Der Sprayground hat erst vor wenigen Tagen seine markante bunte Oberfläche erhalten. Wer sich dort aufhält, kann sich auch ohne zu schwimmen mit viel Spaß erfrischen. (Jonas Kako)

Die Verjüngungskur des Achimer Freibads ist gelungen. Das Bad, das in den vergangenen Jahren sehr

heruntergekommen war, wurde für rund 5 Millionen Euro renoviert. Statt Fliesen in den Becken sind diese heute mit Edelstahl ausgekleidet. Der Sprayground mit bunten, schlangenähnlichen Wasserspritzen, ein Beachvolleyballfeld, Liegewiesen, Tischtennis und ein Kiosk sind ebenfalls vorhanden. Und dennoch ist der Umbau noch nicht ganz abgeschlossen. Über zwölf Monate hat dieser gedauert und doch konnten – wie berichtet – noch nicht alle Bauprojekte auf dem Freibadgelände abgeschlossen werden. Das war zwar auch gar nicht vorgesehen, die Stadt Achim hatte es aber dennoch zwischenzeitlich versucht. Sie musste dann jedoch einen zweiten Bauabschnitt in Kauf nehmen, der unter anderem neue Umkleiden beinhaltet. Das bedeutet für die Badegäste: In dieser Saison müssen noch die alten Umkleiden benutzt werden, und dorthin werden auch der Eingang und das Kassenhäuschen verlegt. Die Besucher müssen zudem vom Parkplatz bis zum Eingang einen kleinen Spaziergang zurücklegen. Wegen dieser Unannehmlichkeiten, gelten echte Baustellenpreise: Erwachsene zahlen in dieser Freibadsaison 2 Euro, Kinder und Jugendliche (bis zum 18. Lebensjahr), Schüler bis zum 21. Lebensjahr und Studenten bis zum 27. Lebensjahr, ALG II-Empfänger, Inhaber des Verdener Passes, der Nieder­sächsischen Ehrenamtskarte und Schwerbehinderte jeweils 1 Euro Eintritt. Mehr Infos erhalten Interessierte im Internet unter www.achimer-baeder.de

Das Freibad ist montags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet sowie fürs Frühschwimmen jeweils auch montags und donnerstags von 6 bis 7.30 Uhr. Kassenschluss ist jeweils 30 Minuten vor dem Ende der Öffnungszeit. Das Wasser verlassen müssen die Besucher bis spätestens 15 Minuten vor dem Ende der Öffnungszeit.