Das Kinderstadtfest hat sich für viele Besucher zu einem festen Termin im Sommerkalender der Achimer City entwickelt. (FOCKE STRANGMANN)

Und auch in diesem Jahr haben

sich die Veranstalter ein schönes Motto ausgedacht. Am Donnerstag, 8. August, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr, laden sie Jung und Alt zum 23. Kinderstadtfest in die Obernstraße ein. Und das verspricht in diesem Jahr im besten Sinne des Wortes super lecker zu werden. Denn das Fest steht unter dem Motto „Bunt und lecker – für Achims kleine Feinschmecker“.

Das Fest wird gemeinsam von

der Bremer Veranstaltungsagentur Pep-up und dem Achimer Stadtmarketing organisiert – in diesem Sommer mit einem kulinarischen Programm.

Dieses ist eben bunt und lecker: Smoothies zum selber mixen,

Kekse backen, Nudelketten-Basteln, Wettessen, Beteiligung an einer Riech-Rallye, Tischsets

gestalten und jede Menge Spaß

erwartet die Besucher. Darüber

hinaus gibt es natürlich auch wieder viele Fahrgeschäfte – wie Autoscooter und Kinderkarussell und vieles mehr. Weitere Einzelheiten zum Programm wollen die Veranstalter in den kommenden Wochen noch verraten. Doch eines steht schon fest – die Vorfreude ist

berechtigt.