sind ganz locker“, beschreibt Förster die Stimmung wenige Tage vor dem großen Tag.

Die Vorbereitung des Märchenstückes habe der ganzen Truppe viel Spaß bereitet. Alle seien überzeugt von dem Stück – und das nicht nur wegen der Geschichte, erklärt die Regisseurin: „Unsere drei guten Feen, die auch für das Make-up verantwortlich sind, wollten endlich mal Kostüme mit viel Glitzer nähen. Mit dem Märchenstück konnten sie sich endlich ihren Wunsch erfüllen.“Aus der Liebe zum Detail sind so für die neuen, aber auch erfahrenen Darsteller eindrucksvolle und prächtige Kostüme entstanden.

In Eigenarbeit entstand auch die Bühnenmusik, die von Edelfried Hennig geschrieben wurde. Als aktiver Musiker und ebenfalls Mitglied der Freilichtbühne weiß er ganz genau, wie er das Publikum mit seiner Musik begeistern kann. Vor allem die jungen Theaterbesucher dürfen sich auf viele tolle Lieder freuen, die zum Mitsingen und Mittanzen auffordern.

An vier Terminen können die Besucher das Abenteuer um die Flussprinzessin verfolgen. Neben der Premiere am Sonnabend, 19. Mai ,sind weitere Auftritte am Montag, 21. Mai, Sonnabend 26. Mai, sowie am Sonntag, 27. Mai, jeweils um 16 Uhr geplant. Zudem gibt es am Mittwoch, 23. Mai, und Donnerstag, 24. Mai, um 10 Uhr jeweils eine Sondervorstellung für Schulen und Kindergärten nach vorherige Absprache. Eintrittskarten können telefonisch unter 01 76 /

78 68 22 59 bei Sigrid Meyer-Klein oder per Mail unter info@freilichtbühne-daverden.de vorbestellt werden.

Erwachsene zahlen 8, Kinder 3 Euro. Familienkarten (zwei Erwachsene mit bis zu vier Kindern) sind für 22 Euro erhältlich. Weitere Infos zum Programm der Freilichtbühne gibt es unter www.freilichtbuehne-daverden.de.