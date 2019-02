Auf dem Urnenfriedhof östlich der Lindenstraße wurde dieses altertümliche Heißgefäß gefunden. (Uwe Dammann)

Sie sind ein Fenster in eine bewegte Vergangenheit. Immer wieder sind solche

Artefakte entdeckt worden – insbesondere beim Bau der Autobahn 1, der vor 85 Jahren bei Oyten begann, erzählt Hinrich Jäger vom Heimatverein Oyten. Ansonsten waren es Zufallsfunde beim Pflügen der Äcker, beim Bau von Häusern und Verlegen von Kanalrohren. Aus diesen setzt sich ein historisches Bild zusammen – das aber immer noch Lücken aufweist.

Vieles ist daher vage und kann nicht genau datiert werden. Eine feste Zeitangabe gibt es aber für die erste urkundliche Erwähnung Oytens – und zwar im Jahr 1204. Zur großen Feier des 800. Geburtstages brachte der Heimatverein einen umfassenden historischen Abriss heraus, der online abrufbar ist. In diesem wird auch die frühgeschichtliche Spurensuche behandelt – von der Kreisarchäologin Jutta Precht. Funde wie Feuersteinbeschläge werden demnach in der mittleren Steinzeit verortet und weisen auf eine erste menschliche Besiedlung vor rund 6000 Jahren hin. Ein weiterer Beleg ist eine gefundene Steinaxt.

Viele Zeitzeugnisse verdankt die Archäologie der Tatsache, dass es in früheren Kulturen üblich war, den Toten Gaben mit in ihre Grabstätten zu legen sowie die Götter mit Opfergaben milde zu stimmen und für etwas zu bitten.

In der Gegend rund um Oyten, genauer gesagt in Bassen, sind etwa Großsteingräber überliefert, die circa ab 3500 vor Christus üblich waren. Von diesen fehlt heute jede Spur. Gefunden wurden aber

Belege für Hügelgräber. Diese sind am Ende der Jungsteinzeit verortet und waren in der Bronzezeit (2200 bis 800 vor Christus) die gebräuchliche Bestattungsform. Verzierte Becher wurden etwa zwischen

Oyten und Sagehorn sowie bei der Autobahnmeisterei gefunden. Sie waren – so die Mutmaßung – mit Essen und Getränken für die Versorgung im Jenseits gefüllt. Hügelgräber gab es in Bassen und bei

Nadah sowie kurz vor Wümmingen. Bei Nadah ist in einem Wald eine Gruppe von Grabhügeln noch

erhalten.

Eine ergiebige Fundstelle von Artefakten waren das Oyter Königsmoor sowie die Moore bei Bassen und Achim. Beile, Waffen, Bernstein, Mahlsteine und Spinnwirtel aus verschiedenen Epochen tauchten auf: aus der Jungsteinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit. „Im

Königsmoor wurde mehr als 500 Jahre geopfert“, heißt es in der Chronik. Die Moore seien ganz besondere Orte gewesen, in denen man die Nähe der höheren Mächte spürte.

Die Spuren von dauerhaften Besiedlungen in der prähistorischen Zeit, also in der Stein-, Bronze- und Eisenära sind allerdings schwach. Funde von Scherben deuten auf Orte bei Nadah und am Königsmoor hin. Sie stammen aus der Eisenzeit sowie aus der des römischen Reichs. In der Zeit danach klafft eine große Wissenslücke, weil es keine Funde gab. „Im Ortskern von Bassen und Oyten-Sagehorn wurden Scherben des 9. bis 12. Jahrhunderts gefunden, die auf eine Ansiedlung hindeuten“, heißt es in der Chronik. Das Fazit darin: Es gab immer wieder Besiedlungen des Gebietes, aber eben nicht beständig. Das offizielle Oyten gibt es – wie bereits angedeutet – seit 1204 mit der urkundlichen Erwähnung. Damals unter dem Namen Oita.

Wer einen Blick auf Artefakte werfen möchte, kann während der Öffnungszeiten ins Oyter Rathaus gehen. Dort sind in einer Vitrine

diverse Funde ausgestellt: zum

Beispiel eine Urne, Steinbeile aus dem Königsmoor, mehr als 4000 Jahre alte Beile aus Feuerstein und eine 6000 Jahre alte Axt.

Stößt jemand in Oyten und Umgebung auf ein archäologisches Fundstück, kann derjenige dieses

übrigens behalten. Um genau zu wissen, was es ist und aus welcher Zeit es stammt, bietet die Kreisarchäologin eine Fundberatung an. Weitere Infos dazu gibt es unter www.landkreis-verden.de.

Einen umfangreichen Einblick in die Archäologie gibt es in dem Buch

„800 Jahre Oyten“, das unter www.

heimatverein-oyten.de einsehbar ist.