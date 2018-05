Auch in diesem Jahr findet sich in dem Programm bestimmt für jeden etwas. (Antje Holsten-Körner)

Juni, im Herzen von Sottrum stattfindet, im Zeichen von Trendsportarten. So können die Besucher kostenlos Stand-up-Paddling, einen Parcours mit Slackline, Kistenstapeln sowie Bungee-Run und vieles mehr ausprobieren.

Damit alle Generationen an den Aktionen teilnehmen können, gibt es auch einen Rollator- sowie einen Bobby-Car-Parcours. „Die Idee, junge Menschen mit zeitgemäßen Sportaktivitäten anzusprechen, resultiert aus einer gemeinsamen Initiative des Landessportbundes Niedersachsen und der Krankenkasse Barmer“, erläutert Christiane Sell-Greiser von der Gesundregion Wümme-Wieste Niederung. Besonders aktiv unterstützt der TV Sottrum das Projekt.

Die Organisatoren des Markts an der Wieste freuen sich auf viele zufriedene Besucher. (Antje Holsten-Körner)

Auch sonst lohnt sich ein Besuch auf dem Markt an der Wieste selbstverständlich – denn die Arbeitsgruppe rund um Gemeinde, Gewerbeverein sowie Initiativen hat sich für ein abwechslungsreiches Programm eingesetzt. Der Startschuss fällt am Sonnabend, 2. Juni, wenn Sottrums Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn und Rieke Hesse vom Gewerbeverein um 14 Uhr die Veranstaltung eröffnen. Direkt im Anschluss erfolgt die beliebte Fundsachenversteigerung.

Im Lauf des Nachmittags präsentiert sich der TV Sottrum mit Akrobatik zum Mitmachen, Rollator-Sport, Hopp in und Seilspringen auf der Bühne. Um

20 Uhr beginnt unter freiem Himmel der Irish-Folk-Abend mit DJ Sven Stelter und der Band Stew‘n Haggis, die von 21 Uhr an live auf der Bühne spielt. „Der Eintritt ist frei“, sagt Festwirt Eric Kruse, der passend zur Musik irisches Essen und Whiskey serviert.

Bewegen und Denken

Der zweite Tag beginnt um

11 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Georgs-Kirche, bevor um 12 Uhr auf dem ehemaligen Lidl-Parkplatz der Startschuss für den großen Flohmarkt ertönt. Von 12 bis 15 Uhr sorgt die beliebte Musiktruppe Seppeldeppen beim Frühschoppen am Heimathaus für gute Stimmung. Um 14.45 Uhr dürfen sich die Besucher über einen Kurzauftritt des Kinderchors der St.-Georg-Kirche unter Leitung von Benjamin Faber freuen.

Zu den Höhepunkten des Tages gehört sicherlich um 15 Uhr die erstmalige Vorstellung der neuen Kräuterkönigin, die beim Kräutertag am Sonntag, 17. Juni, in Horstedt gekürt wird und die Nachfolge von Nadine Lohmann antritt. Für das Bühnenprogramm, das gegen 15.20 Uhr startet, haben die Organisatoren die Zumba-Gruppe der Oberschule und die Cheerleader des Schützenvereins Otterstedt gewonnen. Trendsportarten wie Drumstick-Fitness oder Bewegen und Denken bringen die Aktiven des TV Sottrum den Besuchern näher. An beiden Veranstaltungstagen bieten die Landfrauen und die Mitglieder des Heimatvereins Kaffee und Kuchen an. Außerdem präsentieren sich die Vereine, die Feuerwehr sowie die Kindergärten.

Freunde des Doppelkopfs sollten sich unbedingt Donnerstag, 31. Mai, im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag gibt es von 18 Uhr an in Fischer‘s Bauerndiele im Rahmen des Markts ein Doppelkopfturnier. Anmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 17.50 Uhr möglich. Die Teilnahme lohnt sich: Neben dem Spaßfaktor gibt es eine Drei-Tages-Fahrt nach Berlin und Geldpreise zu gewinnen. „Jeder Spieler erhält einen Preis“, sagt Organisator Helmut Intemann.