Achim geht immer – Stadtfest 14 - 16.06.

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Elegante Perlen und Edelsteine

Andreas Schack

„Nach 22 Jahren Angestelltentätigkeit in einem wunderbaren Schmuckgeschäft wagte ich 2007 die Selbstständigkeit, um meine Leidenschaft für Schmuck nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben“, erzählt Gerlinde Kratochwill, Inhaberin von der Schmuckperle in der Obernstraße. Unter anderem Namen und anderem Konzept begann die Geschichte der Schmuckperle: Mit Schmuck im La Boheme fing alles an.