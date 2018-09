Neben einem breitgefächerten Angebot von mehr als 60 Ausbildungsberufen bietet die Veranstaltung reichlich Gelegenheit mit Vertretern unterschiedlicher Organisationen und Initiativen ins Gespräch zu kommen. Denn die Wege sind längst nicht mehr so vorgezeichnet wie bei Elterngeneration. Hinzu kommt, dass der Arbeits- und Ausbildungsmarkt bis vor zehn Jahren weniger chancenreich war. Der Beratungsbedarf bei Schülern und deren Eltern ist enorm gestiegen. Nicht zuletzt deshalb wurde der Elternnachmittagam ersten Tag der Ausbildungsplatzbörse eingeführt.

Die gute wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Verden findet ihren Niederschlag in einer relativ geringen Arbeitslosenquote. Damit bieten sich im Vergleich bessere Beschäftigungschancen als beispielsweise in Niedersachsen, Bremen oder Hamburg.

Im Landkreis gibt es viele spannende und innovative Unternehmen. Unter den Betrieben sind auch zahlreiche „Hidden Champions“ –Welt- und Europamarktführer –

im verarbeitenden Gewerbe. Daneben gibt es noch zahlreiche weitere kundenorientierte Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. Sie alle suchen motivierte Auszubildende und Fachkräfte.

Ein fest etabliertes Angebot für die Beruforientierung ist „Bau auf MINT“, ein Hereinschnuppern in verschiedene Berufe in den Sommerferien für Schüler ab der neunten Klasse. Neben zahlreichen Betriebsbesuchen, bei denen Berufe mit naturwissenschaftlich-technischem Schwerpunkt direkt in den Unternehmen vorgestellt werden, stehen Berufsorientierung, Bewerbungstraining und ein Teamworkshop auf dem Programm. Inzwischen gibt es erste ehemalige Schülerinnen und Schüler, die ihren Ausbildungsplatz der Teilnahme an der Reihe „Bau-auf-Mint“ verdanken und ihre Lehre bereits abgeschlossen haben.

Angeboten im sozialen Bereich

Neu im Angebot der Fachkräfte-

offensive ist in diesem Herbst „Total Sozial“. Vom 9. bis 10. Oktober können interessierte Schüler Gesundheits-, Sozial- und Pflegberufe kennlernen. Besucht werden die Aller-Weserklinik, Stiftung Waldheim und das Kreisaltenheim Haus am Hesterberg.

Anmeldung und Informationen zu beiden Berufe-Schnupper-Programmen können am Stand der Fachkräfteoffensive vorgenommen werden.

Ebenfalls anwesend sein wird das Bildungsbüro des Bildungsverbundes Schule – Beruf mit seinem Ausbildungs- und Praktikumsportal.In das Portal können sich Unternehmen eintragen, damit junge Leute auf einen Blick sehen können, welche Betriebe ausbilden und aktuell Plätze anbieten. Mittlerweile haben sich über 740 Betriebe registriert. Der Eintrag für Unternehmen ist kostenlos. Schüler können das Portal ohne Registrierung unter der folgende Adresse nutzen: www.ausbildung-verden.de.

Eine wichtige Neuerung in diesem Jahr: Unternehmen und ausbildungsinteressierte Jugendliche können sich wie gewohnt beim Frühstarter Azubi-Speed-Dating kennenlernen.Allerdings findet das bewährte Format nun schon ein knappes Jahr vor dem nächsten Ausbildungsbeginn statt und wird von der Bundesagentur für Arbeit Nienburg-Verden, der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum, Geschäftsstelle Verden und der Fachkräfteoffensive Landkreis Verden organisiert. Über 20 Unternehmen beteiligen sich an der Aktion, bei der die interessierten Jugendlichen in zehn Minuten Ausbildungsbetriebe kennenlernen können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neben den üblichen Bewerbungsunterlagen kann ein Bewerbungsbogen vorab heruntergeladen werden unter: www.stade.ihk24.de/speeddating. Hier sind auch die beteiligten Betriebe und Berufe zu

finden.

Das Frühstarter-Speed-Dating findet am Dienstag, 25. September, von 16.30 bis 18.30 Uhr, im Selbstlernzentrum der Berufsbildenden Schulen Verden, Neue Schulstraße 5 statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte im Vorfeld am Infopoint!