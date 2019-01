Die „Zackenberger“ haben sich in der jüngsten Schlacht wacker geschlagen und dafür viel Lob bekommen. Was klingt wie aus einem Geschichtsbuch, ist das Setting der Silvester-Convention des im vergangenen Jahr in Winkeldorf gegründeten Vereins Zackenberg.

Das Besondere: Statt mit Maus und Tastatur im Internet zu kämpfen, spielen die Vereinsmitglieder in der realen Welt. „Das Ganze nennt sich Live Action Role Play, abgekürzt Larp“, sagt der Vereinsvorsitzende Florian Schild von Spannenberg. Die spielfreudige Gruppe geht zurück auf einen Freundeskreis aus dem Weser-

Elbe-Dreieck. Sie trafen sich ursprünglich zu verschiedenen mittelalterlichen Fantasyspielen. Urlaube in Deutschland, den Niederlanden und Dänemark schweißten die Freunde zusammen, bevor sie 2016 ihr Hobby Larp entdeckten. Schnell entstand die Idee, die Aktivitäten über einen Verein zu steuern. „So wird die Arbeit auf mehreren Schultern verteilt und alles ist rechtlich abgesichert“, sagt Schild von Spannenberg.

Obwohl mit Cord und Rebekka Holsten nur zwei Mitglieder in Winkeldorf wohnen, liegt dort der Sitz des Vereins. „Die Nähe zur Autobahn ist optimal“, erläutert der 40-Jährige, der im Spiel die Rolle des Barons Stordan von Zackenberg einnimmt. Die Rolle, in die man schlüpft, ist nicht vorgeschrieben. Den Charakter wählt jeder selbst. „Man sollte begründen, warum genau die Rolle passt“, sagt er. So gibt es neben dem Baron beispielsweise einen Magier, einen Diplomaten, eine Gastwirtin sowie einen Geistlichen. Cord Holsten agiert als Bran Sandström, Hauptmann der Stadtwache, Rebekka Holsten als Pferdeherrin Traviane Sandström. Selbsterklärend, dass alle Teilnehmer mittelalterliche Kleidung tragen. „Es kann etwas fertig gekauft werden. Aber meistens peppen wir die Stücke noch auf – oder machen gleich alles selbst“, sagt der Vereinschef.

Neben der Leidenschaft für das Spiel geht es den Frauen und Männern um ein pädagogisches Ziel. „Wir vermitteln soziale Strukturen in einem klar definierten Umfeld“, sagt Schild von Spannenberg, der im echten Leben Berufsschullehrer für Gesundheit und Pflege ist. Konfliktmanagement, Kommunikationsfähigkeit und das Miteinander werden ihm zufolge durch das Larp gefördert. „Hier werden Dinge ausprobiert und Probleme gelöst“, erläutert er. Angesprochen fühlen sollen sich auch Kinder und Jugendliche, für die eine Mitgliedschaft keine Voraussetzung ist.

Im Kalender der „Zackenberger“ stehen bereits mehrere Termine, darunter eine Veranstaltung im heimischen Raum. „Wir wollen aber zunächst die Winkeldorfer Termine abwarten“, sagt der Vorsitzende. 2018 profitierten bereits die jüngsten Einwohner der Ortschaft, als die Larp-Spieler sich an der Sommerferienaktion der Freiwilligen Feuerwehr Winkeldorf beteiligten.

Wer sich für den Winkeldorfer Verein und besondere Hobby interessiert, findet weitere Informationen im Internet unter www.zackenberg.de.