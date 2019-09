Wenn die Batterie schwach oder defekt ist, können ihr sinkende Temperaturen schnell den Rest geben. Deshalb sollte man sie besser frühzeitig kontrollieren lassen. (FR/ADAC)

Bereits am 23. Septem-

ber läutet der meteorologische Herbstanfang das Ende des Sommers ein. Zeit also, sich darüber Gedanken zu machen, wie man jahreszeitbedingten Unfällen und Pannen mit dem Kfz am besten vorbeugen kann.

Laut ADAC sind alte oder defekte Batterien die häufigste Ursache für Pannen im Herbst und Winter. Aussetzer und sich zu schnell entladende Batterien sorgen dafür, dass das Fahrzeug auf freier Strecke stehen bleibt oder gar nicht erst anspringt. Besonders nach dem diesjährigen sehr heißen Sommer besteht die Gefahr, dass die Autobatterie Schäden davon getragen hat. Das gilt auch für Modelle, die jünger sind als vier Jahre. Letztgenannte sollten generell regelmäßig überprüft werden. Um sicher zu gehen, überlässt man den Check den Experten und bringt sein Fahrzeug dazu in eine Kfz-Werkstatt.

Schlechte Sicht und rutschige Straßen gehören im Herbst zu den häufigsten Unfallursachen. (A3295 Uwe Zucchi)

Falsch eingestellte Scheinwerfer schränken nicht nur das Sichtfeld des Fahrers ein – sie sind auch eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Diese werden von den zu hoch scheinenden Lichtern geblendet, was ein hohes Unfallrisiko darstellt. Auch nicht funktionierende Parkleuchten oder Blinker sind in der dunklen Jahreszeit besonders gefährlich. Aus diesem Grund bieten viele Werkstätten kostenlose Lichttests an, bei denen etwaige Mängel an der Beleuchtungsanlage identifiziert und gegebenenfalls beseitigt werden können.

Im Herbst ist die Sicht durch Dunkelheit, Nebel und Regen oft stark eingeschränkt. Daran kann man nicht viel ändern, dennoch gibt es einiges, was man tun kann, um zusätzliche Einschränkungen zu vermeiden, zum Beispiel durch beschlagene Fenster. Diese entstehen zumeist dann, wenn sich Feuchtigkeit im Innenraum gesammelt hat. Um die Nässe im Innenraum gering zu halten, sollte man zum Beispiel das Laub entfernen, das sich vor den Lüftungsöffnungen zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe ansammelt. Die Blätter behindern die Luftzirkulation im Fahrzeug und schleusen Feuchtigkeit ein. Ganz zu verhindern ist Letzteres jedoch nicht. So bringen auch feuchte Schuhe oder bei Regen etwas offen stehende Fenster Nässe ins Auto. Eine praktische Lösung dafür bieten spezielle Innenraumentfeuchter fürs Kfz aus dem Fachhandel.

Ebenfalls für freie Sicht sorgen vernünftige Scheibenwischer. Viel zu oft werden diese über ihre Lebenszeit hinaus genutzt. Die Lippen werden irgendwann rissig und es entstehen Schlieren auf der Windschutzscheibe, die besonders beim darauf scheinen der tief stehenden Sonne sichtbar und zum Problem werden. Auch Schmutz, der sich an den Wischern ansammelt, führt zu Sichteinschränkungen. Am besten reinigt man das Gummi von noch funktionierenden Wischern regelmäßig mit einem weichen Tuch. Abgenutzte Blätter sollten bald ausgetauscht werden.

Doch was nutzt das am besten präparierte Fahrzeug, wenn man gar nicht erst hineinkommt. Nicht, weil der Schlüssel verloren gegangen ist, sondern weil die Türdichtungen zugefroren sind. Ein Problem, mit dem vor allem Fahrer älterer Fahrzeuge zu kämpfen haben, deren Dichtungen porös und rissig geworden sind. Um dem Einfrieren entgegen zu wirken, hilft das regelmäßige Fetten des Gummis mit Fettstiften oder Silikonspray. Türschlösser – die durch eingedrungene Feuchtigkeit ebenfalls dazu neigen zuzufrieren - können davor mit Öl oder Grafit geschützt werden. Als Notfallmaßnahme helfen auch Türschlossenteiser, die in das blockierte Schloss gegeben werden.

Und noch ein Bereich sollte bei den Vorbereitungen nicht vergessen werden: das Scheibenwasser. Ist die Anlage erst einmal eingefroren, wird es schwer, sie wieder

freizubekommen. Zumeist bleibt einem Nichts anders übrig, als zu warten, dass die Temperaturen wieder steigen. Bis dahin machen einem Schmutz und Streusalz auf den Scheiben das Leben schwer. Um gar nicht erst in Bedrängnis zu geraten, sollte man das Wischwasser früh genug eine Enteiserflüssigkeit zusetzen. Dabei ist darauf zu achten, die Anlage nach dem Einfüllen ein paar Mal zu betätigen,

damit die Flüssigkeit auch die Leitungen und Düsen erreicht.