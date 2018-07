Als zusätzliches Highlight können sich die Besucher auf ein sehenswertes Wasserorgelspiel freuen. (Domfestspiele Verden e.V.)

Juli, um 20 Uhr im Allerpark an der Reeperbahn in Verden statt.

Nachdem die Premiere des klassischen Freilichtkonzerts vor drei Jahren bereits mit 1000 Besuchern ausverkauft war, läuft der Vorverkauf auch jetzt sehr erfolgreich. „Von 1700 Karten sind schon jetzt rund 1600 vergriffen“, berichtet Gabriele Müller äußerst zufrieden. Sie ist geschäftsführende Vorsitzende des veranstaltenden Vereins Verdener Domfestspiele, Ideengeberin und Organisatorin der „Allersymphonie“. Das bedeutet, dass es nach jetzigem Stand der Dinge nur noch Restkarten an der Abendkasse geben wird.

Das Junge Philharmonie Orchester Niedersachsen verspricht ein Potpourri an klassischen Melodien und Arien mit Wiedererkennungswert. (Domfestspiele Verden e.V.)

Seit zwei Jahren feilt die Kulturbegeisterte an dem Konzept und am Ablauf inklusive Musikauswahl. „Mein Ziel ist es, mit der „Allersymphonie“ Klassikbegeisterte anzusprechen, die nicht unbedingt

regelmäßig ins Konzert gehen. Es soll ein Abend für jedermann sein“, sagt Gabriele Müller. Wie schon bei der Premiere konnte sie erneut das Junge Philharmonie Orchester Niedersachsen für ihre Idee gewinnen. Das 1989 gegründete Orchester wird unter der Leitung von Dirigent Andreas Schüller laut Ankündigung mit knapp 60 ausgezeichneten Liebhabermusikern, Musikstudenten und Profimusikern aus ganz Deutschland auf der Bühne stehen. Unterstützt werden sie dabei von Gesangssolisten wie Opernsängerin Christiane Artisi sowie den Nachwuchstalenten Anaya Hubach und Konstantin Ingenpass. Als Moderator konnte Gabriele Müller mit Bernd Maas einen langjährigen und äußerst bekannten Mimen der „Verdener Domfestspiele“ gewinnen.

Potpourri klassischer Hits

„Das Programm besteht dieses Mal aus einem Potpourri an berührenden, klassischen Melodien und

Arien, die ich aus den Werken von berühmten Komponisten ausgewählt habe“, berichtet die Organisatorin. So reicht das musikalische Repertoire von Brahms und Bach über Dvoràk, Händel und Mozart bis hin zu Rossini, Schubert und Schos­takovich. „Die Besucher werden

sicherlich die eine oder andere

Melodie wiedererkennen“, verspricht sie. Zu diesen zähle unter anderem die Orchester-Suite „Air“ von Johann Sebastian Bach.

Angelehnt an das musikalische Finale bei „Musik und Licht am Hollersee“ möchte auch das Junge Philharmonie Orchester Niedersachsen das Publikum zur fortgeschrittenen Stunde bei dem Stück „Guter Mond, du gehst so stille“ zum Mitsingen animieren. Neben den musikalischen Höhepunkten können sich die Besucher auf ein imposantes Wasserorgelspiel der Interessen­gemeinschaft Wasserorgel im Kreis­feuerwehrverband Verden freuen, das auf den gegenüberliegenden Wiesen gezeigt wird.

„Ich freue mich vor allem auf eine besondere Atmosphäre, die wie bei ähnlichen Freiluftkonzerten allein schon durch selbst mitgebrachte Sitzgelegenheiten wie Decken und Stühle geschaffen wird“, so Gabriele Müller. Neben dem Orchester und den Solisten auf der Bühne sollen außerdem stimmungsvolle Licht­effekte und professionelle Akustik das passende Ambiente bieten. Für kulinarische Angebote ist ebenfalls gesorgt. Wer mit dem Auto kommt, sollte die Parkplätze in der näheren Umgebung des Veranstaltungsortes nutzen, der von dort aus in wenigen Gehminuten erreichbar ist.

Weitere Informationen zur „Allersymphonie“ gibt es im Internet unter www.domfestspiele-verden.de und www.jpon.de. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Einlass ist ab 18.30 Uhr.