Der demografische Wandel zeigt sich schon jetzt deutlich. Denn in Folge längerer Lebenserwartung steigt erfreulicherweise die Zahl älterer Menschen. Damit verbunden ist aber auch eine Zunahme an Älteren und Hochaltrigen, die hilfe- und pflegebedürftig sind. Heute sind es circa 2,4 Millionen, im Jahr 2030 werden es über 3,3 Millionen Menschen sein. Viele von ihnen werden Betreuung und professionelle Pflege benötigen. Dies hat insbesondere Folgen für die Pflegebranche. Schon heute werden Pflegekräfte händeringend gesucht.

Zukünftige Auszubildende sollten über einen Realschulabschluss oder einen erweiterten Hauptschulabschluss verfügen oder einen Hauptschulabschluss in Verbindung mit einem berufsqualifizierenden Abschluss nachweisen. Des Weiteren sind sogenannte soziale Kompetenzen wie Empathie, Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeiten nötig. Denn neben dem Kontakt zu den Pflegebedürftigen ist es wichtig mit Angehörigen, Therapeuten und Ärzten in Kontakt zu bleiben.

In den meisten stationären Einrichtungen wird im Schichtdienst, in Früh-, Spät- und Nachtdienst gearbeitet. Vor jedem Schichtwechsel findet eine Dienstübergabe statt. Sie dient dazu, Besonderheiten an die Kollegen weiterzugeben und wichtiges zu dokumentieren. Als Pflegefachkraft müssen ständig wichtige Entscheidungen getroffen werden. Ein Großteil der Arbeit eines Altenpflegers umfasst administrative Aufgaben, zum Beispiel die Dokumentation der geleisteten Pflege oder die Vorbereitung von Arzneimitteln. Die Unterstützung bei der Körperpflege sowie das Ausführen medizinischer Anordnungen wie die Blutzucker- oder Blutdruckmessung gehören ebenso dazu.

In diesem Jahr besteht erstmalig auch an den berufsbildenden Schulen Verden die Möglichkeit, eine dreijährige Altenpflegeausbildung zu machen. Die Ausbildung zum Altenpfleger beginnt zum 1. August. Sie findet in den BBS Verden und in stationären und ambulanten Einrichtungen statt. Im zweiten Ausbildungsjahr bieten fremdpraktische Einsätze die Möglichkeit, einen Einblick in andere Bereiche der Pflege zu bekommen, beispielsweise in die Arbeit im Krankenhaus oder der Tagespflege.

Nach der Ausbildung stehen

viele Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung, zum Beispiel zur Wohn- oder Pflegedienstleitung. Nach entsprechender Weiterbildung ist auch die Leitung einer Station im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung denkbar. Eine weitere Möglichkeit ist die Selbstständigkeit mit einem ambulanten Pflegedienst. Denkbar ist ebenfalls ein Studium im Bereich des Pflegemanagements oder der Pflegewissenschaft.