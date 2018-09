„Was will ich später werden“, ist eine zentrale Frage von Jugend-

lichen, wenn es um den Übergang von der Schule in den Beruf geht. Was man heute gut findet, soll auch morgen noch passen, aber wie soll man sich bei einer Auswahl von rund 350 anerkannten Ausbildungsberufen zurecht finden? Und wie kann das Thema für die Jugend von heute attraktiv vermittelt werden?

Antworten darauf hat Berufsberater Marcel Hoffmann von der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden parat. Auf einer Dienstbesprechung der Fachkonferenzleiter Arbeit-Wirtschaft-Technik (AWT) im Landkreis Diepholz konnte Hoffmann die neue App der Bundesagentur für Arbeit „AzubiWelt“ vorstellen. Die Experten für die Bereiche Berufswahl und Wirtschaft folgten Hoffmann interessiert durch seinen Vortrag. Mit Touchscreen und Großleinwand präsentierte er das, was die Anwendung für Smartphones alles kann. Sich über Berufe informieren, sich orientieren oder gleich nach Ausbildungsstellen suchen – all das ist möglich. „Komfortabel gestaltet und intuitiv zu bedienen“, so der Berufsberater. Eine Applikation für das Handy? Genau das kann der Weg sein, das Bewusstsein für die eigene Berufswahl zu schärfen- darüber sind sich viele der Anwesenden einig gewesen. Die „Generation Smartphone“ springt auf so etwas an. Vor allem, weil die App der Bundesagentur zusammen mit Jugendlichen entwickelt wurde. „Wenn die Kids schon so viel Zeit vor dem Handy verbringen, soll ihnen auch ein nützlicher Service für wichtige Themen geboten werden“, erklärt Hoffmann mit einem Schmunzeln. Er betont jedoch, dass „AzubiWelt“ nicht eine individuelle persönliche Berufsberatung ersetzen kann. Vielmehr gehe es darum, die App als Werkzeug nutzen zu können. So könne er nach einem Beratungsgespräch auch mal Hausaufgaben aufgeben, die die Interessierten zum nächsten Gespräch gerne erledigt haben.

Die App „AzubiWelt“ steht sowohl im Google Play Store als auch im Apple Store kostenlos zur Verfügung. Termine bei einem Berufsberater gibt es unter 08 00 / 4 55 55 00.