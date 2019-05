Das Ensemble freut sich auf die Aufführungen des selbst geschriebenen Stückes im Daverdener Holz. (Freilichtbühne Daverden)

Am Freitag, 17. Mai, ist Premiere – das erste Mal am Abend ab 19 Uhr. Das hatten sich viele Besucher in der Vergangenheit gewünscht. Und jetzt freuen sich die Theaterleute auf gutes Wetter und volle Sitzreihen. Die ersten 100 Besucher der Premiere können sich auf eine Willkommensüberraschung freuen, auf jeden 25. Gast wartet zudem eine Freikarte für die diesjährige Theatersaison im Daverdener Holz. Nach der Premiere sind noch vier weitere Aufführungen von „SOS auf der Paradiso“ geplant: am 18., 19., 25. und 26. Mai, dann jeweils nachmittags ab 16 Uhr.

Das Stück handelt von Zauberwesen und Piraten. Es spielt auf einem alten Segelschiff, das Letzte der Flotte von Nora-Theodora Fritsche-Briese. Sie hat keine Ahnung von der Seefahrt und deshalb alle Schiffe und ihr ganzes Geld verloren. Nun will sie sich mit einem bösen Trick retten. Sie entführt alle Kinder eines Waisenhauses samt Betreuerin Fräulein Nies und hat mit ihrer Besatzung schlimme Dinge im Sinn. Glücklicherweise überwachen die „Wind-Wünschen“ – gutmütige, aber auch wilde Zauberwesen – das Geschehen auf See und wollen den fiesen Bösewichten an den Kragen. Doch mit Piraten hatten auch sie und ihre Königin

Makani Venta-Tuuli nicht ge­rechnet.

Tickets können telefonisch bei Sigrid Meyer-Klein unter 01 76 / 78

68 22 59 oder per E-Mail an info@freilichtbuehne-daverden.de reserviert werden. Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder bis 15 Jahren

3 Euro. Familienkarten (zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder) sind für 22 Euro erhältlich.

Weitere Informationen gibt es im

Internet unter www.freilichtbuehne-

daverden.de.