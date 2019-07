Die besondere Abendstimmung auf der Golfanlage schafft einen schönen Rahmen für einen Kinoabend. (Achimer Golfclub)

Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre baut der Achimer Golfclub auch in diesem Sommer die Leinwand für sein großes Open-Air-Kino wieder auf – erneut in traumhafter Kulisse, direkt am See der Golfanlage in Badenermoor.

Am Freitag, 9. August, dürfen sich die Achimer auf „Bohemian Rhapsody“ freuen, den Film über das ergreifende Leben von Queen-

Legende Freddie Mercury. Am Abend darauf kann bei der deutschen Komödie „25 km/h“ – über einen Roadtrip mit dem Mofa vom Schwarzwald bis nach Rügen – viel gelacht werden. Einlass ist an beiden Abenden um 19 Uhr. Die Gastronomie rundet den Abend mit

leckeren Essen, Süßigkeiten, Popcorn, Eis und Getränken ab. Um 21.30 heißt es dann „Film ab!“.

Kinofilme unter freiem Himmel genießen können Besucher im Liege­ stuhl, auf der Terrasse, im Golfcart oder auf der Wiese. (Achimer Golfclub)

„Wir freuen uns auf zwei unvergessliche Abende“, kündigt Clubmanager Thomas Schmidt an. Angeboten werden erstmals vier Ticketkategorien: Das Terrassenticket mit Sitzplatzreservierung und Service am Tisch kostet 12,50 Euro, das Golfcart-Ticket für zwei Personen 29,50 Euro, das Liegestuhlticket 9,50 Euro und das Wiesenticket 7,50 Euro. Vierbeiner sowie das Mitbringen von Essen, Getränken und Flaschen ist nicht möglich. Weitere Informationen über die verschiedenen Kategorien hat der Club auf seiner Internetseite veröffentlicht: www.achimergolfclub.de/club/veranstaltungen/open-air-kino.html.

Die begehrten Tickets sind jetzt im Vorverkauf erhältlich, in den Zeitungshäusern und online über nordwest-ticket: www.nordwest-

ticket.de.

Freitag, 9. August:

Bohemian Rhapsody

Farrokh Bulsara trifft im Jahr 1970 auf die Musiker Brian May, Roger Taylor und John Deacon, die auf der Suche nach einem neuen Sänger für ihre Band sind. Aus den Vieren wird Queen, und aus Farrokh wird Freddie Mercury, eine Legende. Gemeinsam feiern sie musikalische Erfolge und schreiben einen Hit nach dem anderen, wie etwa „Bohemian Rhapsody“. Doch hinter der schillernden Fassade trifft Freddie ein schwerer Schicksalsschlag: Er erkrankt an Aids.

Samstag, 10. August:

25 km/h

Die Brüder Christian und Georg

haben sich seit langer Zeit nicht mehr viel zu sagen. Als ihr Vater stirbt, beschließen sie, gemeinsam die Mofatour zu machen, die sie schon als Jugendliche vorhatten. Es geht für die beiden vom Schwarzwald bis nach Rügen – bei konstant 25 Stundkilometer. Auf ihrem ungewöhnlichen Roadtrip erleben sie jede Menge Abenteuer und kommen sich außerdem wieder näher.