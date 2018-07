Die Majestätenriege von 2017 um König Nils Schorling und Damenregentin Kerstin Wendt soll beim Schützenfest würdige Nachfolger finden. Am Montag findet das Königsschießen statt. (Kristina Bumb, SV Völkersen)

„Warum sollten wir etwas ändern, was dermaßen gut läuft“ sind sich der 1. Vorsitzende Uwe Konow und sein Stellvertreter Gaylord Blume einig. Beide wurden im Januar neu gewählt, nachdem sich der beliebte ehemalige Vorsitzende Bernd Sackretz nach 24 Jahren aus dem Amt zurückzog. „Wir haben einen gut geordneten Verein übernommen und freuen uns darauf, ihn weiterführen zu dürfen“, sagen Konow und Blume. Beide sind schon lange Jahre ehrenamtlich im Verein aktiv. Der 24-jährige Blume ist seit mehreren Jahren Schülerbetreuer und bleibt dies auch weiterhin. Der 58-jährige Konow war rund 25 Jahre Jugendwart.

Der neue Vorsitzende Uwe Konow (M.) und sein Stellvertreter Gaylord Blume (rechts) freuen sich zusammen mit dem Bürgermeister des Fleckens Andreas Brandt auf das große Fest. (Kristina Bumb, SV Völkersen)

Zum Schützenfest des mit 320 Mitgliedern größten Schützenvereins im Verdener Kreisverband werden Hunderte Gäste erwartet. Ganz Völkersen ist auf den Beinen, wenn drei Tage lang gefeiert wird. „Für den Schützenfestmontag nehmen sich viele sogar Urlaub“, lacht der Bürgermeister des Fleckens Langwedel, Andreas Brandt, der ebenfalls Mitglied im SV Völkersen ist und als dessen Pressewart fungiert.

Am Sonnabend um 15 Uhr geht die große Feier los und der Festplatz rund um die Gaststätte Grashoff’s an der Völkerser Landstraße öffnet seine Pforten. An diesem Nachmittag werden der Schüler- und der

Jugendkönig sowie der König der Könige ausgeschossen. Außerdem findet die Vereinsmeisterschaft im Kleinkaliber und ein Preisschießen statt. Um 21 Uhr steigt dann die Scheunendisco im Festzelt mit DJ Tobi, dem beliebten Betreiber des Grashoff’s. „Wir haben das Fest im vergangenen Jahr wieder in die Gaststätte verlagert und es war ein voller Erfolg. Deshalb soll das jetzt beibehalten werden“, sagt Andreas Brandt.

Am Sonntag treten die Vereins­aktiven um 12 Uhr zum Abholen der Jugendkönigin Finja Mattfeld und des Schützenkönigs Nils Schorling an. Musikalische Unterstützung bekommt der Festumzug durch den Spielmannszug Blender. Natürlich ist auch Damenkönigin Kerstin Wendt mit von der Partie.

Um 14 Uhr findet das A-Pokalschießen der Pokalvereinigung Alte Aller statt. In der Festscheune dürfte an diesem Tag besonders viel los sein, denn es lockt nicht nur eine Kuchentafel – um 17 Uhr wird das Endspiel der Fußball-WM auf Großleinwand übertragen. Auch Königsproklamationen stehen am Sonntag an: um 14.30 Uhr der Schülerkönig und Vereinsmeister, um

16 Uhr der Jugendkönig und um

20 Uhr die Damenkönigin. Nach der Bekanntgabe des letzten Würdentitels steigt in der Scheune der große Festball. Die Band Top Secret sorgt mit Tanzmusik für Stimmung. Der Eintritt ist frei.

Am Montag beginnt der Trubel bereits um 9 Uhr mit einem großen Katerfrühstück, zu dem auch Gäste aus Firmen, befreundeten Vereinen und Co erwartet werden. Auch sportlich wird es an diesem Tag: Um 10 Uhr wird der König der Könige proklamiert und anschließend

startet das Königsschießen, die Kleinkalibervereinsmeisterschaft und ein Preisschießen. Musikalische Begleitung liefern die Moordieker Jungs und Deerns. Nach

einem gemeinsamen Mittagessen wird um 14.30 Uhr der frisch gebackene Völkerser Schützenkönig ausgerufen. „Während in anderen Vereinen manchmal nur schwer ein König gefunden werden kann, schießen bei uns 80 bis 90 Personen auf die Scheibe“, freut sich Andreas Brandt über die aktiven Sparten des SV, zu der auch eine starke Jugendabteilung mit rund

30 Nachwuchsschützen und eine Schülergruppe mit 14 Teilnehmern gehört.

Am Nachmittag kommen dann auch die jüngsten Festbesucher auf ihre Kosten. Denn um 15 Uhr werden alle Mädchen und Jungen zum Kindertanz in Grashoff’s Festscheune eingeladen. Auf dem Festplatz warten Hüpfburg, Schießbude und Co. Außerdem gastiert das Puppentheater Ekke Neckepen in der Festscheune. Am Abend dürfen dann Jugendliche und Erwachsene das Tanzbein schwingen, wenn um 20 Uhr der Königsball mit der Band Top Secret stattfindet.