Die gute Tat von St. Martin, mit einem frierenden Bettler den Mantel zu teilen, wird beim traditionellen Martinsfest in Oyten nachgestellt. (Jonas Kako)

Dies ist einer der Höhepunkte des sogenannten Martinsfests, das

seine Ursprünge weit in der Vergangenheit hat – vor mehr als 1600 Jahren.

Zu dieser Zeit, so sagt es die Überlieferung, lebte Martin von Tours, ein römischer Soldat. Der junge Mann, er soll 17 Jahre alt gewesen sein, war mit seinem Heer im heutigen Frankreich stationiert. An einem eisigen Wintertag traf er auf einen kaum bekleideten und fürchterlich frierenden Bettler. Dieser bat ihn um Hilfe. Und da der junge Soldat kein Essen und auch kein Geld dabei hatte, teilte er kurzerhand seinen Mantel und gab – aus Nächstenliebe – dem Bettler die eine Hälfte. In der folgenden Nacht soll ihm dann Jesus im Traum

erschienen sein – bekleidet mit einem halben Mantel.

Für diese und weitere gute Taten wurde der spätere Bischof berühmt – und heilig gesprochen. Sankt Martin gilt unter Christen bis heute als der Schutzpatron der Armen. Am 9. November 397 nach Christus starb er, zwei Tage später wurde er beerdigt und mit einem Lichterzug aus Trauernden zu Grabe getragen. Rund um das Datum seiner Beerdigung, 11. November, wird nun traditionell St. Martin gefeiert – auch in Oyten.

Martinsfest heute

„Dort allerdings erst seit 1997“, berichtet Reiner Grusche, Kirchenvorstandsmitglied und Initiator für das Martinsfest in Oyten. Bis dahin hätten die Feierlichkeiten in Achim in der katholischen St.-Matthias-

Gemeinde stattgefunden, so Grusche. „In Oyten begann es im kleinen Rahmen im katholischen Familiengarten St. Paulus.“ Doch das Interesse sei schnell gewachsen. Seit dem Jahr 2000 habe man eine Ökumene aufgebaut und die St.-Petri- sowie die katholische Gemeinde feiern gemeinsam St. Martin, erinnert sich Grusche. Seit 2001 sind auch die Oytener Unternehmer mit im Boot. Neben dem großen Laternenumzug, dem Martinsspiel samt Reiter in schönem, extra angefertigten roten Mantel, der laut Grusche übrigens schon in Achim zum Einsatz kam, gab es dann auch das Martinsfest mit verkaufsoffenem Sonntag inklusive buntem Programm.

Seit drei Jahren kümmert sich Marktmeister Manfred Masanek von der Vereinigung der Selbstständigen (VdS) federführend um die Veranstaltung mit dem VdS-Vorsitzenden Hans-Joachim Blohme. „Wir sind dabei natürlich weiter in Absprache mit den Kirchen“, betont Masanek. „Uns ist es wichtig, dass der Charakter des Heiligengedenken erhalten bleibt“, betont so auch Diakon Hendrik

Becker, der den ökumenischen Gottesdienst am 9. November leitet. Nach dem Laternenumzug werde es daher am Haus des Heimatvereins das Martinsspiel samt Brotbrechen geben, sagt Becker. So bliebe die mehr als 1600 Jahre alte Geschichte und die Botschaft von der Nächstenliebe lebendig.

St. Martin wird in Oyten am Sonnabend, 9. November, ab 16.30 Uhr mit dem

Familiengottesdienst in St. Petri gefeiert. Danach geht es mit Laternen und Musik zum Heimathaus, wo gegen

17.45 Uhr das Programm seinen weiteren Lauf nimmt. Am Sonntag, 10. November, startet das Martinsfest des VdS um 11 Uhr mit zahlreichen Attraktionen für die ganze Familie und der Präsentation von Institutionen und Vereinen. Verkaufsoffen ist von 13 bis 18 Uhr.