Der Bauboom ist ungebrochen und sorgt für einen hohen Bedarf an gut ausgebildeten Mitarbeitern in den Unternehmen der Landkreise Osterholz und Verden. (Simonis und Andreas Schack, ZDB)

Der Umsatz in der niedersächsischen Bauwirtschaft ist nach Angaben des Baugewerbe-Verbandes Niedersachsen 2017 im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent gestiegen.

Dieses Jahr rechnet die Branche bundesweit sogar mit einem weiteren Umsatzplus von vier Prozent. Vor allem im Wohnungsbau liegt nach einer Mitteilung des Verbandes Potential. Die Zahl der Wohnungen, die neu auf den Markt kommen, steigt kontinuierlich. Dennoch reichen sie nicht aus, den Bedarf an Wohnraum zu decken. Bundesweit seien dafür rund 400 000 neue Wohnungen jährlich notwendig. Auch in der Sanierung und

Modernisierung sieht die Bauwirtschaft noch große Potentiale. Das deutsche Baugewerbe erbringt mehr als 70 Prozent der gesamten Bauleistungen sowie rund 90 Prozent dergesamten Leistungen im Wohnungsneubau wie auch in der

Sanierung.

Der Einsatz von 3D-Technolo-

gien, von Elektronik und IT in allen Bereichen der Wirtschaft verändert dabei auch die Abläufe in der Bauwirtschaft. Die Digitalisierung hält Einzug in das deutsche Bauhandwerk. Vertreter des Baugewerbes erwarten, dass sich das Verhältnis zu Auftraggebern, Planern, Architekten und Kunden, aber auch die Abläufe im Bauunternehmen und auf der Baustelle selbst verändern werden. Es gibt unzählige Aspekte der Digitalisierung, die Unternehmen der Bauwirtschaft je nach

Größe, Gewerk und jeweiligem Markt ganz unterschiedlich einsetzen und nutzen können. Zum Beispiel bei der Kalkulation, in der Übertragung der Daten, beim

Einsatz von IT in der Kundenak-

quise, im Bereich der Verwaltung,

Ortung und Vernetzung von Baumaschinen und -geräten.

Eine der wichtigen Entwicklungen ist die Einführung von „Building Information Modeling“, kurz BIM. Es bezeichnet digitale Prozessabläufe in der Bauwirtschaft für einzelne Bauwerke, die von der 3D-Planung über digitale Abrechnung,

digitale Materialdaten bis hin zu Zeitplänen reichen. Die Daten

stehen damit sowohl in der Bauphase, aber auch in der Nutzung und Rückbauphase, zur Verfügung.

Attraktive Ausbildung

Insgesamt stellt sich das Baugewerbe so als attraktive und zukunfts-

orientiere Branche dar. Für Neubau und Sanierung werden dringend gut ausgebildete Fachkräfte gesucht. Beste Voraussetzungen also für junge Menschen mit Köpfchen, die sich für Technik und Baumaschinen begeistern können. „Junge Leute wissen häufig nicht, wie modern und abwechslungsreich die unterschiedlichen Berufe und wie vielfältig die Karriereperspektiven in unserer Branche sind“, erklärt

Detlef Buschmann, Vorsitzender der Baugewerke-Innung Osterholz-Verden. „Alltagstrott gibt es bei uns selten. Im Gegensatz zu früher übernehmen immer mehr Maschinen die schweren Arbeiten. Weil diese Spezialmaschinen fachgerecht bedient werden müssen, wird die Bauausbildung immer anspruchsvoller“, erzählt er. Auf der Baustelle werde Teamarbeit groß geschrieben. Schließlich müssen die Vertreter unterschiedlichster

Gewerke gut zusammen arbeiten, damit ein Bauwerk entsteht. „Die Arbeit am Bau ist eine, die Stolz macht und Zufriedenheit schafft, denn am Ende des Tages sieht man, was man tagsüber mit den eigenen Händen erschaffen hat“, weiß der Inhaber des gleichnamigen Bauunternehmens aus eigener Erfahrung.

Die Betriebe des niedersächsischen Bauhandwerks bildeten in 2017 insgesamt 3020 Baulehrlinge in 19 verschiedenen Bauberufen aus. Eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent. Ein möglicher Grund für diese Steigerungen sind die zweijährigen Ausbildungen zum Ausbau-, Hochbau- und zum Tiefbaufacharbeiter, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Auch eine deutliche Steigerung von ausländischen Baulehrlingen trägt zum positiven Ergebnis bei. Die beliebtesten Bauberufe wie Zimmer, Maurer und Fliesenleger haben mehr Jugendliche angelockt, als noch vor einem Jahr. „Auch eine sehr gute Vergütung und die Weiterbildung- und Aufstiegsmöglichkeiten nach der Ausbildung machen die Ausbildung im Baugewerbe zu einer echten Alternative zum Studium“, wirbt Buschmann. Die Ausbildungsvergütung ist hoch und liegt sogar über der der Bankkaufleute. Über die Hälfte der neuen Baulehrlinge hat mindestens einen Realschulabschluss.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.bauberufe.de. Lokale Informationen gibt es zudem auf der Internetseite der Baugewerke-

Innung unter www.handwerk-elbeweser.­de/wp/innungen/osterholz/

#baugewerke.