Ein besonderer Höhepunkt für die Besucher dürften die Wohnraumhelden sein, die während des Stadtfestes mit der kleinsten Bühne der Welt durch die Achimer Straßen ziehen werden. (Martin Huch Photography und Wohnraumhelden, Wohnraumhelden)

Besucher können sich auf eine neu strukturierte Schlemmermeile, eine Showbühne mit einem bunten Mix an Musik und Vorführungen von örtlichen Vereinen und Sportstudios freuen.

Am Freitag startet das Fest um 18 Uhr mit einer offiziellen Eröffnung und Freibier. Ab 18.30 Uhr stimmen Pure Invention auf den Headliner Wingenfelder ein, der ab 22 Uhr auf der Bühne stehen wird. In den Umbaupausen sorgt DJ Uwe S. für einen abwechslungsreichen Mix. Am Samstag startet um 20 Uhr die erste große Bremen-Vier-Party mit Malte Völz a.k.a. der Fetenvölz, der mit den Atomic Playboys aus Hamburg die Achimer Innenstadt zum Kochen bringen will. Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit einem Funk-&-Soul-Frühshoppen weiter. „Wir hatten das große Glück Delicious Divine gewinnen zu können. Eine elfköpfige Band, die für Stimmung sorgt“, sagt Freitag. Der Nachmittag gehört wieder den Vereinen und Fitnesseinrichtungen. Der Abschluss wird dann um 17 Uhr mit Musik von Superdiva eingeläutet. Ein ganz besonderer Höhepunkt für die Besucher des Stadtfestes dürften die Wohnraumhelden sein, die am Samstag und Sonntag mit der kleinsten Bühne der Welt durch die Achimer Straßen ziehen werden.

Die Brüder Thorsten und Kai Wingenfelder sind nach ihrem berühmten Band-Projekt Fury In The Slaughterhouse auch als Duo erfolgreich unterwegs. (Anne De Wolff)

Zwischen Amtsgericht und Rathaus gibt es eine Kirmes mit Fahrgeschäften geben. Am Sonntag laden die Geschäfte der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zum beliebten verkaufsoffenen Sonntag ein. Weitere aktuelle Informationen gibt es auf der Stadtfest-Webseite unter www.achimer-stadtfest.de.