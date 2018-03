Die Mühlenzwerge Noah, Noah und Lotta. (Antje Holsten-Körner)

Seit 1998 ist die Kinderkrippe Mühlenzwerge in Stuckenborstel aktiv, die damals als Elterninitiative unter dem Namen Kinderladen gegründet wurde. 2004 erhielt die überschaubare Einrichtung, in der bis zu zehn Mädchen und Jungen im Alter zwischen ein und drei Jahren betreut werden, die staatliche Anerkennung. Während in den ersten Jahren noch die Eltern die Betreuung der Steppkes übernahmen, sind inzwischen ausgebildete Erzieher dafür zuständig. Jeden Tag sind Kathrin Henze und Sabrina Heitmann mit den Kindern an der frischen Luft. Der Spielplatz und der Wald gehören zu den regelmäßigen Zielen der kleinen Gruppe. Genauso stehen regelmäßige Besuche auf den Bauernhöfen sowie die wöchentliche Stunde in der Turnhalle auf dem Programm. Für den Weg dorthin gibt es einen kleinen Handwagen-Bus, in dem sechs Kids Platz finden, sowie ein Zwillingskinderwagen. „Damit alle einen Platz finden, werden wir den Zwillingswagen gegen einen für vier Kinder austauschen“, sagt die Vorsitzende Diana Lohmann, die gemeinsam mit Vize Katharina Jäger und Kassenwartin ­Jessica Leonhardt den Vorstand des gemeinnützigen Vereins bildet.

Mühlenzwerge im Handwagen-Bus. (Antje Holsten-Koerner und Antje Holsten-Körner, Antje Holsten-Körner)

Als Domizil diente viele Jahre ein ehemaliges Fabrikgebäude in der Mühlenstraße. Als es dort aber vor gut einem Jahr zum dritten Mal einen Wasserschaden gab, war kurzfristig eine neue Unterkunft gefragt. Weder die Gemeinde noch die Kirche konnten spontan ein Übergangsquartier anbieten. Hilfe kam aus dem eigenen Verein: Katharina und Sönke Jäger sagten zu, dass übergangsweise die untere Wohnung ihres Hauses genutzt werden darf.

Aus der damaligen Notlösung wird nun ein dauerhaftes Domizil. Im April ziehen die Mühlenzwerge aus der Wohnung in die im Gebäude befindliche Diele um, die zu diesem Zweck ausgebaut wurde. Neu entstanden sind kindgerechte Sanitäranlagen sowie eine Küche. Obwohl die eigene Küche mittags kalt bleibt, freuen sich die Kinder über ein gemeinsames Mittagessen. Geliefert wird das vegetarische und biologische Mittagessen aus ­Ottersberg.

Um 13 Uhr endet die reguläre Betreuungszeit, bei Buchung des Spätdienstes eine halbe Stunde später. Los geht es morgens um 8 Uhr oder im Frühdienst um 7.30 Uhr. „So haben wir sogar eine längere Öffnungszeit als viele andere Krippen“, erläutert die Vorsitzende. Obwohl im Sommer fünf Jungen und Mädchen die Krippe in Richtung Kindergarten verlassen, gibt es keine freien Plätze. Viele Eltern wissen die familiäre Atmosphäre zu schätzen. Ein großer Vorteil sind die überschaubare Gruppe und die transparente Arbeit, bei der die Eltern immer auf dem Laufenden sind. „Wir haben so viele Anmeldungen, dass wir sogar mit einer Warteliste arbeiten müssen“, sagt Lohmann.

Weitere Infos unter Telefon 04264 / 37 00 25. Auch am Tag der offenen Tür, zu dem im Mai eingeladen werden soll, besteht die Möglichkeit, die Einrichtung mit den neuen Räumen kennenzulernen.