Wenn die Karussells sich drehen und die Luft von Zuckerwattenduft und Bratwurst erfüllt ist, hat die fünfte Jahreszeit im Flecken Ottersberg begonnen. (Björn Hake)

Mal seinen großen Herbstmarkt. Dafür verwandelt sich das Festgelände am Mühlenweg von Freitag bis Sonntag in einen großen Jahrmarkt mit Autoscooter, Polyp und einer Menge Schlemmer- und Vergnügungsangeboten.

Für Musik im Festzelt sorgen am Freitag ab 22 Uhr DJ Stefan Wenk und am Sonnabend ab 20 Uhr die Showband Return. Der Eintritt ist frei.

Jetzt ist es endlich soweit: Auf dem Ottersberger Herbstmarkt werden am Wochenende viele Tausend Besucher ausgelassen feiern, Karussell fahren und das Gewerbezelt besuchen. (VdS Langwedel)

Zum Programm des Marktes

gehört natürlich auch wieder das 140 Quadratmeter große Gewerbezelt, in dem sich 19 Betriebe und Vereine aus dem Flecken dem

Publikum präsentieren, in diesem Jahr sogar mit einer Bühne. Anja und Chrístian Voss haben dafür ein Programm organisiert, mit drei Brautmodenschauen als Höhepunkt. Am Samstag um 16 Uhr

sowie am Sonntag um 14 und um 16 Uhr zeigen Nadine Franz und Laura Vendt von der Lieblingsbraut Konzeptboutique, wie verträumt, individuell und schön Mode für Bräute und Brautjungfern sein kann. Unterstützt werden die beiden Hochzeitsexpertinnen beim Styling ihrer Models vom Salon Merle. Die jungen Frauen haben als Angestellte schon viel Erfahrungen in der Brautmode gesammelt und sich vor Kurzem mit ihrem eigenen Konzept und ihren Lieblingslabels selbstständig gemacht. Am 1. November eröffnen sie in der Grünen Straße in Ottersberg ihre Konzeptboutique Lieblingsbraut. „Wir laden alle Ottersberger zur Eröffnung ein. Neben Brautmoden werden wei­tere Hochzeitsspezialisten bei der Eröffnung vor Ort sein – von der Friseurin bis zur Fotografin“, lädt Nadine Franz ein. Auf Instagram haben die beiden schon eine ansehnliche Fangemeinde um sich versammeln können.

Die Gewerbetreibenden präsen­tieren ihre Produkte und Dienstleistungen am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Geert Mehlhop und sein Team haben schon im Vorfeld gleich mehrere neue Aussteller angekündigt, unter anderem die erwähnten Brautmoden von Lieblingsbraut, aber auch der Ottersberger Kulturverein mit seinem Programm, das Sportstudio Prolife und Holzarbeiten von Tom Voss sind neu dabei. Das DRK hat sich mit seinem Quad ebenfalls wieder angemeldet.

Nadine Franz und Laura Vendt eröffnen am 1. November ihre Konzeptboutique für Brautmoden in Ottersberg. Im Gewerbezelt zeigen sie ihre Lieblingslabels. (Nicola Heller Photography)

Im Zentrum des Volksfestes steht der große Festumzug, der um

13.30 Uhr an der Straße Am Schäfermoor startet. Bunt und aufwendig geschmückte Wagen präsentieren sich dann dem jubelnden Volk am Straßenrand. Für die richtigen musikalischen Akzente beim Umzug durch den Ort sorgt der Achimer Fanfarenzug. Während dieser Zeit ist in der Bergstraße ein absolutes Halteverbot, damit alle Umzugsteilnehmer gut durchkommen. Für eine unterhaltsame Moderation des Festumzuges sorgt erneut Holger Spenke ab dem Markteingang an der Großen Straße.

Elisabeth Sternberg ist in diesem Jahr die Marktprinzessin. Die 19-Jährige kennt den Ottersberger Markt gut, weil sie oft schon als Laien-Schauspielerin beim Markt-

Spektakel aufgetreten ist. Auch Musik mag sie und spielt in ihrer Freizeit gern Harfe. Die Auswahl der jeweiligen Prinzessin liegt in den Händen von Eva Schack-

Rebentisch. Auch in diesem Jahr

hat sie sich um einen Markt-Prinzen bemüht, leider jedoch noch ohne Erfolg.

Das Gewerbezelt auf dem Herbstmarkt präsentiert in diesem Jahr 19 Aussteller aus dem Flecken sowie Musik und Brautmodenschauen auf der Bühne. (VdS Langwedel)

Die privaten Anbieter des Flohmarktes freuen sich am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr auf dem Gelände am Mühlenweg/Am Wiestebruch auf viele Besucher. Aufsteigende Brieftauben werden zwischenzeitlich die Eröffnung des Herbstmarktes in alle Himmelsrichtungen tragen. Die Eröffnung wird Bürgermeister Horst Hofmann um 15 Uhr mit dem traditionellen Bierfassanstich vollziehen. Für die jüngsten Herbstmarkt­besucher haben die Schausteller

auf dem Festgelände eine extra Vergnügungsmeile geschaffen, auf der Kinderkarussells, ein Kinder-

Riesenrad, der Polyp und ein Autoscooter für gute Stimmung unter den Kids sorgen werden. Zudem ist der Kettenflieger wieder dabei.

Auch am Sonntag dürfen sich die Besucher auf eine ganze Reihe von Höhepunkten freuen. Neben dem üblichen Markttreiben wird das Ottersberger Markt-Spektakel viele Besucher zum Herbstmarkt

locken. Um 11 Uhr geht es los.

„Ottersberg tickt anders“ heißt das Theaterstück, nach einer Idee und dem Drehbuch von Hans-Joachim Reich und Christiane Reich sowie Eva Rebentisch. Von 11 bis 13 Uhr steigt zudem der Luftballon-Wettbewerb für Kinder ab zwölf Jahren.

Das große Marktfinale ab 19 Uhr wird von Tim Weber moderiert. Mit Leben gefüllt wird die Show von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen des TSV Ottersberg

sowie der Kinder- und Jugend-

Feuerwehr Ottersberg. Ergänzt wird der Showteil durch die Line-

Dance-Gruppe „Smoky Boots“ aus Achim.

Das beliebte Höhenfeuerwerk bildet am Sonntag um 21 Uhr den feierlichen Abschluss des Otterberger Herbstmarktes. Unter dem Motto „Wir bringen den Otters-

berger Markt zum Leuchten“ heißt es danach wieder zwölf Monate

auf den nächsten Herbstmarkt warten.