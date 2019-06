Auch von oben macht das Achimer Stadtfest einen großartigen Eindruck – vor allen Dingen, wenn wegen einens guten Acts der Platz vor der Bühne voll ist. (Sebi Berens)

Besucher können sich auf namhafte Bands, Fahrgeschäfte, Kunsthandwerk, Cocktails und kulinarische Leckereien freuen und mit Freunden und Kollegen endlich mal wieder richtig schön feiern.

Das Programm des Achimer Stadtfestes im Überblick:

Freitag, 14. Juni 2019

17 Uhr: Pre-Opening

18 Uhr: Eröffnung Achimer Stadtfest

19 Uhr: Pure Invention stimmen auf drei tolle Tage Stadtfest ein

22 Uhr: Wingenfelder rocken die Achimer Innenstadt

24 Uhr: DJ Uwe S.

Samstag, 15. Juni 2019

13 Uhr: GamMa Schulband: Friday

14 bis 18 Uhr: Die Wohnraum­-

helden ziehen durch die Achimer City

14.30 Uhr: Diverse Vereine, Schulen und Studios stellen sich vor

20 bis 1 Uhr: Bremen-Vier-Party mit Feten-Völz und den Atomic Playboys

Sonntag, 16. Juni 2019

11 Uhr: Frühschoppen mit der Partyband Delicious Divine mit Soul, Pop und Funk

14 bis 18 Uhr: Die Wohnraumhelden ziehen wieder durch Achims City

14.30 Uhr: Diverse Vereine, Schulen und Studios stellen sich vor

17 Uhr: Superdiva – Finest German Rockmusik

18 Uhr: Ende

Zwischen den Auftritten auf der Hauptbühne auf dem Bibliotheksplatz legt DJ Heiko Schmitt seine Scheiben auf, um die Pausen zu füllen. Die Wohnraumhelden sorgen am Samstag und Sonntag tagsüber auf der kleinsten Bühne der Welt für Stimmung in der Achimer City.

Die Bühne am Kreisel lädt am

Freitagabend zur Schlagerparty mit DJ Klaas Tucholke von Radio Roland ein. Um 20 Uhr spielen dort Westwärts. Am Samstagabend geht es um 20 Uhr weiter mit der Band Rauschflut und um 22 Uhr mit

Unstraight.