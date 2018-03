Das Wirtshaus Alte Feuerwache öffnete vor einem Jahr seine

Türen in Achim. Zeit Bilanz zu ziehen: „Wir machen natürlich weiter“, verkündet Geschäfts­inhaber Falk Rossol-Vöge. „Das erste Jahr war anstrengend aber spannend. Und unser einzigartiges Konzept kommt sehr gut an“, ergänzt seine Frau Kerstin Vöge. Dies bewiesen auch die zahlreichen Stammgäste, die das Ehepaar Anfang März mit Blumen und Glückwünschen zum ersten Geburtstag persönlich überraschten.

Im alten Gebäude der Feuerwache erwartet Gäste gutbürgerliches Essen und eine große Getränkevielfalt. Das Angebot an Bieren vom Fass, besonderem Craft-Bier, Limonade und Kaffeespezialitäten ist so vielfältig, dass Gäste sich – auch ohne etwas zu essen – hier wohlfühlen dürfen.

In den modernen, hellen Räumen finden rund 106 Personen Platz. Im Sommer bietet die

Terrasse weitere 50 und der Biergarten bis zu 80 zusätzliche Plätze. Zur nächsten Fußballweltmeisterschaft in den Sommer­monaten plant Falk Rossol-­Vöge ­Public Viewings auf der Terrasse anzubieten.

Auch für andere Festlichkeiten jeglicher Art ist ausreichend Platz. Im ersten Stock bietet ein großzügiger Veranstaltungsraum eine schöne Möglichkeit für Familienfeiern wie Taufen, Konfirmationen oder Geburtstage. In einem gemütlichen und stilvollen Ambiente kann hier mit eigener Theke gefeiert werden. Auch Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden sowie Tagungen und Seminare finden dort häufig statt.

Auch sonst hat die Alte Feuerwache einiges zu bieten.

So gibt es jeden ersten Mittwoch im Monat gratis Livemusik. Am 4. April dürfen sich die Gäste auf Irish-Folk-Musik aus Achim freuen. Die gute Kundenresonanz spiegelt sich auch beim „Feuerwachen-Frühshoppen“ jeden ersten Sonntag im Monat wider. Bei selbstgemachter Marmelade, frischen Säften und

leckeren Brötchen kann gemütlich geschlemmt werden. Auch ein Blick auf das Osterangebot lohnt sich. Am Ostersonntag sowie am Ostermontag wird es ab 10.30 Uhr einen großen Osterbrunch geben.

Ein Highlight auf der Speisekarte ist die Currybratwurst, die exklusiv für das Wirtshaus kre­iert wurde. Der Bruder des

Geschäftsführers Olaf Rossol hat die grobe Wurst in seiner Fleischerei in Walle selbst entwickelt und stellt sie der Alten Feuerwache exklusiv zur Verfügung.