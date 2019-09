Die Vorfreude auf den Autosonntag in der Achimer Innnenstadt ist groß. Besucher können sich auf viele Neufahrzeuge und Oldtimer freuen. (Björn Hake)

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr haben sich erneut 15 Autohäuser der Region für den letzten Sonntag im September zur großen Autoshow in der Achimer City verabredet. Besucher können sich auf unzählige Neuwagen und chromblitzende Schlitten des

Oldi-Clubs Altkreis Syke freuen. Die Einzelhändler der Innenstadt öffnen anlässlich des Boxenstopps die Türen ihrer Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Und ein Flohmarkt in der Herbergstraße und Am Alten Markt lädt zum

Stöbern und Entdecken ein.

Vom Gieschen-Kreisel bis zum Amtsgericht stellen die Autohäuser aus Achim und umzu ihre aktuellen Modelle vor. Von 12 bis

18 Uhr kann am Sonntag, 29. September, entlang der Automeile

gestaunt und auch schon einmal probegesessen werden. „Aktuelle Fahrzeuge, die sofort erworben werden können, sind alljährlich die Stars des Boxenstopps“, erklärt Rudi Knapp von der veranstaltenden Unternehmergemeinschaft Achim (UGA). Rund 120 Ausstellungsfahrzeuge können die Besucher bestaunen und sich bei den Autoexperten in der Fußgänger­zone persönlich informieren. Mit dabei sind Neuwagen der Marken: Audi, BMW, Ford, Kia, Mercedes Benz, Nissan, Mini, Opel, Seat, Skoda, VW und mehr. Auch die originellen Anhänger der Firma J. Nachbar aus Achim-Uesen sind wieder vor Ort. Das erste Mal beim Boxenstopp ist der Wohnmobilhändler HWS, der mit gleich zwei Wohnmobilen kommt. Thematisch passend zu den Fahrzeugen haben sich auch die LVM-Versicherung, die Stadtwerke mit Infos über E-Mobilität und das DRK mit Infoständen in der Fußgängerzone angemeldet.

Neben neuen Modellen und Oldtimern gibt es beim Boxenstopp alljährlich auch viele Überraschungen zu entdecken. (Björn Hake)

Die Standgebühren bleiben bezahlbar. Möglich mache das erneut viel ehrenamtliches Engagement, sagt Rudi Knapp. „Wir freuen uns, dass sich wieder so viele Autohäuser angemeldet haben, ohne lange überlegen zu müssen“, erzählt er. Fünf bis zehn Fahrzeuge stellen die Autohäuser in der City aus. „Das sind rund 430 Meter Fußgängerzone, mit einem Höhepunkt nach dem anderen“, kündigt Knapp an. Dabei kommen auch die Oldtimerfans auf ihre Kosten: „Liebhaber schicker Schlitten können sich auf bis zu 70 historische Fahrzeuge des Oldi-

Clubs Altkreis Syke freuen.“ Nach dem großen Besucherinteresse im vergangenen Jahr hat die UGA die Oldtimer dieses Mal an den Eingängen der Fußgängerzone platziert.

„Die Vorfreude auf das Event ist auf allen Seiten zu spüren, bei Ausstellern und Achimern“, berichtet der Organisator. „Der besondere Mix aus Oldtimern und Neuwagen lockt viele Besucher an“, weiß auch Ingo Freitag von der UGA. „Im vergangenen Jahr war das Interesse schon enorm. Wir rechnen damit, dass in diesem Jahr genauso viele Besucher in die Achimer City kommen“, sagt Freitag. Auch an die Kinder haben die Veranstalter gedacht. Für sie soll es ein Kinder­karussell geben und für alle hungrigen Autofans zwei Gastrostände – neben dem Angebot der lokalen Gastronomie –mit Bratwurst, Steaks und Pommes.

Achims Einzelhändler öffnen von 13 bis 18 Uhr die Türen ihrer

Geschäfte für den verkaufsoffenen Sonntag. Bereits am Vormittag ab 11 Uhr lädt der beliebte Trödel- und Flohmarkt auf der Herbergstraße und am Alten Markt die Besucher des Boxenstopps zum Stöbern und Entdecken ein.

Weitere Infos rund um die Aktivitäten und Veranstaltungen der Unternehmergemeinschaft Achim finden Interessierte auf www.unternehmergemeinschaft-

achim.de.