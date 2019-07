Am Sonnabend präsentiert Grashoffs Tanzpalast den Schlagersänger und Youtube-Star Axel Fischer, der die Fetenscheune zum Kochen bringen will. (Nadine Dilly/frei)

Vom 20. bis 22. Juli geht es nämlich wieder rund in dem kleinen Dorf des Fleckens Langwedel. Mit über 300 Mitgliedern ist der Schützenverein der größte im Kreisschützenverband Verden. Traditionell wird hier auch heute noch am Montag gefeiert. Der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft, überörtliche Freundschaften und der Schießsport genießen dabei einen hohen Stellenwert.

Jedes Schützenfest hat so seine eigenen Rituale. In Völkersen ist es daher seit Jahren üblich, dass die Damen einen Tag länger als die

übrigen Vereinsmitglieder feiern. Die Schützinnen haben nämlich schon vor mehreren Wochen die Nachfolgerin ausgeschossen. Zuvor hatte die amtierende Königin Jessica Rehbock zum Empfang eingeladen. Die Proklamation erfolgt aber erst auf dem nun anstehenden Fest, sodass es auch für die Damen weiterhin spannend bleibt.

Am Samstag treffen sich die jüngsten Schützen bereits, um

13.30 Uhr mit dem Fahrrad am Schießstand, um den amtierenden Schülerkönig Meiko Henke abzuholen. Nach der Rückkehr beginnt das Königsschießen der Schülerabteilung. Etwas später, um 16 Uhr, treffen sich die Jungschützen um ihren neuen Würdenträger zu ermitteln. Gleichzeitig wird der König der Könige ausgeschossen. Bei diesem Wettbewerb sind alle ehemaligen Titelträger des Vereins gefordert. Darüber hinaus kann ebenfalls um den Titel des KK-Vereinsmeisters gerungen werden. Außerdem gibt es ein öffentliches Preisschießen, an dem auch Gäste und Besucher teilnehmen können.

Am Abend heißt es dann: in Grashoffs Festscheune feiern, tanzen und Spaß haben. Als Höhepunkt heizt der Schauspieler und Musiker Axel Fischer die Stimmung an. Mit Hits wie „Traum von Amsterdam“, „Nessaja“ und „Norderney“ gehört der Youtuber seit Jahren zu den Größen in der Schlagerszene. Vereinsvorstand und Festwirt Tobias Grashoff sind davon überzeugt, dass mit dem Auftritt von Axel Fischer der Grundstein für einen stimmungsvollen Festverlauf gelegt ist.

Nach einer kurzen Nacht werden am Sonntagnachmittag die amtierende Jungendkönigin Alena Mattfeldt und der Schützenkönig Frank Tödter von zu Hause abgeholt. Der Umzug wird dabei traditionsgemäß vom Spielmannszug Blender begleitet. Kaffee und Kuchen gibt es unterdessen auf dem Festzelt. Um 15.30 Uhr werden dann der Schülerkönig und der Schüler-Vereinsmeister proklamiert. Eine halbe Stunde später steht die Auszeichnung des Jugendkönigs auf dem Programm. Der abendliche Festball beginnt mit der Verkündung der Damenkönigin. Danach wird ausgiebig mit der Tanzband Top Secret gefeiert. Der Eintritt ist an diesem Abend frei.

Der Schützenfestmontag ist in den Kalendern der Völkerser seit je her als Feiertag vermerkt. Morgens um 9 Uhr treffen sich die Vereinsmitglieder an diesem Tag zum Katerfrühstück. Nach der anschließenden Bekanntgabe des Königs der Könige sowie der Ehrung der Jubilare und Vereinsmeister geht es dann zum Schießstand, wo der neue Schützenkönig ermittelt wird.

Zusätzlich kann auch an diesem Tag am KK-Vereinsmeisterschießen und am Preisschießen teilgenommen werden.

Der Vormittag wird wie gewohnt von den Moordieker Jungs und Deerns musikalisch begleitet. Der Schützenverein Völkersen freut sich, zahlreiche Gäste, Besucher und Abordnungen befreundeter Vereine an diesem Tag begrüßen zu können. Nach dem Mittagessen erfolgt die Proklamation des neuen Königs. Im Anschluss geht es dann mit einem Festumzug zur Residenz der Majestät, wo als sichtbares Zeichen die Schützenscheibe angenagelt wird. In der Festscheune sorgt unterdessen der Kindertanz mit

einigen Überraschungen für Unterhaltung und Heiterkeit bei den kleineren Gästen. Das Schützenfest endet nach dem abendlichen Königsball am frühen Dienstagmorgen. Gute Stimmung und Tanzmusik

garantiert dabei erneut die Gruppe Top Secret. Der Eintritt ist auch an diesem Abend frei.