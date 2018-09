Sie mag die Kombination aus Kundenkontakt, handwerklicher Arbeit und moderner Technik. „Am schönsten ist es, dass ich meine Kunden auch nach der Hörgeräteversorgung als Ansprechpartner über Jahre begleite. Die Bestätigung, die man in diesem Beruf erfährt ist wirklich außergewöhnlich.“

Laut Marianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker in Mainz, sind moderne Hörsysteme derart komplex, dass ausschließlich ausgebildete Hörakustiker in der Lage sind, diese an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Deshalb werde in den bundesweit rund 5000 Fachgeschäften stets qualifizierter Nachwuchs gesucht. Zurzeit erlernen rund 2400 Auszubildende diesen zukunftssicheren Beruf.

Drei Jahre dauert die duale Ausbildung, in der die Auszubildenden insgesamt zehn Monate Unterricht an der Akademie für Hörakustiker in Lübeck erhalten. Es ist die einzige bundesoffene Berufsschule für Hörakustiker in Deutschland, wobei die Unterbringung in einem Internat auf dem Campus erfolgt. Dort werden die angehenden Spezialisten in technischen Dingen unterrichtet, aber auch das Erstellen von Hörtests und Kommunikationstraining sowie Fächer wie Psychologie und Wirtschaft gehören zum Lehrplan.

Wer sich für die Ausbildung interessiert, sollte mindestens die mittlere Reife mitbringen. Mehr als die Hälfte haben sogar Abitur oder Fachhochschulreife.

„Ein freundliches, kommunikatives und zuvorkommendes Wesen sind Grundvoraussetzung bei uns“, so Hörgeräteakustiker Meister

Uli Schmitz, der in Bremen eines

der größten Kinderhörzentren Deutschlands betreibt. „Es komme nicht auf den Schulabschluss an“, so Uli Schmitz. „Gute Mathematik- und Biologienoten sind natürlich hilfreich, aber auch nicht ausschlaggebend“. Über Eignungstests, persönliche Gespräche und Praktika werden die geeigneten Azubis herausgefiltert.

Auch nach den drei Ausbildungsjahren möchte Laura Lazarenko gerne weiter als Hörakustikerin arbeiten, und das nicht nur, weil der Job als recht zukunftssicher gilt

und die Übernahmechancen bei Schmitz gut sind. Es mache ihr Freude, älteren Menschen ein Stück ihres Lebensgefühls zurückzugeben. „Es ist schön zu wissen, dass ich mit meiner Arbeit das Leben meiner Kunden reicher und entspannter mache.“